Vaya día de furia en las inmediaciones del Palenque de la Feria, luego de que al dar inicio a la venta física de boletos para la variedad de la Feria de San Marcos, se registrara el clásico apartado de lugares en la fila, empujones y uno que otro conato de bronca.

Emocionado, Kendor Macías Martínez, el líder priista, dio a conocer que el Gobierno Municipal encabezado por Luis Manuel Reyes se convirtió en la tercera demarcación dirigida por el tricolor y llegaron 600 militantes a su padrón.

ESTE DOMINGO el presidente López Obrador estará de visita en Aguascalientes, según lo informó la encargada de despacho de la delegación de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, quien indicó que desde la oficina de la Presidencia de la República se están afinando los detalles de las actividades que vendrá a realizar a la entidad, aunque no dio idea de cuáles podrían ser… VAYA DÍA DE FURIA en las inmediaciones del Palenque de la Feria, luego de que al dar inicio a la venta física de boletos para la variedad de la Feria Nacional de San Marcos, se registrara el clásico apartado de lugares en la fila, empujones entre quienes, ansiosos por estar a unos metros de la taquilla, trataban de anticiparse al de adelante. Las filas se extendieron más allá del Hotel Fiesta Americana y Expoplaza, lo que obligó a la presencia de la Policía Municipal para resguardar el orden en el sitio, mientras que los primeros reportes de reventa de boletos a través de las redes sociales hicieron su aparición, justo ahí donde la mano de la autoridad no puede acceder, así que David Ángeles pues se habrá quedado sentado, quizá boquiabierto del negociazo ilegal, pero, eso sí, con las manos atadas. En Twitter muchos foráneos expresaron su amarga experiencia con el servicio de venta en línea, al cual nunca pudieron acceder, pues la fila virtual llegó a marcar hasta 300 horas de espera, al tiempo que agradecía la paciencia de la persona conectada. Lo cierto es que la expectativa de los espectáculos despierta el interés, como sucede año con año, entre quienes hacen hasta lo imposible por adquirir entradas a los conciertos de la verbena abrileña… QUIEREN DESCUENTO TODO EL AÑO los estudiantes para viajar en el transporte urbano, y ayer en el Congreso del Estado analizaban la viabilidad de ello, lo que sin duda sería beneficioso para la economía familiar, aunque habría que considerar que por orden de cuentas la Coordinación de Movilidad aún debe hacer mucho más eficiente su proceso de credencialización, el cual resulta un verdadero dolor de cabeza al que, por ejemplo, difícilmente pueden acceder estudiantes de la zona oriente de la ciudad… EL HIJO DE MAQUÍO, Manuel de Jesús Clouthier, recorrerá el país para colaborar en la construcción de la plataforma política y el proyecto del PAN para el 2024, dando muestra de la apertura del partido y sumando a las voces del interior del partido las de la sociedad, con quien se hará equipo en los próximos procesos, comentó Javier Luévano Núñez, luego de su participación en la Reunión Nacional de Estructuras Estatales del PAN, a la que fueron convocadas las 32 entidades federativas. Dijo que por el momento no significa que dicho personaje pueda ser uno de los candidateables a la Presidencia de la República por parte del PAN para el 2024, dado que esta persona en su visita al estado el año pasado reiteró que no busca ser abanderado, aunque no descartó que las cosas pudieran cambiar. Respecto a la marcha a favor del INE y la defensa del voto que tuvo lugar en Aguascalientes y en todo el país, comentó que “pudimos constatar que somos millones los que no estamos de acuerdo con las políticas públicas del Gobierno Federal, por lo que la plataforma que estaremos construyendo, de la mano con la coalición, será el referente de las causas con la sociedad y poder contrastar con MORENA, lo que buscamos para el país en todas sus regiones”… A UN DESORDEN NACIONAL quieren llevar el grupo de diputados de MORENA y sus aliados a México, sostuvo el integrante y ex coordinador del Frente Nacional por la Familia, Carlos García Villanueva, y comentó que tienen conocimiento de que el próximo 8 de marzo los diputados federales de MORENA quieren subir a comisiones la iniciativa de “Igualdad Sustantiva”, aunque después ya determinarán si sube o no al pleno. “con todo y eso es muy difícil que pase porque son reformas constitucionales y se requiere la mayoría calificada. Pero nos damos cuenta hacia dónde quieren ir”. Advirtió que tan sólo en el ámbito empresarial con dicha iniciativa forzarán a todas las empresas a que tienen que contratar mitad hombres y mitad mujeres y cuantos géneros haya equilibradamente. “Ya no es el perfil del puesto que se requiere empresarialmente, esto de acuerdo a una equidad de géneros”… APROBADOS, la mayoría de la ciudadanía tiene una calificación positiva de la atención en los diversos Módulos de Atención Ciudadana del INE en Aguascalientes, señaló el delegado del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera. Detalló que el 71% de la ciudadanía consideró mínimo el tiempo para ser atendido; un 93% opinó que recibió información útil para realizar su trámite y la atención del personal fue excelente para el 93% de los encuestados, de acuerdo a la Encuesta de Satisfacción Ciudadana del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. El periodo de evaluación de los módulos a través de encuesta fue realizada a través de medios impresos y digitales, como el código QR, en el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022, con un total de 4 mil 687 ciudadanas y ciudadanos… EL CRISTO ROTO VISTE DE ROJO, y es que el municipio de San José de Gracia se convirtió en bastión priista tras la desaparición del Partido Fuerza por México, presumió Kendor Macías Martínez. El líder priista dio a conocer que el Gobierno Municipal encabezado por Luis Manuel Reyes González se convirtió en la tercera demarcación dirigida por el tricolor, debido a que recientemente el edil de la tierra del Cristo Roto se afilió, junto con todo su cabildo, a esta organización política. Con la adhesión de San José de Gracia, el CDE contará con 600 nuevos militantes, Macías Martínez recordó que en este municipio se quedaron sin partido con la desaparición de Fuerza Por México, “le fue más atractivo a su alcalde el PRI” declaró, y añadió que tras largas pláticas el Ayuntamiento tomó la decisión de sumarse, situación que ya fue validada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del tricolor…