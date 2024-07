Sobre la reciente ratificación de culpabilidad del exgobernador Martín Orozco Sandoval por uso indebido del ejercicio público y tráfico de influencias, se pronunció el dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez…

MÁS VALE PREVENIR que lamentar, aplica en el caso de la capacitación que recibió el personal del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal para su actuación en caso de terrorismo y uso de artefactos explosivos, y es que si bien no se ha considerado que pudiera darse este tipo de actos en la entidad, se debe estar preparado. También es cierto que las prácticas criminales en otros estados del país han recurrido a uso de minas y explosivos, incluso lanzados desde drones. Se debe señalar que corporaciones federales ya han dado cuenta de la detección de artefactos explosivos hechizos que fueron localizados en zonas rurales del estado, y por ende, deben tomarse las medidas que resulten necesarias para prevenir cualquier situación de riesgo… CON LA APARICIÓN del socavón en el parque municipal de la calle Ayuntamiento en el Infonavit Ojo de Agua, es un buen momento para que las autoridades tomen en cuenta la preocupación de vecinos del sector sobre la seguridad en la zona, y se actúe en consecuencia para reforzar las medidas de protección en el inicio del entubamiento del Arroyo El cedazo, ya que este punto no se encuentra resguardado de manera adecuada, pese a que en un momento se colocó protección perimetral para evitar accidentes de niños que juegan en la zona. En este sitio se llegaron a presentar caídas de automóviles hacia el cauce porque no había una clara delimitación entre la calle las áreas de desfogue del agua de lluvias… SOBRE LA RECIENTE ratificación de culpabilidad del exgobernador Martín Orozco Sandoval por uso indebido del ejercicio público y tráfico de influencias, se pronunció el dirigente estatal del PAN, Javier Luévano Núñez. Destacó que el PAN respeta la estrategia jurídica de Orozco, quien ha manifestado su intención de agotar todas las instancias legales. En cuanto a la política interna del partido, señaló que el enfoque actual está en los procesos internos y la renovación de liderazgos, tanto a nivel nacional como estatal. Además, destacó la importancia de la unidad dentro del partido y la preparación para enfrentar los desafíos electorales y políticos. Subrayó que el PAN está comprometido con el respeto a la ley y con brindar resultados efectivos a la ciudadanía. En respuesta a preguntas sobre la participación de jóvenes y mujeres en la política, enfatizó la necesidad de integrar a estas generaciones en el partido para asegurar su futuro. Por otro lado, en relación al nuevo Gobierno Federal, Luévano aseguró que el PAN actuará como una oposición responsable, dispuesta a colaborar en proyectos positivos y a levantar la voz contra cualquier acción que ponga en riesgo la democracia… QUE YA ESTÁ escurriendo agua de la Sierra Fría, informó la Coordinación de Protección Civil Estatal. Sin embargo, la acumulación en los bordos construidos por los propietarios de la zona ha limitado el flujo hacia la presa Calles. Actualmente, estos bordos están comenzando a desbordarse, especialmente en la zona 50 Aniversario, la cual es la principal fuente de agua para la presa Calles. En contraste, áreas como Malpaso y Media Luna permanecen secas debido a la insuficiencia de lluvias. Se espera que continúen las precipitaciones, especialmente en municipios como Jesús María, Calvillo y San José de Gracia, donde son muy necesarias… DE IGUAL MANERA, destacó la Coordinación que Aguascalientes enfrenta problemas para almacenar agua, ya que no cuenta con infraestructura adecuada. En el municipio de Aguascalientes, una presa y los colectores cerca de Colinas del Río captan parte del agua, pero gran parte se pierde. Aunque se trabaja en proyectos para mejorar la captación, el Río San Pedro transporta aguas negras, lo que impide su uso directo. La situación es complicada, ya que el agua limpia se contamina al mezclarse con las aguas del río, y de ahí la importancia de que la lluvia caiga en el campo, no en las ciudades, para que pueda ser almacenada en otras presas o bordos… FINALMENTE SERÁ en las instalaciones de una finca con uso de escuela privada ubicada en la Colonia El Chaveño, donde iniciarán clases los estudiantes de nuevo ingreso del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el municipio de Rincón de Romos. Este sitio es el Colegio Highland, que ya estaba acondicionado para la impartición de clases, y será la sede temporal del nuevo bachillerato de la UAA, a espera de los trabajos de construcción de aulas y se logre la consolidación de las nuevas instalaciones…