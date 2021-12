La fiesta continúa, al menos para aquellos que se dicen amigos de Tere Jiménez, que a como dé lugar se quieren hacer notar. E inclusive, hay quienes casi se ven en el próximo gabinete estatal y lanzan a diestra y siniestra felicitaciones…

Otra clase de asuntos (…) son los que preocupan hoy al personal médico y de salud del estado, pues aún no hay noticias por parte de la autoridad federal en torno a cuándo les será aplicada la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19…

SI BIEN ES CIERTO que para millones de mexicanos Andrés Manuel López Obrador es el líder incuestionable que vino a corregir el rumbo de la nación, el gran patriarca redentor y el gran paladín de la democracia, también es cierto que existen -aparte de los que nunca lo consideraron santo de su devoción- aquellos que ya cayeron en la decepción y que ya lo bajaron del altar de la ilusión al infierno de la realidad… SE TRATA de hombres y mujeres que se arrepienten de haberle dado su voto de confianza y se sienten ahora, como “blancas palomitas” que se dejaron engañar, como si todo lo que va del sexenio fuera un largo e interminable 28 de diciembre… QUIENES CUESTIONAN al que otros defienden con uñas y dientes tienen claro que ha pasado un año más y el precio de la gasolina partir de enero irá a la alza. Otra vez… ESTO ES SOLO UN EJEMPLO de la falta de credibilidad que se gana la clase política, más aún los gobernantes. De eso, no se salvan representantes populares de todas las banderas y colores… BIEN DICEN QUE PROMETER no empobrece. En este caso, la “empobrecida” no es para los gobernantes, pero sí para otros compatriotas… EJEMPLO ES LO QUE OCURRE en Aguascalientes, donde tan solo en el último año -según el Coneval- la pobreza extrema se incrementó en más del 150%… ESO PODRÍAN no aceptarlo las autoridades y en el debate sobre quién tiene la culpa, entre el COVID, la economía mundial y las políticas federales podría disolverse la explicación… EL ASUNTO AQUÍ es que hay otros seres de carne y hueso que sí terminan de resentirlo. Nos referimos a quienes viven diariamente esa situación, los que lidian día con día con carencias de salud, alimento y vivienda… VOLVIENDO AL PRECIO de la gasolina, por lo pronto, para el próximo sábado, se espera un aumento en el precio, que en nada se acerca a la intención de AMLO de que llegara a costar máximo 10 pesos, lo cual al paso de los años suena a puro cuento chino… EN LA ACTUALIDAD el litro más barato es de 19.99, pero en la mayoría de las gasolineras supera los 21 pesos… MIENTRAS TANTO la fiesta continúa, al menos para aquellos que se dicen amigos de Tere Jiménez, que a como dé lugar se quieren hacer notar. E inclusive, hay quienes casi se ven en el próximo gabinete estatal y lanzan a diestra y siniestra felicitaciones por todos los medios posibles, como si se tratara de confeti en el carnaval… EN EL MISMO TENOR, las sonrisas huecas van y vienen y el deseo de que todos sepan que son muy “cuatachos” de la ungida del PAN termina por dar algo así como pena ajena… EL LAMENTABLE DESFILE se presencia lo mismo en galerías fotográficas publicadas en Facebook en la que ya hacen gobernadora a la aún diputada federal panista por la que estarán apostando todas sus canicas… INCLUSO, no faltó ayer el diputado local -de quien mejor omitiremos su nombre- que tuvo la disparatada idea de repartir zalamero boletín que, para ser honestos, nos generó una especie de lástima y maliciosa burla. Hay quienes hacen de la lambisconería un verdadero deporte… MIENTRAS TANTO, en sus tumbas o en su retiro, los patriarcas fundadores del PRI y del PRD, esos ideólogos de hueso colorado, han de estar retorciéndose de coraje de ver el espectáculo de la alianza… VOLVIENDO A LOS PANISTAS, si hay algo que tenga que repetirse una y otra vez en este momento, y hasta el cansancio, es que todos son muy cuates y que la unidad azul es resistente a toda prueba, como cuando se trata de convencer al consumidor sobre la garantía de calidad de un acumulador nuevo o de una estufa… UNIENDO SU VOZ al furor del muégano, Paloma Amézquita expresó que en definitiva la decisión del acuerdo entre Toño y Tere es de suma importancia para Acción Nacional… “YA QUE ESTAMOS mandando un mensaje de unidad. Se vio el pasado domingo en el registro de Tere Jiménez una gran cantidad de militantes y esperamos que de igual manera se registren más personas. La Invitación sigue abierta para cualquiera que tenga la aspiración pueda hacerlo en estos días”… NI TARDA, NI PEREZOSA, María de Jesús Ramírez Castro le tomó la palabra a Amézquita. Total, unos segundos de fama no le vienen mal a nadie y no hay peor lucha que la que no se inicia… OTRA CLASE DE ASUNTOS, que son de vida o muerte, son los que preocupan hoy al personal médico y de salud del estado, pues aún no hay noticias por parte de la autoridad federal en torno a cuándo les será aplicada la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19… EL MÉDICO INFECTÓLOGO e integrante del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Francisco Márquez Díaz, nos comentó que si bien, para el sector público no hay nada definido, menos claro está el asunto para quienes consultan de manera privada… EL GALENO enfatizó que para quienes ofrecen su tiempo, conocimientos y esfuerzo para asegurar la vida y la salud de los aguascalentenses, el tema toma especial relevancia: “necesitamos que el personal de salud esté en las mejores condiciones para enfrentar cualquier contingencia que se presente”, principalmente ahora que el boom de la variante Ómicron tiene, a quienes se preocupan por el asunto, con el Jesús en la boca…

