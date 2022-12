Según estudios difundidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad, los básicos han tenido una inflación anual superior al 10% y únicamente el frijol, la manzana y el jitomate reflejaron precios menores a los observados…

Para el que viene, se tienen bajas expectativas en materia económica para la economía familiar, con alzas generalizadas en artículos de consumo, como son los refrescos, pan industrial y cigarros… SI BIEN ESTOS no son necesariamente ejemplos de productos indispensables en el hogar, sí forman parte de las compras habituales dentro de la quincena de buen número de aguascalentenses… SOBRE ESTE LÚGUBRE panorama, el director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Alberto Aldape Barrios, vaticinó que el año que está por comenzar no será nada sencillo, al menos durante el primer trimestre… ESTE PRESAGIO tiene que ver con que la inflación no cede en los 24 productos que forman parte de la canasta básica… Y ES QUE según estudios difundidos por el Instituto Mexicano para la Competitividad, los básicos han tenido una inflación anual superior al 10% y únicamente el frijol, la manzana y el jitomate reflejaron precios menores a los observados… POR SI FUERA POCO, además del aumento en la canasta elemental, la ciudadanía tendrá que enfrentar el incremento que el Banco de México implementó en su tasa de interés de referencia en 50 puntos base a un récord de 10.5%… ESTA MAROMA se dio como un intento por atenuar la inflación que se mantiene en niveles altos, pese a haberse moderado el mes pasado… COMO YA SE lo informamos en su momento, para los empresarios también habrá dificultades derivadas de la reciente reforma a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en la cual se estipula que, a partir del primer año de antigüedad laboral, los trabajadores deberán gozar de 12 días de vacaciones, lo cual incrementará el monto de la prima vacacional… PARA REMATAR esta golpiza, otro de los obstáculos a los que se enfrentará la iniciativa privada será el incremento del Impuesto Sobre Nómina, que, a partir del 1 de enero de 2023, quedará en 2.5% sobre las erogaciones o pagos efectuados en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado… EN TEMA APARTE, como parte de los buenos deseos para el 2023, bien valdría la pena revisar los alcances de la reanudación del proyecto de Ciudad Justicia en Aguascalientes como una necesidad real… EL NO DARLE SEGUIMIENTO a esta tarea podría derivar en un problema mayúsculo ante la carga de trabajo que diversos litigantes advierten como cada vez más intensa en el sistema de administración de justicia… PONIÉNDONOS CREATIVOS y haciendo una comparativa, con respecto a la situación del caso del libramiento carretero de la ciudad de Aguascalientes, que se mantuvo en pausa casi cuatro sexenios, es el momento oportuno de hacer una revisión objetiva y analítica para realizar el diagnóstico correspondiente, en el que se apueste a la colaboración interinstitucional… EL TERRENO SE ENCUENTRA más o menos preparado, la tierra parece fértil y los surcos están listos, pues sobre esta necesidad se han expresado en espíritu voluntarioso el gremio de la abogacía, el sector de la construcción, y con menos enfoque, la ciudadanía, que serían sin duda los principales beneficiados de contar con instalaciones más dignas para acudir a resolver los asuntos judiciales… AL MENOS, y omitirlo sería un gravísimo error, encontrar un lugar para estacionar sus vehículos no sería el viacrucis que atraviesan quienes tienen que hacer algún trámite o diligencia en inmediaciones de la glorieta de El Quijote… NI EL MISMO caballero de La Mancha estuvo metido en tantos sainetes como los morenistas de Aguascalientes, pues en lo que ya es una costumbre, surgió un nuevo conflicto en su sede local… EL AMOR ACABA, y los que antes se llevaban a todo dar ahora no pueden verse ni en pintura, luego de que el diputado morenista José Luis Jasso y ex alcalde de Asientos salieran a criticar al actual alcalde de este municipio, José Manuel González Mota, cuestionando que, al paso de los años y siglas partidistas, mantiene su cacicazgo en aquella región, pero se hace notoria su ausencia en las oficinas de la presidencia municipal, generando un vacío de autoridad… HABLANDO DE LAS BAJAS temperaturas que tienen a más de uno entumido, la Coordinación General de Salud del Municipio de Aguascalientes emitió recomendaciones para garantizar el cuidado de las mascotas durante la actual temporada invernal… LA TITULAR DEL ÁREA, Dulce Andrade Lovera, mencionó que ante ese frío que cala y que se ha registrado en la ciudad, los dueños de mascotas deben recubrir su casa o refugio con cartón, plásticos o lonas… ADEMÁS, RECORDÓ que deben cambiarles el agua de manera constante para evitar que ingieran líquidos fríos. También se aconseja aumentarles la ración de alimento y prepararles espacios al interior del hogar, en caso de que descienda la temperatura de forma extrema… YA QUE LAS AUTORIDADES del palacio menor se encuentran tan preocupadas por el bienestar de los peludos, no estaría de más que buscaran una estrategia preventiva, inteligente y efectiva para contener la desatada euforia por la pirotecnia que fue inocultable la noche del 24… NO SON SOLAMENTE quienes defienden a perros y gatos los que están a favor de poner freno “al tronadero”, las voces de diversos sectores se están sumando en este sentido… SI BIEN ES CIERTO que el amor por los cohetes y “chifladores” es un monstruo de mil cabezas al que no será fácil ni pronto darle estocada final, también falta que los coscorrones que propine la autoridad citadina duelan un poquito más, por lo que el cabildo tendrá que trabajar en este sentido… RETIRAR LOS EXPLOSIVOS y pedir amablemente a la ciudadanía renunciar a esta forma de celebrar –ni se diga a las parroquias que durante sus festejos hacen de las limosnas humo de pólvora– no será suficiente, ni será determinante… LA TAREA no será sencilla, pero no por ello es imposible…