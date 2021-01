Bien dicen que hay que cuidar lo que se hace, porque la vida da vueltas y al menos la de los “apellidos del PRI” no ha cambiado del todo. Y es que ahora, pareciera que Don Augusto se la cobró.

En el PAN La sorpresa la podría dar el arquitecto Noel Mata Atilano, quien calladito pero con trabajo parece ser el indicado para buscar la diputación por el Distrito 1.

OTRA VEZ EL PRI. Ayer este partido volvió a sonar y no por tener la mejor carta de presentación, sino por sus fallas y decisiones. Casi a la hora de comer, quien posiblemente se indigestó fue el abogado Alan Capetillo Salas, quien tiene algunos años queriendo ser candidato a lo que sea. En 2018 aspiró ser abanderado tricolor para Senador, oportunidad que le negaron pues el espacio se lo guardaron a Lorena Martínez y Gustavo Granados, que por cierto perdieron. En ese entonces, generó una de tantas polémicas cuando se paró frente al actual presidente de la Comisión Nacional de Procesos Internos, Augusto Gómez Villanueva, a quien responsabilizó de no tener la oportunidad, y señaló –palabras más, palabras menos-, de acaparar los cargos en el partido para familiares y amigos. De dinosaurio no lo bajó y se atrevió a ofenderlo con llamarlo decrépito, no sin antes reclamar que haría diputado plurinominal a su hijo, Juan Manuel Gómez Morales. Todo quedó registrado en un video que él mismo hizo circular. Bien dicen que hay que cuidar lo que se hace, porque la vida da vueltas y al menos la de los “apellidos del PRI” no ha cambiado del todo. Y es que ahora, pareciera que Don Augusto se la cobró, pero sólo pareciera, pues es quien podría palomear a los candidatos a ocupar la cartera nacional que ahora ostenta. Aunque todo parece legal, el dictamen a través del cual se le informa a Capetillo que no podrá ser candidato del PRI tiene un pequeño error, pues además que se le indica que no proporcionó los documentos requeridos para su pre-registro, se señala que no presentó un documento que acredite la residencia en el Distrito 2 de más de seis meses, cosa a la que no estaría obligado, pues el pre-registro que solicitó fue para el Distrito 3 Federal, que es donde él radica. Si bien es claro que se buscará la forma de no dejarlo llegar, porque luego las venganzas políticas se cobran así, sin palabras soeces ni ofensas, es probable que el abogado haga un poco de ruido mediático, aunque todavía está en veremos. Aquí el asunto es si acaso el PRI presentará un candidato de “dedazo” desde el nivel central, al cabo no saben hacerlo. Por lo pronto, quien ya está con un pie dentro de la contienda es Tito Lamas de Alba, que será el registrado como candidato al Distrito Federal 2… EN EL PAN quien tiene un pie dentro de la contienda es Paulo Martínez López, ex presidente del Comité Estatal y ex secretario de Desarrollo Social, y sería quien porte la bandera azul en el Tercer Distrito, uno que ha sido fácilmente ganado por este partido. Si bien, su aspiración inicial fue buscar la candidatura por la Presidencia Municipal, analizó las cartas y posibilidades, de ahí que decidió ir por ese distrito y todo parece indicar que se lo quedará al menos para ir a competir… LA SORPRESA la podría dar el arquitecto Noel Mata Atilano, quien calladito pero con trabajo parece ser el indicado para buscar la diputación por el Distrito 1. Hasta ahora el que ha buscado la posición es el actual alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo, perredista que logró la reelección en el cargo, pero estar, desgasta, y a él ya le ha tocado. Si bien el PRD que irá otra vez en alianza con el PAN quiere esa posición y cree merecerla por los votos que le aportará a la coalición, falta que se lo permitan, pues el que está más que puesto y preparado es Noel Mata para jugársela… OTRO BUEN RUIDO es el que se generó desde el IEE, lo que provocó movimiento en el equipo de abogados del tricolor, que no han sabido cómo actuar ante la retención de más de 500 mil pesos para que se pague a los ex trabajadores del PRI que fueron despedidos en tiempos del anterior presidente, Enrique Juárez Ramírez. Y es que al órgano electoral corresponderá retener el recurso durante tres meses para pagar a quienes reclamaron, entre ellos suenan algunos nombres conocidos que no vale la pena evidenciar, pero que entre ellos hubo al menos dos que de favor le pidieron a Juárez Ramírez les permitiera quedarse un año más para alcanzar su jubilación, pero correrlos fue la forma de agradecerles su tiempo de servicio al partido y a gobiernos priistas. El daño está hecho y ahora quien paga las consecuencias es la dirigencia actual, presidida por Herminio Ventura que hará malabares con el dinero, pues se avecina el tiempo de campaña y es cuando el dinero hace falta… QUIENES NO HAN RECOGIDO su vehículo de la Pensión Municipal tienen un mes para hacerlo, de lo contrario será vendido, anunció el Ayuntamiento de Jesús María, al referir que se realizará una subasta pública de 341 automóviles y motocicletas que cuentan con una permanencia de más seis meses. Dicha información fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y se pueden encontrar carros y motocicletas de diferentes modelos. Todo aquel que pase a reclamar su automóvil o motocicleta tendrá que acudir con la documentación que acredite la posesión y propiedad, ante la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Jesús María, ubicada en Av. Saucedo #208, Vista Hermosa, 20926 Jesús María, Aguascalientes, a efecto de que sea valorada y una vez hecho lo anterior y efectuado el pago de adeudos correspondientes, recuperar la unidad… EL PASAJE ORTEGA acaba de ser regularizado por parte del Municipio respecto del comercio semifijo, sin embargo, investigando en documentos antiguos se encontró que ese espacio se abrió a petición del comercio establecido de aquel entonces para vender sus productos en islas. Con el paso del tiempo, los mismos comerciantes establecidos vendieron esos espacios en medio, propiciando el desorden. Jaime Beltrán, secretario del Ayuntamiento, apuntó que el Pasaje Ortega fue regularizado y en un momento el propio comercio establecido no quería que se quitaran los semifijos, pero el municipio decidió retirarlos y demoler las estructuras para despejar esa zona… UN JOVEN se acercó a la redacción de El Heraldo para poner en evidencia a Rodrigo González Mireles, coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, acusando que actúa de manera despótica y cierra las puertas a quienes tienen el deseo y sobre todo la necesidad de recibir apoyo económico o bien encontrar un empleo en estos tiempos en que no ha sido fácil colocarse…