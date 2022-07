Los defensores de la naturaleza no han soltado el tema y mantienen la voz en tono alto para que a nadie se le ocurra destruir ese pequeño paraíso…

Establecieron una lista de 16 entidades de la República –entre las que no se encuentra Aguascalientes-, donde será una mujer quien tome la batuta del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador…

COMO UNA BUENA nueva nunca está de más para abrir boca, le informamos que según el ISSEA, los contagios por COVID-19 en el estado van a la baja, pues de registrarse 2 mil 081 casos semanales, la cifra cayó a 1,764, lo cual trae un aire de esperanza… EN CONTRASTE, en el periodo del 18 al 24 de julio sí subió el número de personas hospitalizadas a 13 pacientes. También es muy importante destacar que de este grupo de personas, 9 no contaban con la aplicación de algún biológico, por lo que queda claro y más que claro el papel de la vacunación ante este fenómeno… EN EL INFORME de la autoridad de salud local, también se da a conocer que una persona falleció a causa del virus… ENTRE LOS AMBIENTALISTAS de Aguascalientes y las asociaciones que los conglomeran, se han vivido días de nerviosismo, pues hace algunas semanas circuló en este medio que zonas del Área Natural Protegida de la Sierra Fría serían sujetas de cambio en el uso de suelo… PARA CALMAR las aguas, la SSMAA aclaró que estos supuestos no eran más que rumores y que no se tenía conocimiento de ningún proyecto de construcción en esa apacible zona… SIN EMBARGO, y curándose en salud, los defensores de la naturaleza no han soltado el tema y mantienen la voz en tono alto para que a nadie se le ocurra destruir ese pequeño paraíso… EL PRESIDENTE del Comité Municipal de Aguascalientes del Partido Verde Ecologista de México, el Profesor Omar Camarillo advirtió que “una intervención como la que se presume realizar en la Sierra Fría debe ser considerado un ecocidio” y recordó que el cambio climático no es ningún cuento… TAMBIÉN APUNTÓ que según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades se requieren de nueve a dieciséis metros cuadrados de espacio verde por cada persona… ALGO SIGUE haciendo falta para revertir el lamentable fenómeno del suicidio en nuestra entidad, del que mucho se ha hablado y todavía falta mucho por hacer… EN ESTE LARGO camino que ha dejado a cientos de familias con el corazón destrozado, no han faltado los funcionarios de instancias públicas que han prometido contar con la fórmula perfecta para frenar al monstruo, pero lamentablemente sus credenciales y discursos no lograron contener el creciente marcador de víctimas… LO QUE SÍ ES UN HECHO, es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y en ese sentido, cualquier esfuerzo que organizaciones ciudadanas, autoridades y otros actores realicen, son encomiables… COMO PARTE de estos esfuerzos, asociaciones civiles, en conjunto con organizaciones patronales y autoridades estatales presentarán esta mañana la primera edición del mes “Plasma el Amor Por La Vida”, el cual tiene como objetivo promover la salud mental y la prevención del suicidio… TAMBIÉN BUSCAN invitar a la población en general a participar e integrarse en diversas actividades que se llevarán a cabo en el mes de septiembre… EN LA PRESENTACIÓN del programa participará el director del IDEA, Manuel Aceves, así como Ruth Guzmán Cuevas, directora del Instituto Aguascalentense de la Juventud… PARTICIPAN EN ESTA iniciativa, entre otros clubes, la Fundación Líderes de Altura, representada por Jorge Luis Álvarez Chávez y la Coparmex en la entidad, cuya cabeza es Juan Manuel Ávila Hernández… EN OTRO ASUNTO tienen la mirada puesta los morenistas, pues conforme pasan los días va subiendo la temperatura en el proceso de reorganización interna de su movimiento… PREPARANDO EL TERRENO, la Comisión Nacional de Elecciones, con aval del comité organizador, aprobó en reunión de trabajo un Acuerdo mediante el cual tratarán de garantizar la paridad horizontal en la integración de los Comités Ejecutivos Estatales…. ESTABLECIERON UNA LISTA de 16 entidades de la República –entre las que no se encuentra Aguascalientes-, donde será una mujer quien tome la batuta del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador… EN EL RESTO de los Comités Estatales, la titularidad de la presidencia local no tendrá restricción de género alguno. Con ello, se abren las posibilidades para más de un aspirante seguidor de la 4T… RECIBIMOS EL JUEVES con algunos apuntes del asesor financiero, Gerardo Sánchez Herrera, quien nos comentó que luego de que la FED aumentó 75 puntos base su tasa de interés para ubicarla en 2.50, al Banco de México no le quedará de otra sopa más que replicar esto en su reunión que tendrá lugar el próximo 12 de agosto… PARA ESTAR A TONO, el organismo nacional responsable de contener el valor de nuestra moneda, deberá subir también 75 puntos base, de tal suerte que la tasa de referencia quede en 8.50… SIMPLE Y LLANAMENTE, esto quiere decir que el dinero se va a encarecer aún más para los ciudadanos de a pie… “ESTO PEGA DIRECTAMENTE a los préstamos personales, créditos de nómina, automotriz, las tarjetas de crédito y los hipotecarios. Nos va a costar más el dinero tanto al consumidor como para el productor”, advirtió el especialista…