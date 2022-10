Entre lo que se mueve en materia de Seguridad Pública, llama la atención el nombramiento de Michell Olmos como directora del C5 SITEC Estatal.

Un presupuesto histórico, comentó el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula, que presentó al Congreso para el año 2023.

A TORO PASADO, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza, reconoció la presencia de Cárteles en Aguascalientes, -luego de la información arrojada por Guacamaya Leaks a la que El Heraldo tuvo acceso-, y la operación de cuatro grupos de la delincuencia organizada en la entidad, subrayando que la mayor presencia se tiene identificada entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en el caso de Los Talibanes se habrían concentrado hacia la zona de Zacatecas… menos mal… QUE NO PUEDEN ESPERAR los procesos de rehabilitación de las viviendas siniestradas por la explosión de la pipa contra el tren, en la colonia México, expresó ayer la gobernadora Tere Jiménez, ya que lo más importante es que la gente regrese lo antes posible a sus viviendas o comercios. Protección Civil sigue trabajando y permitiendo que vuelvan a sus domicilios las familias, es decir, la rehabilitación no espera a que terminen los procesos legales o jurídicos vigentes en esta materia, sostuvo… ENTRE LO QUE SE MUEVE en materia de Seguridad Pública, llama la atención el nombramiento de Michell Olmos como directora del C5 Estatal; su función es operar la respuesta a llamados de emergencia, así como la supervisión de todos los puntos de monitoreo de videovigilancia en el estado. Nuevamente se decidió por una mujer en funciones de seguridad, dado el perfil que posee en análisis de seguridad e inteligencia, cuyo enfoque daría un giro significativo a la herramienta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal… BUSCANDO LA PUNTA DE LA MADEJA se encuentran en el PRI y tras días de negociaciones y charlas con las diversas expresiones, el delegado especial enviado por el mismísimo “Alito” para vigilar el proceso de renovación de la dirigencia estatal, Jorge Meade, dio a conocer que los perfiles de los que saldrá el próximo presidente del PRI, son: Eduardo Hernández Carrera, Rogelio Ramírez Soto, Citlalli Rodríguez González, José Carlos Lozano Rivera Río, Elsa Lucía Armendáriz Silva y Orlando Sánchez Quezada. Ojalá no tarden más en dar a conocer el método de selección porque esto ya parece elección constitucional… QUE NO CUMPLIÓ el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con los requisitos para operar sin fines de lucro, señaló el Servicio de Administración Tributaria y argumentó que con la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1 de julio de 2021, las asociaciones dedicadas a la investigación científica o tecnológica debían obtener la autorización para recibir donativos deducibles y poder tributar en el Régimen de Personas Morales No Contribuyentes por lo que, ni modo, ahora está obligado a pagar impuestos como empresa privada… NO FALTAN LOS COLADOS y el delegado de la PROFECO, Alejandro Salas Domínguez, reconoció que con motivo del Buen Fin muchos comercios informales se llegan a colgar de dicha campaña y colocan sus propias mantas, afirmando que ellos también participan, cuando en la realidad ni siquiera están registrados. Por lo anterior, exhortó a la población a verificar en el sitio www.elbuenfin.org la lista de establecimientos participantes. Apuntó que en todo caso es un tema del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y un tercero que sería la Secretaría de Economía quienes pudieran iniciar un proceso de infracción en contra del establecimiento, razón social, personal moral o física que utilice la marca del Buen Fin sin la debida autorización. Enfatizó que los comercios que deseen participar en el Buen Fin deberán registrarse en el portal www.elbuenfin.org el cual se abrió desde el pasado 1º. de septiembre y estará vigente hasta el 17 de noviembre para que puedan hacer uso de esta marca, además de que los comercios tienen que adherirse e incursionar para ver las condiciones para poder obtener este distintivo y utiliza la marca como tal y así poderla explotar con la autorización de la Secretaría de Economía… UN PRESUPUESTO HISTÓRICO, comentó el presidente municipal de Jesús María, José Antonio Arámbula López, que presentó en el Congreso del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2023, que regirá el funcionamiento de la administración pública municipal jesusmariense. Detalló que esta Ley de Ingresos contempla una cifra de 903 millones de pesos, incluidos en él los 68 millones programados para un empréstito pagadero a 10 años, para la construcción del nuevo rastro municipal y el nuevo edificio administrativo municipal. Agregó que esta Ley de Ingresos tiene prevista la actualización de los costos generales, en torno al 10% pronosticado para la inflación del próximo año, similar a la del presente. El edil informó que no se planean nuevos impuestos, solamente los indicados por la inflación previsualizada por el Banco de México y otras instituciones financieras del país… REVISARÁN LAS CUENTAS PÚBLICAS el próximo jueves 3 de noviembre, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura del Congreso del estado en sesión que seguramente será muy larga pues corresponden al ejercicio fiscal 2021 relativas a los gobiernos estatal y municipal, cuyo dictamen fue presentado por el Organismo Superior de fiscalización del estado de Aguascalientes… POR SU PARTE, los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Agropecuario acordaron sostener una reunión con el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado, Isidoro Armendáriz García, pues quieren saber a detalle los planes y programas que implementará la dependencia en los próximos años… CON ÉXITO celebró la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) la cuarta edición del Kilómetro del Libro, en donde participaron alumnos, docentes y personal administrativo. El objetivo fue contribuir al incremento del acervo bibliográfico para el programa Libreros Libres, el cual consiste en poner a disposición de la comunidad estudiantil los diferentes ejemplares para fomentar la lectura. Gracias a las aportaciones de la comunidad universitaria se fortalece la formación integral de estudiantes y se reafirman los programas de fomento a la lectura, tal es el caso de Quincenas Literarias y Creación Literaria, que tienen como objetivo principal impulsar la comprensión lectora, así como la expresión oral y escrita, ya que son herramientas fundamentales para el desarrollo profesional de estudiantes, dijo el rector Luis Carlos Ibarra Tejeda… TRASCENDIÓ que dueños de los terrenos aledaños al Cerro del Muerto se organizan para protestar contra los organizadores y participantes de la actividad denominada “Ilumínale los Pies al Muerto” que se lleva a cabo en el marco del Festival de las Calaveras. Y es que aseguran que invaden áreas privadas y dejan todo tipo de suciedad en los predios, por lo que exigen se ponga remedio a esta situación que, si bien es cada año, no tiene razón de afectar a terceros…