EL DIRIGENTE DE CANADEVI en Aguascalientes, Juan Carlos García Rodríguez, salió en defensa del ex rector de la UAA, Francisco Javier Avelar González, cuya inclusión en el consejo ciudadano del organismo público de servicio de agua potable del municipio capital, fue criticada por el abogado Alan Capetillo… GARCÍA RODRÍGUEZ manifestó que, en primer término, el ex rector es un científico que ha dedicado parte de su trabajo a la investigación en materia de recursos hidrológicos, y remató señalando que el problema personal que tenga el abogado es harina de otro costal, y que por ende se toma de quien viene… POR CIERTO QUE, la inasistencia del Doctor Avelar a la sesión de cabildo no es porque no quisiera pasar momentos desagradables, sino porque a alguien se le olvidó mandar los oficios de invitación de manera oportuna. Donde no se corren las formalidades, lo mejor es no acudir para evitar algún disgusto… NO SON NI SERÁN pocas las personas que por su formación, compromiso ambiental o credenciales se consideren dignos de tener voz y voto en el Consejo que regirá el destino del MIAA. Para muestra, el de don Humberto Tenorio Izazaga, director de Conciencia Ecológica quien manifestó molestia y preocupación por la exclusión de grupos ambientalistas dentro de dicho cuerpo directivo… EL ACTIVISTA ADVIRTIÓ que no quitarán el dedo del renglón hasta que tengan un lugar dentro del club que decidirá el destino del agua en el municipio capitalino… EN LA SEMANA que termina, Tenorio Izazaga expresó su frustración y al mismo tiempo, cuestionó las decisiones tomadas en cuanto a las invitaciones, señalando que la mayoría de los miembros del Consejo Directivo representan a organismos empresariales que carecen del conocimiento técnico y del compromiso ambiental necesario para gestionar adecuadamente el problema del agua en la región… YA ENCARRERADO, cuestionó la presencia de una organización que ha estado inactiva durante mucho tiempo, como es el caso de REMAC, que sí forma parte del Consejo, sin brindar espacio a ninguno de los miembros de las organizaciones ambientalistas activas en la actualidad. “Es preocupante que se haya incluido a REMAC, una organización que ha resurgido de la nada recientemente, mientras se excluye a las voces comprometidas con la protección del medio ambiente en nuestra región”… PARA REMATAR, consideró que “el hecho de que se haya suspendido la presentación del plan del MIAA a los ambientalistas y que no se nos haya dado espacio genera aún más incertidumbre sobre quién tomará las decisiones en este organismo”… EN CONTRAPARTE, y en algo que suena a justificación, suavizante o premio de consolación, ayer en la sesión del Consejo Coordinador Empresarial se aseguró que se van a abrir espacios o mesas de trabajo para incluir las voces de los sectores sociales y ambientales que quedaron sin representación en la formación del Consejo Ciudadano del organismo… FUE HUMBERTO BLANCARTE ALVARADO, presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, quien explicó que, a pesar de que en la formación de este órgano directivo en el que existen representantes de asociaciones y cámaras empresariales, se pretende establecer comités ampliados que permitan la consulta y el análisis de las decisiones… SUBRAYÓ QUE, aunque los perfiles de los vocales propuestos por las cámaras empresariales deben ser técnicos y contar con experiencia en dirección empresarial, esto no disminuye su representación ciudadana… ACLARÓ QUE, ampliar la representación es complejo debido a la naturaleza técnica y jurídica de un órgano de deliberación y toma de decisiones, que requiere soluciones para orientar el Manejo Integral de Aguas de Aguascalientes… SEGÚN BLANCARTE hay muchas personas con perfiles valiosos que querían formar parte del organismo, pero es necesario confiar en que los miembros del Consejo Ciudadano “representan a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo instituciones educativas y asociaciones medioambientales”… REFORZANDO este discurso, Raúl González Alonso, presidente del CCEA, afirmó que la inclusión de representantes de cámaras y miembros del Consejo Coordinador Empresarial “no refleja los intereses de la iniciativa privada, sino el valor profesional de aquellos seleccionados por el cabildo”… ASÍ LAS COSAS, ahora, para los que ya tienen lugar asegurado en la fiesta, resulta muy cómodo –e incluso soberbio- ostentarse como voceros de la comunidad entera, e incluso de aquellos que, en una frecuencia de valores, conocimientos y con una visión completamente distinta, tienen años luchando en temas medioambientales y advirtiendo sobre la crisis hídrica… CUANDO NO SE ESTÁ del lado incómodo de la historia, es decir, en el equipo de los excluidos, el discurso de “no se preocupen, los vamos a escuchar y nosotros somos voceros de todos” no es necesariamente música en los oídos… ESPERAMOS la respuesta de los ambientalistas. Y sobre la fácil promesa al aire de un espacio “alternativo” para escucharlos, el tiempo dirá si se trata de mentiras podridas dichas a la ligera para calmar las aguas o por el contrario, de un plausible acto de integración, respeto y pluralidad en un asunto que nos compete a todos…