EL RELEVO GENERACIONAL en cuatro notarías públicas se concretará este lunes con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de nombramientos para igual número de despachos de fedatarios… DOS DE ELLOS ya se conocían de antemano; se trata del retiro de Ciro Silva Murguía de la Notaría Pública número 46 y de Ricardo González Mendoza de la número 34, quienes serán sustituidos como titulares por sus respectivos hijos… UN TERCER CASO que trascendió y que de hecho ha sorprendido en el gremio es la inopinada salida de Arturo Durán García de la notaría 47 para, igualmente, ser sucedido por su descendiente… TAMBIÉN SE COMENTA la llegada de Tayde Ventura a la vacante que dejó su padre, Adrián Ventura, en la notaría número 55… EL DIARIO INFORMATIVO del gobierno estatal confirmará mañana las designaciones… DE RELEVOS también se habla en el círculo de las mujeres y hombres de negocios. Y es que el Consejo Coordinador Empresarial sesionó ayer y Pedro Gutiérrez Romo tuvo la oportunidad de rendir su último informe mensual de actividades al frente del organismo cúpula de la iniciativa privada… DEL MISMO MODO, el Comité de Transparencia y Contraloría Institucional, fue instalado como Consejo Electoral para validar la convocatoria para el proceso de elección del presidente y mesa directiva del organismo…. COMO SE RECORDARÁ, ya han pasado tres años desde que don Pedro tomó las riendas de este club y solamente podrá ser relevado en el timón por alguna o algún dirigente o ex dirigente de cámara, colegio o asociación vinculada al empresariado. Por cierto, los que se lancen deben estar al corriente en sus cuotas para poder competir… LOS ASPIRANTES tendrán hasta el 20 de octubre para levantar la mano y la elección será cuatro días después… Y COMO NO HAY FECHA que no se cumpla, por fin se pondrán en venta los bienes inmuebles que el Fiade tiene en su poder, producto de embargos o daciones en pago por créditos otorgados por el Fideicomiso y no solventados… POR LO PRONTO los avalúos ya están y se espera que a partir de este lunes ya se tenga la publicación de esos bienes en la página web del gobierno del estado, tanto sus valores y la mecánica operativa para la subasta, que no será mediante puja… EN ESTA OCASIÓN, los interesados deberán presentar su propuesta de compra sobre determinado bien. Luego, los sobres serán abiertos en un mismo día y se elegirá las mejores propuestas económicas… PARA BLINDAR EL PROCESO de gritos y sombrerazos y para garantizar la transparencia es que se hará todo frente a notario público. Lo que se recaude de esta venta, permitirá fondear al Sifia y continuar apoyando al sector empresarial mediante financiamientos, esos que en ocasiones resultan ser la gasolina que saca de apuros a changarros, fábricas y otros negocios varados en medio de una cuesta arriba… POR CIERTO QUE, a pesar de los vaivenes económicos producto de la crisis por la pandemia, el sector gasolinero va recuperando su nivel de ventas en nuestra entidad… A LA FECHA, los jefes de los despachadores registran un crecimiento paulatino de un 15%… LA CIFRA FUE DADA a conocer por Omar Abarca Torres, presidente de la Asociación Hidroamegas… PERO COMO NO TODO es miel sobre hojuelas en esta vida, la piedra en el zapato para este sector son las decisiones del Gobierno Federal que, según Abarca, les ha frenado las inversiones frenando así la generación de empleos… “HAY VARIAS GASOLINERAS terminadas y cerradas que no hemos podido abrir por el tema de la Comisión Reguladora de Energía (…) Nos falta contratar despachadores, administradores. Esto es una pérdida de generación de empleos que el mismo gobierno federal no genera”… A PESAR DE LOS PESARES, el representante de las estaciones de servicio aseguró con un tono de octanaje elevado que el gremio seguirá apostándole al crecimiento; “es el combustible el que mueve a toda la economía agrícola y de todos los sectores, entonces le pedimos al Gobierno Federal y al Estatal que nos dejen trabajar, es todo lo que pedimos”…