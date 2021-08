Se percibe simulada la intempestiva actitud crítica de la Federación de Estudiantes de la UAA hacia el desempeño de la institución en tiempo de pandemia.

Ante La Posibilidad de que Tere Jiménez sea la abanderada de una alianza que no está definida todavía, ya hay quienes, en el tricolor, han saltado; es el caso de Citlalli Rodríguez.

DE MANTELES LARGOS se encuentra la Diócesis Católica de Aguascalientes, que apenas ayer cumplió 122 años de su fundación. Fue en 1899, cuando se erigió la Diócesis por la bula “Apostólica Sedes” de León XIII, del 27 de agosto, efectuada por el Visitador Apostólico, Mons. Nicolás Averardi el 3 de diciembre del mismo año al ejecutar la bula “Romanis Pontífices” en el recinto del templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Desde entonces, sede episcopal, siendo su titular o patrona la Virgen de la Asunción. Se desmembró de la Arquidiócesis de Guadalajara; en ese momento, sus límites coincidían con los del Estado de Aguascalientes, y comprendía solamente seis parroquias: dos en la sede episcopal (la Asunción y el Encino) y cuatro foráneas: (Asientos, San José de Gracia, Calvillo y Jesús María). Se le encomendó los asuntos locales de la nueva diócesis al párroco del Encino D. Isidro Navarro. Su primer Obispo fue el franciscano Don José María Portugal y Serratos; hasta la fecha, Aguascalientes ha tenido 7 obispos y se encuentra en la espera del nombramiento del octavo. Por cierto, la Diócesis Católica también está conformada por algunos municipios de estados vecinos de Jalisco y Zacatecas, sumando un total de 124 parroquias… SE PERCIBE SIMULADA la intempestiva actitud crítica de la Federación de Estudiantes de la UAA hacia el desempeño de la institución en tiempos de pandemia. Y es que tuvo que pasar más de un año para que la representación estudiantil oficial de la máxima casa de estudios volteara a ver si los docentes cumplen a cabalidad, o no, la cátedra en línea. Y cómo no, si los jóvenes estaban más ocupados en otros temas que en estar a la mira de sus representados: miles de estudiantes universitarios con dudas, inquietudes, frustraciones y preguntas sin respuesta porque no hay quién los atienda. A la FEUAA le interesó más colocar un mural de homenaje a brigadistas, que seguramente lo merecen, e inaugurarlo con autoridades estatales y universitarias, que propiciar condiciones para que los estudiantes, que urgen de preparación práctica, tengan acceso a la misma en este nuevo semestre. A la FEUAA le dolió que, en redes, en vez de reconocer ese “esfuerzo”, reclamaran a su mesa directiva su falta de oficio para estar al frente de más de 22 mil estudiantes. Le tundieron a la federación y sólo entonces se dio tiempo para publicar un comunicado que dice que, ahora sí, van a estar atentos a los maestros que no saben dar clase en línea…que se los crea quien no les ha dado seguimiento… FUE ARDUA la semana de despedida de la alcaldesa Tere Jiménez, en la que todo el que pudo y quiso, le deseó lo mejor para cuando llegue a la diputación federal, desde donde ha prometido, “peleará” para que lleguen más recursos federales a Aguascalientes, para lo cual tendrá pocos meses en tanto hace tarea política y amarres para ser la candidata a la gubernatura por el PAN; por lo pronto, se antoja que va directo para ello, pues ¿quién más posicionada en su partido y en los otros con los que pudiera hacer alianza, que ella?