Visitó Aguascalientes el senador Damián Zepeda Vidales y declaró que existen indicadores muy positivos para la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Vania Gutiérrez Barrera, representante del Colectivo Deudores Alimentarios consideró preocupante ver cómo aquellos con antecedentes de violencia pueden acceder a cargos públicos, lo que socava los principios de igualdad y respeto a los derechos humanos de las mujeres.

PARA QUE NO DIGAN que no hubo candidato, ayer Alfredo Quiroz, El Morro, abanderado del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Aguascalientes dejó en casa el pánico escénico y dio conferencia de prensa ante medios, como para dejar constancia de que hubo posicionamiento y presencia de campaña. Así que aprovechó el foro ante informadores para resaltar la importancia de la coalición nacional entre el PT, Morena y el Verde, liderada por Claudia Sheinbaum. Opinó que esta coalición representa la continuidad de la 4T y sería crucial para alcanzar la mayoría legislativa necesaria para implementar el famoso «Plan C» del presidente AMLO. En el ámbito local, Quiroz criticó la decisión de Morena de no formar alianzas con el PT y el Verde en Aguascalientes y hasta osó decir que esta decisión estuvo basada en la soberbia que podría costarles posiciones clave en las próximas elecciones, ajá… aunque mantiene la esperanza de que el PT pueda superar el umbral del 3% y retener sus prerrogativas… VISITÓ AGUASCALIENTES el senador Damián Zepeda Vidales y declaró que existen indicadores muy positivos para la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, “pues el gobierno morenista se encuentra muy “nervioso” por lo que es mentira que lleven más de 20 puntos de ventaja. Agregó que Gálvez llega en el mejor momento a la jornada electoral y es evidente la preocupación de Morena ante su avance. Un síntoma es la gran concentración que registró la Marea Rosa, con la que se desbordó el zócalo de la Ciudad de México y que contagió de ánimo a todo el país… POR SU PARTE, en foro perredista, Deborah Romero, coordinadora nacional de Mujeres de Xóchitl Gálvez y del PRD, destacó la importancia del voto femenino en las próximas elecciones y llamó a las mujeres de Aguascalientes a ejercer su derecho de manera libre y decidida. Subrayó el rol femenino en la definición del rumbo no solo del estado, sino de todo el país, mencionando que, a nivel nacional, la participación femenina en las votaciones es del 66.2%, mientras que en el estado, las mujeres representan el 52% del padrón electoral. Romero resaltó los logros de la coalición que lidera el PRD, indicando que los recientes eventos de campaña han sido exitosos. En San José de Gracia, por ejemplo, se logró congregar a casi dos mil personas, lo cual, para un municipio pequeño, refleja un apoyo significativo hacia la coalición… A UN AÑO de la publicación de la reforma constitucional a los artículos 38 y 102 en el Diario Oficial de la Federación, Vania Gutiérrez Barrera, representante del Colectivo Deudores Alimentarios y de la Asociación Civil Maternidades Autónomas y Libres habló sobre la continuidad de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la efectividad de la Ley 3 de 3. A pesar del avance que representa la inclusión de la Ley 3 de 3 en la Constitución, señaló que la lucha continúa debido a la falta de acción por parte de instituciones, grupos políticos y autoridades gubernamentales para proteger a las víctimas y sancionar a los perpetradores de violencia de género. “Es preocupante observar cómo aquellos con antecedentes de violencia pueden acceder a cargos públicos, lo que socava los principios de igualdad y respeto a los derechos humanos de las mujeres”. Destacó que el INE, en particular, ha sido objeto de críticas por su falta de voluntad política y la ineficacia de sus acciones, convirtiéndose en un mero mecanismo de simulación en lugar de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. Esta situación resalta la importancia de la participación activa de la sociedad civil y colectivas feministas en la denuncia y señalamiento de aquellos candidatos con historial de violencia de género. Mencionó casos concretos como el de Fernando Alférez Barbosa, candidato con un proceso penal por violencia política de género, así como el deudor alimentario Aldo Ruiz; Daniel Galván, personaje conocido por golpeador, o Daniel Santoyo misógino, así como Omar Alejandro Valdez que busca ser suplente en el Distrito XV y cuya violencia tanto psicológica, física y política ejerce aun hacia una diputada. La activista también hace hincapié en las deficiencias del sistema judicial, señalando que en numerosos casos los juzgados no informaron al INE sobre situaciones legales relevantes de los candidatos, lo que resultó en la omisión de casi 400 agresores por falta de acreditación, por lo que esta falta de coordinación y transparencia entre instituciones representa un obstáculo significativo en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género… EL COLECTIVO RAÍZ que coordina Sara Montes presentó en rueda de prensa un protocolo para mejorar la salud laboral y abordar los efectos psicosociales en los trabajadores de la maquila en Aguascalientes, con un enfoque particular en la perspectiva de género. En su intervención, Grecia Lorena Valencia Arcos, integrante de dicho Colectivo, proporcionó un contexto detallado sobre la situación de la salud laboral en Aguascalientes, citando estadísticas alarmantes. Según Valencia Arcos, el 72.8% de las mujeres en Aguascalientes han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y el 31.2% lo ha sufrido en el ámbito laboral. Además, Aguascalientes ocupa el segundo lugar en violencia laboral en el país, con un 26.1%. Estos datos resaltan la urgencia de intervenir y mejorar las condiciones laborales. También mencionó la participación de las mujeres en la industria maquiladora del estado, señalando que el 32.94% de los trabajadores en este sector son mujeres. A pesar de su significativa presencia, las condiciones laborales siguen siendo deficientes, con altos índices de enfermedades y riesgos laborales. En 2020, se registraron 7,183 incidencias de riesgo de trabajo en la industria, de las cuales el 13.7% correspondieron a enfermedades laborales, con un 60% de estas presentadas por mujeres…