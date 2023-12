Se les hace bolas el engrudo en Morena, había anunciado que ayer darían a conocer los resultados de las encuestas para la selección de candidaturas de diputaciones federales, pero a última hora dijeron que hasta próximo aviso.

HOY ES DIA DE LOS SANTOS INOCENTES. Cada 28 de diciembre la Iglesia Católica celebra esta fiesta en memoria de aquellos niños que murieron asesinados por órdenes del rey Herodes cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado y enfurecido mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. La celebración popular consiste en bromas de diversa índole confundiendo a familiares y amigos a quienes se remata con frases como “inocente palomita”, entre otras… BIEN CARGADO LLEGÓ SANTA CLAUS al IMSS pues toda la semana se les ha ido en descargar los más de 570 equipo de computo que servirán para mejorar los procesos de atención médica y administrativa, ojalá. La entrega es parte del Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo (PNAEC) y representa la segunda del año, sumando computadoras con valor aproximado de 20.6 millones de pesos… NOCHE DE CONCIERTO en la Catedral Basílica de Aguascalientes este jueves 28 de diciembre a las 20:45 horas. El repertorio incluirá cantos y villancicos de la temporada interpretados por la Schola Cantorum de la Catedral, bajo la dirección de Aldo Arellano y con Álvaro de la Riva al piano. El evento, que se enmarca en el Año Jubilar de la Diócesis de Aguascalientes, celebrando su 125° aniversario, tiene entrada libre… VA EN SERIO, no es broma, la Coordinación General de Movilidad ofrece transporte gratuito para visitar Villa Navidad. Los autobuses «YoVoy a Villa Navidad» conectan sin costo tres sedes del evento, (Villerías, Solidaridad y Mariano Hidalgo), recorriendo la Línea Verde. Autobuses disponibles de 13:00 a 21:30 horas, facilitan a las familias el acceso a las actividades navideñas… SE LES HACE BOLAS el engrudo en Morena, pues había anunciado que este miércoles darían a conocer los resultados de las encuestas para la selección de candidaturas de diputaciones federales en ocho entidades federativas, pero la sorpresa es que esta publicación se diferirá hasta próximo aviso, dando pie a que el resto de las candidaturas en el país que ya están programadas para anuncio durante enero y febrero, puedan sufrir similares alteraciones… ARREMETIÓ la senadora Martha Márquez Alvarado contra los diputados del PAN, acusándolos de aprobar el aborto en secreto y luego esconder la mano al grabar un video en el que supuestamente expresan su apoyo a la vida. La legisladora denunció la falta de transparencia en el proceso legislativo y cuestionó la actitud de los diputados ante la gobernadora. En primer lugar, señaló la falta de independencia del Poder Legislativo al participar en un video dirigido por la Jefa del Ejecutivo, calificándolos como un «equipillo de ladrones». La senadora expresó su preocupación por la falta de diferenciación entre los poderes y la aparente manipulación por parte del ejecutivo. En segundo lugar, condenó la falta de honestidad y transparencia de los diputados al aprobar el aborto en secreto. Mencionó la prohibición de votaciones secretas según la ley orgánica del Congreso del Estado y criticó la actitud de los legisladores al no asumir abiertamente su posición, generando confusión entre la ciudadanía. Además, Márquez Alvarado acusó al gobierno de burlarse de la inteligencia de los ciudadanos al dar información errónea sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la ley. La senadora enfatizó la necesidad de un Congreso transparente y autónomo, libre de influencias externas. La legisladora concluyó llamando a la honestidad y criticando la hipocresía de los diputados del PAN. Argumentó que, aunque pueda haber opiniones divididas sobre el aborto, la falta de transparencia y la manipulación política son aspectos más preocupantes para la democracia en Aguascalientes… CON DETALLES, el analista financiero Gerardo Sánchez Herrera explicó las implicaciones de los ajustes que tendrá el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, el cual afectará directamente a los bolsillos de los ciudadanos. El incremento del 4.32%, equivalente al índice inflacionario tendrá repercusiones palpables en productos de consumo cotidiano, como los refrescos. Por cada litro de esta bebida, se sumarán 1.57 pesos en concepto de IEPS. Por ejemplo, un refresco de 600 mililitros que costaba 18 pesos se elevará a 19 pesos a partir del primer día del próximo año. Pero el aumento no se limita a los refrescos; los cigarros también serán objeto de un incremento fiscal. Con un cargo de 0.61 pesos por cada cigarro, una cajetilla de 20 unidades, que antes tenía un costo de 75 pesos, se verá elevada a 87 pesos a partir del inicio del nuevo año. Otro sector que sentirá el impacto será el de los combustibles. La gasolina magna y verde experimentará un aumento de 6.17 pesos por litro, mientras que la gasolina roja o premium sufrirá un incremento de 5.21 pesos por litro, ambos reflejando el aumento en la cuota del IEPS. Esto se traduce en que la gasolina premium superará los 25 pesos por litro. Ante este panorama, es innegable que los ciudadanos enfrentarán un inicio de año con mayores gastos, lo que podría afectar su poder adquisitivo y repercutir en la economía cotidiana. Explicó que con este escenario, la clave será mantener el optimismo y buscar estrategias para sobrellevar estos nuevos desafíos financieros que nos depara el 2024…