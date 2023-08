Como abejas a la miel, destacados personajes cristalizaron su deseo de sentarse junto a la protagonista, generando tanto interés como interrogantes entre los observadores de la política local…

Parecían estar más interesados en capturar el momento en “selfies” que en escuchar a la aspirante cuando ésta exponía sus ideas. Así son los tiempos del amontonadero digital…

SIN DUDA lo que rompió la rutina dominical para buena parte de la crema y nata del panismo local y sus allegados fue la visita de Xóchitl Gálvez a la entidad, pretexto perfecto para dar muestra de dos síntomas clásicos de los tiempos de ardor político: el amontonadero y el brete… LO QUE A NADIE hubiera interesado hace algunos meses, antes de que la hidalguense ascendiera al estrellato de la política nacional, se volvió parte del espectáculo en redes sociales: el hecho de que la senadora se desayunara un bolillo relleno de crema, jamón y chile jalapeño, acto que quizá algún fanático local de la “xochitlmanía” pudiera considerar de suma relevancia para la vida pública estatal… LO QUE SÍ CAUSÓ un poco de agruras, o más bien de pena ajena, no fue el chile en salmuera, si no la actitud de personajes como los regidores Alejandro Serrano, Guillermo Alanís y Mirna Medina, quienes parecían estar más interesados en capturar el momento en “selfies” que en escuchar a la aspirante cuando ésta exponía sus ideas. Así son los tiempos del “amontonadero” digital, vale más la foto que el discurso… EN TANTO, la senadora se vendía como una mujer pragmática, comprometida con la honestidad y la transparencia, aderezando su discurso con los ajos y cebollas que tanto gustan a algunos electores… TAMBIÉN se arremolinaban alrededor suyo multitud de personajes que recientemente apostaron todas sus canicas a la mujer que, al menos por ahora, es la carta más fuerte del Frente Amplio por México… COMO ABEJAS A LA MIEL, destacados personajes cristalizaron su deseo de sentarse junto a la protagonista, generando tanto interés como interrogantes entre los observadores de la política local… QUEDA CLARO que Javier Luévano Núñez, presidente del CDE del PAN; el senador Juan Antonio Martín del Campo; el diputado federal Noel Mata Atilano; alcaldes como Leo Montañez y Antonio Arámbula López; así como diversos regidores y diputados, tuvieron ayer la oportunidad de mostrar a los cuatro vientos su respaldo hacia Gálvez, formando un grupo heterogéneo de aliados en un escenario político usualmente fragmentado… ESTE NUEVO ALINEAMIENTO ha dejado en quienes inicialmente apoyaban a Santiago Creel, un desconcierto similar al que experimenta algún extranjero con dos pies izquierdos que asiste a una boda mexicana por vez primera y trata de integrarse a la coreografía del “payaso de rodeo”… UNO DE LOS ASPECTOS más criticados por los morenistas y otros detractores de Gálvez, es que se ha ostentado como defensora e integrante de las comunidades indígenas. En ese sentido, las contradicciones no pasan desapercibidas. Tal vez la senadora y “rockstar” del momento desconoce que Luévano, con quien compartió la mesa ayer, intentó acceder a la Cámara de Diputados alegando ser representante de los grupos originarios en uno de los episodios más vergonzosos y oportunistas del panismo local. ¿Será que Dios los hace y ellos se juntan?… LO QUE ES UN HECHO es que la mujer que viste huipiles y da recurrentes muestras de sentido del humor y agilidad mental ya logró tejer una red que atrae a diversos líderes, pero como en cualquier enjambre, las dinámicas internas pueden ser complejas y el apoyo puede ser tanto efímero como perdurable… EN ESTE CASO, la miel política está atrayendo a una variada gama de abejas, cada una con su propio propósito y agenda. Nada como la popularidad de una persona como pegamento que aglutina las aspiraciones de otras. La incógnita que queda es si este enjambre se mantendrá unido o si se dispersará antes de alcanzar su objetivo electoral… SIGUIENDO CON EL RELATO, en el evento estuvieron presentes relevantes actores políticos, entre ellos los regidores Mirna Rubiela Medina Ruvalcaba, Edgar Dueñas Macías, Guillermo Alanís de León –a quien nunca olvidaremos por su intentona de violar la autonomía universitaria- y Alejandro Serrano Almanza, así como los diputados Jetsy Sánchez, Laura Ponce y Max Ramírez… TAMBIÉN SE INTEGRARON al “brete” Paloma Amézquita, secretaria general del PAN; Eduardo González Blas, rector de la Universidad Tecnológica de Calvillo -quien le jugó al organizador-; y Alejandro Monreal, director general del INEPJA… OTROS PERSONAJES que hicieron acto de presencia fueron Verónica Guadalupe González López, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes; y la exsenadora Angélica de la Peña…