… RESPECTO A LA DEFERENCIA que hizo la ex alcaldesa priísta Lorena Martínez hacia su trabajo, agradeció el gesto al tiempo de destacar que vienen proyectos a futuro y “estaremos haciendo alianzas con diferentes actores políticos y vamos a hacer equipo. En este proyecto de Aguascalientes, entramos todos e invito a todos a seguir haciendo lo mejor por nuestra ciudad y por nuestro estado”. Estableció que ya comenzó la etapa de la transición con el alcalde electo, Leonardo Montañez, con quien estuvo platicando y le acompañó en ciertos eventos, afirmando que le tocará en su gestión decidir el tema del agua de la mano con el Consejo Técnico que se conformó con expertos en la materia, universidades y colegios de profesionistas para definir lo que mejor le pueda convenir al Municipio. “Ojalá que se tomen las mejores decisiones porque nosotros hicimos lo que nos correspondía, que era hacer este consejo, meter infraestructura y sobre todo tener cercanía con la ciudadanía”. Adicionalmente, dijo que otros temas que deberá reforzar el alcalde entrante será el relacionado con la mejora regulatoria y el tema de la seguridad pública, “Aguascalientes no puede retroceder, tiene que avanzar y ser el primer lugar. La gente quiere vivir en paz y tranquila, nosotros trabajamos todos los días para que la gente estuviera bien en el tema de seguridad pública”. ANTE LA POSIBILIDAD de que Tere Jiménez sea la abanderada de una alianza que no está definida todavía, ya hay quienes, en el tricolor, han saltado, es el caso de Citlalli Rodríguez, regidora actual, y que repetirá en el cargo para la siguiente administración, quien no está de acuerdo con esa posible pre-postulación, pues, si alguien ha llevado el récord de observaciones a lo hecho y no hecho en la administración que acaba de dejar Tere Jiménez, es ella, y lo ha denunciado en su momento, con poco eco de sus compañeros regidores, pero lo cierto es que ella no olvida. Sin embargo, estará a prueba su institucionalidad, si es que se logra reforzar esa coalición que, dicen los que saben, se está fraguando… AGUASCALIENTES FUE SEDE de la reunión regional de la zona Centro Occidente, de la CMIC, en la cual participaron nueve delegados de las entidades de Colima, Guanajuato, Jalisco, así como Michoacán, Nayarit, además de San Luis Potosí y Zacatecas. El evento, realizado en las instalaciones locales, contó también con la presencia del presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Construcción, Javier Solares, quien lamentó el poco presupuesto para obra pública destinado desde la Federación…. 145 MAESTROS HAN FALLECIDO desde el inicio de la pandemia a la fecha en Aguascalientes, entre activos y pensionados; el 80% de estos fueron jubilados, reconoció el dirigente de la sección 1 del SNTE, Ramón García Alvizo. Afirmó que, en la actualidad, tienen el reporte de 5 compañeros maestros infectados por COVID, los cuales se trata de casos ambulatorios que no han ameritado hospitalización. “Son casos donde se les mandó hacer ya la prueba, se les pidió que se aislaran”… LAS AGUAS NO SE CALMAN en el PRI, y es que desde su arribo, el delegado Antonio Lugo no tuvo todas las cartas de su lado y los opositores surgieron, no tanto al encargo con el que llegó desde el CEN, sino a la postulación a que ejerciera también la presidencia del Comité Directivo Estatal, silla que se espera, en unas semanas pueda ser ocupada por otra persona, de la que varios han salido a decir que quieren y que tienen la capacidad. Entre otros, están los regidores Tagosam Salazar Imamura, la misma Citlalli Rodríguez, la diputada Landín, que ya fue secretaria general en algún momento, pero que aspira a la oficina principal del Comité Estatal; no se deja de lado a los sonados nombres de las últimas dos semanas, como son Rogelio Ramírez Soto, que ya fue presidente en el pasado, pasado… y la diputada Lucy Armendáriz que está por terminar su gestión como diputada local y se autodestapó en la intención de ser presidenta del partido. Las aguas siguen turbias y seguirán al menos en los próximos días, si bien en el edificio de ese partido se vive tensa calma, como es la política, en la grilla… HAN INCUMPLIDO industriales lecheros con lo acordado a favor de los productores locales, en el sentido de incrementar progresivamente el precio por litro de leche por lo que de seguir la situación sin mejora, podrían desaparecer varios de ellos, de acuerdo con lo proyectado por el dirigente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes (UGRA), Juan Pablo Franco, actualmente el precio por litro es inferior a lo pactado en las negociaciones de los pasados meses, por lo que no descartan realizar algunas medidas de presión…