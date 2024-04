Habrá que reconocer el hecho de que la situación fue contenida de manera oportuna, y que cerca del sitio se encontraba el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García…

VISITA DISTINGUIDA… La secretaria de Turismo del Estado, Gloria Romo Cuesta, destacó la visita del cónsul general de Francia en México, Vincent Perrin, quien acude a Aguascalientes para experimentar la Feria de San Marcos durante este fin de semana. El año pasado, el consulado francés también estuvo representado, lo que subraya la confianza internacional en el destino… TRAS LOS HECHOS OCURRIDOS la madrugada de este sábado, con la riña registrada en un antro de la Feria, surge la inquietud en torno al trabajo que se realiza por parte de la dirección de Reglamentos, y es que en estricto sentido, se trata de espacios privados, en los que se debe contar con personal de seguridad privada capacitado para evitar una gresca como la que lamentablemente ocurrió, activando un impresionante dispositivo de seguridad pública, que generó temor entre los feriantes, que no comprendían lo que ocurría. Habrá que reconocer el hecho de que la situación fue contenida de manera oportuna, y que cerca del sitio se encontraba el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García, abocado al operativo de seguridad al encontrarse en la zona de las tamboras. En ese sentido, cabe la reflexión sobre la importancia de dar el peso que corresponde al cuidado de la salud de los jóvenes que acuden a la verbena abrileña, para evitar que tomen alcohol en exceso, y que a la postre derivan en broncas que pueden resultar en lamentaciones. Se trata de una responsabilidad conjunta, que va más allá de quienes organizan los festejos, pero también está en ellos dar el primer paso para que exista una balanza entre la fiesta y la sana diversión, que contempla el cuidado de aspectos claves en materia de responsabilidad social… MIENTRAS TANTO, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Miguel González García, destacó los esfuerzos continuos para mantener el centro de la ciudad como uno de los destinos más seguros y accesibles para los ciudadanos. González García enfatizó la estrecha colaboración entre la asociación y las autoridades locales, subrayando una comunicación constante que se lleva a cabo prácticamente cada hora con el comandante operativo encargado de la seguridad en la zona central. Esta comunicación frecuente ha sido clave para asegurar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el área. El presidente de Acocen también destacó los esfuerzos para garantizar la seguridad no sólo de los comerciantes, sino de todos los residentes y visitantes del área. «Nuestro compromiso con la seguridad es para todo el centro», afirmó González García. «Hemos logrado mantener una incidencia delictiva mínima gracias a la colaboración efectiva con las autoridades locales»… EN LA ANTESALA DEL SEGUNDO encuentro entre los aspirantes a la presidencia de México, las expectativas y las novedades en el formato marcan la pauta. Con el ‘Formato B’ del Instituto Nacional Electoral (INE) como guía, el próximo debate promete ser un espacio donde la voz ciudadana adquiera protagonismo. Nora Ruvalcaba, candidata al Senado por Morena, expresó su confianza en que Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por el mismo partido, salga victoriosa en este crucial enfrentamiento. La atención se centrará en cómo los candidatos abordarán las preguntas surgidas de la ciudadanía, recopiladas en plazas públicas de todos los estados del país. El énfasis temático también será un punto clave. Los temas a tratar abarcan desde la economía y el empleo hasta el cambio climático y el desarrollo sustentable. La pobreza y la desigualdad social también figurarán entre las preocupaciones centrales, reflejando las demandas y desafíos actuales del país. Una novedad destacada es la inclusión de ocho personas del público para la formulación directa de preguntas a los candidatos, lo que añade un componente de interacción directa y cercanía con la audiencia. El orden de participación de los candidatos se determinará mediante un sorteo, lo que añade una dosis de imprevisibilidad al encuentro. Con estas expectativas y novedades, el segundo debate presidencial se presenta como un espacio crucial para el escrutinio público y la definición de posturas frente a los desafíos que enfrenta México en la actualidad… CABE RESALTAR QUE desde los diferentes organismos empresariales se está convocando a las empresas afiliadas para que presenten aquellas propuestas de ofertas y promociones, con el fin de fomentar la participación ciudadana en las próximas elecciones, por lo cual cámaras y asociaciones reunirán las estrategias que sean propuestas por establecimientos, al igual que algunos estímulos que los patrones ofrecerán a aquellos colaboradores que formen parte del equipo de funcionarios de casilla, a quienes se les podrá compensar con días libres, o la posibilidad de ausentarse un día después de la intensa jornada electoral de la que serán protagonistas, contando los votos… YA SE ENCUENTRAN en los preparativos en el municipio de Jesús María, para la próxima temporada de lluvias, por lo que el secretario de Servicios Públicos de aquella demarcación, Enrique Barba López comentó que durante el actual periodo vacacional que está por concluir, han aprovechado para realizar labores de limpieza en arroyos, cauces y alcantarillas con el objetivo principal de prepararse para la temporada de lluvias y evitar inconvenientes repentinos. «Estamos preparándonos para eso y para que no nos agarren desprevenidos, podemos desahogar algunas alcantarillas y algunos arroyos, para que no nos pueda agarrar la temporada de lluvias luego imprevistamente». Estableció que la acumulación de basura durante las primeras lluvias puede provocar taponamientos y, en consecuencia, inundaciones. Barba López hace hincapié en la importancia de actuar preventivamente: «Sí es muy importante luego porque en ocasiones justamente cuando comienza la lluvia, empiezan los taponamientos y luego llegan también algunas inundaciones derivado de la acumulación de basura». El secretario de Servicios Públicos reveló que el municipio ha identificado alrededor de 25 puntos críticos donde se requiere intervención inmediata… LA OFERTA HOTELERA en los municipios del interior es limitada, señaló presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, Roberto Ramírez, destacando a Calvillo como el municipio con la mejor infraestructura en este sector. En lugares como Rincón y Pabellón, la presencia hotelera es mínima. Ramírez reconoció la necesidad de desarrollar más esta oferta y mencionó tener planes para impulsar el sector hotelero a nivel municipal en el futuro…