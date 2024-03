Al rojo vivo se pusieron los partidos políticos en el proceso de registro de candidaturas por diversos cargos de elección popular justo en Semana Santa, ante la validación de registros, y una serie de medidas afirmativas que deben cubrirse.

CON LAS CAMPAÑAS ELECTORALES en curso, Xavier González Fisher, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Aguascalientes, destacó el papel que desempeñan los notarios en el proceso electoral, ofreciendo transparencia y certeza jurídica a los actores involucrados. De acuerdo con González Fisher, la actuación de los notarios públicos en el ámbito electoral está respaldada por diversas disposiciones legales, tanto a nivel federal como local. «Por disposición de ley, estamos obligados a ofrecer nuestros servicios en apoyo de la oficialía electoral en cuanto nos sean solicitados». Puntualizó que la Ley Electoral federal y local, así como la Ley del Notariado establece claramente las responsabilidades y facultades de los notarios en este contexto. En palabras del presidente del Colegio de Notarios Públicos, «estamos bien amarrados por todas partes para intervenir y dar fe de cualquier hecho que pueda afectar la actividad electoral"… DE ESTA FORMA aún no hay listas 100% oficiales y la ruta hacia la judicialización está lista dadas las negativas de registro a diversas postulaciones a presidencias municipales para el caso de MORENA y el Partido Verde… AMBAS FUERZAS se encuentran ahora inmersas en un torbellino de denuncias y reclamos contra el Instituto Estatal Electoral, cuestionando no sólo su eficacia, sino su compromiso con la democracia misma. El Partido Verde alzó la voz contra la negación de participación de varios de sus candidatos en las próximas elecciones. Para ellos, la democracia no es una mera opción, sino un derecho inalienable de los ciudadanos. Sin embargo, se encuentran enfrentando una situación de exclusión, con registros sólo para algunas candidaturas en Aguascalientes, Calvillo y Pabellón de Arteaga. «La democracia no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido en todo momento», aseguró el Verde mediante un comunicado. A este clamor se une el descontento de MORENA, que a través de su presidente, Gilberto Gutiérrez Lara, ha expuesto las dificultades encontradas durante el proceso de registro ante el IEE. Denuncias de un sistema obsoleto y trabas burocráticas se mezclan con acusaciones de acoso por parte del personal de seguridad, pretendiendo alimentar la sospecha de que el IEE actúa bajo consignas preestablecidas… NADA DE NADA respondió la Coordinación de Movilidad a los prestadores de servicios de transporte público que esperaban este mes, como lo marca la ley, obtener un ajuste a las tarifas aplicables en cada modalidad. Como el año pasado no hubo aumento la apuesta era que este año lo habría y en ese tenor se sabía que la autoridad lo anunciaría en el puente de Semana Santa para que pasara desapercibido. En la fecha hubo tino, la sorpresa vino por la negativa dada a los transportistas de que ni un peso podrán incrementar, -por el momento-, a los servicios. Y se entiende; por una parte los servicios no han mejorado notablemente como para que cobren más de lo que cobran, especialmente los urbanos. Un segundo factor fácilmente calculado es que dentro de 65 días hay elecciones locales y nadie quiere que la agenda de un tarifazo pase a ser tema de campañas electorales y menos aún que pase factura por las urnas. Así que, por el momento, las tarifas permanecen y la calidad del servicio… también, sea ésta la que le toque al usuario “gozar” y pagar… DEL SUPERPESO Y LA DESIGUAL competencia con las importaciones de leche deshidratada que enfrentan los productores lecheros en México, el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, reveló la preocupante disparidad entre los costos de producción y los precios de mercado. En el contexto actual, dijo que un litro de leche deshidratada importada se comercializa por menos de 8 pesos, mientras que producir un litro de leche natural de vaca oscila entre 8 y 10 pesos, dependiendo de la región geográfica. Esta discrepancia, combinada con un tipo de cambio desfavorable que sitúa el dólar por debajo de los 17 pesos, ha creado una situación insostenible para los productores locales. La magnitud del impacto es alarmante. Más de 15 mil productores, principalmente en los Altos de Jalisco y Aguascalientes, se ven afectados por esta crisis. Estos productores representan el 22% de la producción lechera nacional y son una parte integral de la economía regional. El año pasado, la importación de 400 mil toneladas de leche en polvo exacerbó la presión sobre los productores locales, especialmente los pequeños productores que enfrentan una amenaza inminente de desaparición. Ante este panorama desafiante, hizo un llamado urgente al Gobierno para que intervenga en los hechos y regule la entrada de leche en polvo al país. Considere que esta medida, a corto plazo, es esencial para proteger a los productores locales y preservar la estabilidad de la cuenca lechera, tanto en Jalisco como en Aguascalientes… A NINGÚN EMPRESARIO le han preguntado los diputados locales sobre la iniciativa que promueve una regulación restrictiva en los giros de venta de alcohol, iniciativa que fue calificada como absurda por Miguel Ángel Breceda Solís, dirigente de Canaco Aguascalientes. El líder empresarial expresó su descontento debido a que, a pesar del diálogo existente con algunos legisladores, ningún sector empresarial ha sido consultado respecto a nuevas disposiciones, cuando es imprescindible que el sector comercial emita su opinión sobre los cambios propuestos en el Congreso del Estado. Breceda Solís criticó que desde el Congreso del Estado se intenten imponer medidas como la responsabilidad solidaria de los propietarios de giros de venta de bebidas alcohólicas sobre actos de personas en estado de ebriedad, o la obligación de pagar por servicios de transporte para sus clientes…