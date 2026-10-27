Entre malabares matemáticos y la siempre confiable fe ciega de la mayoría, el Cabildo de Aguascalientes aprobó su Ley de Ingresos 2027 con 11 votos a favor y cuatro en contra.

Entre la tortilla barata y el diesel por los cielos, Aguascalientes presumió cara y cruz en la mañanera del Gobierno de México.

AGUASCALIENTES SUFRIÓ de nueva cuenta, como a se ha vuelto costumbre por el Maratón ídem, que se programa cerca de la fecha del Aniversario de la Ciudad, pero por sus efectos pareciera tratarse de una historia más cercana al Día de Brujas. Los cierres en diversos puntos de la ciudad principalmente en el primer anillo de circunvalación y otras vialidades primarias ocasionaron caos y molestia entre habitantes que quedaron secuestrados en el primer cuadro de la ciudad, no importando si se movilizaban en Uber, taxi camión, o auto particular. La falta de difusión, es el cuento de nunca acabar, y ocasionó múltiples fricciones con agentes viales poco empáticos que ya saben que de todos modos se las van a refrescar, por lo que fingen estar en llamadas y esbozar rutas alternas que no existen. Los taxistas reclamaron con razón, que durante la carrera que duro medio día la gente quería taxi pero no podían llevarlos y para cuando acabo, ya no había demanda de pasajeros. Salió a relucir que para el maratón de Guadalupe, todos saben que el día 12 de diciembre es día complicado, pero para esta carrera atlética toman prestada media ciudad afectando a cientos de miles de personas, sin que alguien haga responsable por informar oportunamente para que la gente no arruine su domingo… TRASCENDIÓ que, en el buen ánimo de las autoridades judiciales por término del año, los empleados de la empresa Banca Afirme habrían sido liberados y estarían en condiciones de afrontar su defensa legal en libertad ante los señalamientos que teorizan su participación en el caso Next Energy… PARA EVITAR REBASES por la derecha, don Roberto Díaz Ruiz, presidente estatal de Canacar se hizo presente en la manifestación de camioneros, en la que también participaron con mucho gusto los dirigentes de CONATRAM y HAMOTAC, quienes se fueron de manera entusiasta a parar sus mercancías en los costados de la carretera federal 45 Sur, donde Díaz Ruiz dejó en claro que Canacar encabeza, aunque siempre, priorizando evitar impactos negativos a la ciudadanía… ENTRE MALABARES MATEMÁTICOS y la siempre confiable fe ciega de la mayoría, el Cabildo de Aguascalientes aprobó su Ley de Ingresos 2027 con 11 votos a favor y cuatro en contra, jurando y perjurando que no se crean nuevos impuestos y que todo es un mero ajuste inflacionario; sin embargo, la oposición no tardó en aguar la fiesta sacando la lupa para exhibir la letra pequeña, donde relucen un aumento proyectado del 12.52% en la recaudación del predial, brincos de hasta 122% en derechos para el comercio popular y un insólito recargo del 50% por subsanar trámites rechazados. Ni siquiera las 14 reservas presentadas por la regidora Martha Márquez por posibles riesgos legales lograron conmover al bloque mayoritario, que las desechó al vapor, aunque al menos tuvieron a bien aclarar que el Fondo de Apoyo Social de MIAA mantendrá sus 88 a 123 millones de pesos para sectores vulnerables; de modo que, aprobado el primer filtro municipal, al Ayuntamiento le tocará la magia diplomática de explicarle a la ciudadanía cómo es que una subida de más del doble en ciertos cobros encaja pacíficamente en la narrativa del «solo subió la inflación»… CON EL RELOJ EN CONTRA y la fe puesta en el concreto, el Ayuntamiento lanzó la licitación para construir un esperado puente peatonal en la intersección del bulevar Adolfo Ruiz Cortines y la avenida Grey Yungari, en Viñedos San Felipe; un proyecto cuyo calendario oficial promete un auténtico maratón de construcción de apenas 41 días naturales —del 19 de noviembre al 30 de diciembre—, aunque por el momento nadie sabe con certeza qué constructora se aventará la hazaña ni cuántos millones le costará al erario. Pero más allá de si las uvas de Año Nuevo se comerán con el listón recién cortado, la verdadera incógnita es si la obra resultará un cruce verdaderamente seguro, accesible y funcional para los transeúntes de a pie, o si terminará siendo otro monumento a la prisa cuya efectividad se mida en el papel y no en la diaria odisea de quienes intentan cruzar la avenida sin jugarse la vida… ENTRE LA TORTILLA BARATA y el diesel por los cielos, Aguascalientes presumió cara y cruz en la mañanera del Gobierno de México gracias al reporte de César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, quien colocó a la entidad entre las más baratas en la canasta básica tras reportar que del 12 al 16 de octubre de 2026, el Soriana Híper de Plaza San Marcos ofreció los 24 productos esenciales por unos módicos 797 pesos —113 pesos por debajo del tope fijado por el PACIC—, dejando atrás al Walmart de Galerías con sus 864.60 pesos; pero como el gozo se va al pozo en la gasolinera, el monitoreo del 13 al 19 de octubre exhibió a un OXXO Gas de la avenida Siglo XXI con un margen de ganancia de 2.36 pesos por litro de diesel, vendiéndolo a 27.99 pesos e ignorando olímpicamente el acuerdo de contención de 27 pesos que el Ejecutivo pactó con los empresarios del sector… CON LAS FINANZAS POR DELANTE y el reloj presupuestal marcando el paso, el Ayuntamiento de Calvillo aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2027; una jugada preventiva con la que el presidente municipal, Daniel Romo Urrutia, ya se frota las manos celebrando que el municipio tiene listo el molde financiero para fondear programas, obras y servicios públicos destinados a las familias calvillenses, aunque ahora el optimista documento deberá emprender su acostumbrado peregrinaje burocrático ante las instancias competentes para recibir la bendición final conforme a la ley y convertir el papel en billetes contantes y sonantes… CON PASTEL EJIDAL y nostalgia centenaria, el ejido San Rafael de Ocampo, en el municipio de Asientos, echó la casa por la ventana para conmemorar su 102 aniversario en compañía de productoras, productores y representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Aguascalientes; una celebración campestre donde la dependencia federal presumió en redes sociales que atendió el gusto de acompañar a la comunidad para aplaudir sus tradiciones, su historia y su incansable labor agrícola, rematando con el ya clásico discurso institucional sobre la trascendencia de mantener el «contacto directo» con el campo, demostrando que para la foto oficial no hay nada como refrendar el compromiso con la tierra justo cuando hay pastel y festejo de por medio…