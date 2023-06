Fue presentada ayer la iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado, relativa al Poder Judicial del Estado; ignorado olímpicamente en su diseño y cuyo titular salió a sonreír emocionado.

NADA POR AQUÍ, nada por allá… así de mágicos son, según el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, al menos una docena de los 177 pueblos mágicos acreditados por la Sectur a todo lo largo y ancho de país, pues simple y sencillamente carecen de infraestructura turística. Destacó que lamentablemente muchos no cuentan con hoteles u hostales para hospedar a turistas, ni tampoco con restaurantes o lugares donde se expendan alimentos. Peor aún, si llegara algún extranjero y quisiera cambiar dólares, no tienen banco o casa de cambio que les pueda cambiar sus dólares por pesos y en algunos casos no cuentan ni con cajeros automáticos para obtener recursos y gastar en estos pueblos mágicos. “Creo que antes de que la Sectur dé estos títulos de pueblos mágicos debe de certificar a estos pueblos turísticos, no sólo por su historia o tradición, sino que cumplan con infraestructura turística, porque de lo contrario los pocos turistas que acudan van a terminar muy decepcionados del lugar”… CON DEDO FLAMÍGERO, en medio de una ardua batalla por volver a operar en la capital, los miembros y asesores legales de Línea Express se enfrentan a un desafío adicional: recuperar los terrenos que solían pertenecer a Atusa. Juan Raúl Vela señaló que presuntamente estos terrenos fueron adquiridos a través de prestanombres por el ex gobernador Martín Orozco Sandoval. Según Vela, los predios en disputa incluyen la antigua sede de oficinas de Atusa, ubicada en tercer anillo y la salida a San Luis, así como otros dos terrenos en las zonas de Las Huertas y avenida de Los Conos, cerca del Hospital General de la zona 2 del IMSS. Varios socios de la empresa han descubierto, al intentar vender estos terrenos para cubrir los gastos de mantener las unidades paradas, que los mismos no les pertenecen. Este hallazgo ha sido una sorpresa desalentadora para ellos. Además, se ha revelado que la pérdida de empleos indirectos generados por las unidades paradas ha tenido un impacto significativo. Durante los últimos dos años, talleres mecánicos y vulcanizadoras han experimentado una disminución en la demanda de servicios debido a que los conductores de Línea Express ahora utilizan sus propios mecánicos. Esto significa que el flujo de pagos por prestaciones no se queda en el estado, ya que los conductores de las rutas actuales no son originarios de Aguascalientes, sino de otros estados de la República. La situación es preocupante, tanto desde el punto de vista legal como económico. Línea Express está luchando por recuperar su posición en el mercado, mientras se enfrenta a disputas de propiedad y la pérdida de empleos locales. Estos conflictos no sólo afectan a la empresa, sino también a la comunidad en general. La resolución de estos problemas será crucial para el futuro de Línea Express y su impacto en la economía local… CON TODO Y ERRORES ortográficos, copias de textos doctrinales y una pobre sintaxis, fue presentada ayer la iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, relativa al Poder Judicial del Estado que encabeza un muy emocionado magistrado refiriendo la autonomía financiera, por demás necesaria, que logrará la jurisdicción. Las reacciones a la propuesta del Ejecutivo no han sido pocas ni todas tersas. Por un lado se pronuncian representantes de las 26 asociaciones de abogados, casi todas unipersonales, encantadas de aplaudir ante una administración que con cierta frecuencia los atiende en reuniones grupales, cosa antes no vista en Palacio de Justicia. Por otro, están LOS ANALÍTICOS que han encontrado una reforma que viola los principios de equidad por trato desigual entre los magistrados y en contra del principio de progresividad de los derechos humanos previsto en el artículo 1° de la Constitución Federal, pues al sacar a la sala del Poder Judicial se pueden perder garantías jurisdiccionales como la independencia e imparcialidad y se vulneran derechos adquiridos por los nombramientos vigentes de los magistrados, se ignora precedente o cosa juzgada conforme a una ejecutoria reciente de amparo que concedió la inamovilidad de uno de los magistrados, pues con la reforma en clara violación se busca darle la vuelta a este tema, que parece espinoso para el Ejecutivo… COMO UN PLAN B fue nombrada también, por otros profesionales del derecho, en clara alusión al Plan B de AMLO, "porque no tardará en caer" ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación… IGNORADO OLÍMPICAMENTE, el PJE tuvo que hacer de tripas corazón con la iniciativa y hubo desde quien con sonrisa en los labios demostró su emoción públicamente, hasta aquel que dejó de estar ocupado "al full", como lo estuvo toda la semana anterior negándose a proporcionar información sobre juicios de responsabilidad patrimonial, pero el lunes a temprana hora ya buscaba micrófonos para defender la silla que ocupa como presidente de la SAPJE… QUIEREN A LA GUARDIA NACIONAL para resguardar a las unidades en las que se espera el traslado de más de tres mil aguascalentenses a la movilización en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 1 de julio, con motivo del quinto aniversario del triunfo del presidente López Obrador. Y es que el dirigente de MORENA anticipó esta petición, en alusión a las denuncias realizadas sobre anteriores traslados en zonas del oriente de la capital, donde asegura que vándalos rompieron los vidrios de camiones y unidades van para amedrentar a sus simpatizantes… EN BUSCA DE LA CONSERVACIÓN de especies arbóreas nativas, el PRD, haciéndole la competencia al PVEM, y junto a Movimiento Ambiental arrancó la campaña «Busca tu árbol nativo» en las instalaciones del Parque México; donde se llama a la población a identificar los árboles nativos, protegerlos de incendios forestales y de la sequía con cuencas que permitan la captación de agua. Víctor Salazar, integrante de Movimiento Ambiental A.C., detalló que las especies de plantas nativas cumplen la extraordinaria función de ser reguladoras climáticas y de temperatura, actúan como protección para cuencas y cuerpos de agua. En esta primer jornada se trabajó el rescate de alrededor de 100 árboles, colocando cuencas alrededor para la captación de agua y prevenir alguna afectación por algún incendio forestal…