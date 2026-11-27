Tarde y a empujones, la bancada del PAN en el Congreso local tuvo que salir a parchar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores para meter comparecencias públicas e inclusión del gremio en la elección de sus representantes.

Formalizar en lugar de exprimir es la fórmula que la presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Corchado, le puso sobre la mesa al Gobierno estatal frente a la tentación de subir el Impuesto sobre Nóminas.

CUATRO FECHAS DE ESTRENO, 16 anuncios y modificaciones, dos sedes distintas y dos fórmulas de financiamiento acumula ya el proyecto del nuevo Foro de las Estrellas, que hoy da un giro con el anuncio del contrato de arrendamiento para su construcción; un recorrido de idas y venidas que pasó de la demolición de la Villa Charra y el esquema mixto a mudarse a la Isla, recortar el aforo a 25 mil personas, empujar la apertura hasta 2028 con capital privado y dejar en el limbo a los constructores locales que reportaron no conocer plazos, montos ni reglas del juego… ABIERTAS DE PAR EN PAR estarán a partir de enero de 2027 las arcas del SAT para drenar a las empresas que facturan más de 50 millones de pesos, a las que la reforma federal les recortará las deducciones al 96.67% y les congelará la mitad de sus pérdidas acumuladas; una embestida fiscal que —como advierte el contador Víctor Alberto Eudave— ahogará la liquidez de comercializadoras y negocios de margen estrecho desde el día uno al inflar sus coeficientes de ISR, dejando un sospechoso blindaje para gasolineras, ensambladoras, transportistas y el agro, mientras al resto del empresariado cautivo lo meten de lleno a la prensa recaudadora… TARDE Y A EMPUJONES, la bancada del PAN en el Congreso local tuvo que salir a parchar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores para meter comparecencias públicas e inclusión del gremio en la elección de sus representantes, una iniciativa con la que los legisladores Adán Valdivia, Jedsabel Sánchez, Nancy Gutiérrez, Humberto Montero y Max Ramírez intentan lavarse las manos tras la bronca del pasado 19 de noviembre, cuando el gremio les reventó la sesión por consumar la imposición a modo y con voto secreto de Cinthya Macías; un recule legislativo que, aunque juren que no es una rectificación de lo hecho, evidencia que el proceso estuvo empañado desde el origen… SU PROPIO CONTRAATAQUE LEGISLATIVO presentó el diputado Rodrigo González Mireles para evitar que el Congreso vuelva a agandallarse las designaciones en el Mecanismo de Protección a Periodistas: crear un comité de selección de siete integrantes —tres académicos y cuatro de organizaciones civiles— que filtre perfiles y arme una terna, obligando al pleno a votar de forma individual, pública y por mayoría calificada; una propuesta enviada a Derechos Humanos que deja en evidencia el contraste entre abrir de verdad el proceso o conformarse con el parche del PAN… COSECHA LEGISLATIVA EN el Congreso local: mientras Morena metió ruido al cuestionar el blanqueo de las cuentas públicas de 2025, acusando subejercicios por 106 millones en infraestructura educativa, 68 en el INAGUA, 52 en Salud y 381 en la capital, sin carpetas claras de auditados, los legisladores amarraron por unanimidad a los nueve integrantes de la Comisión de Selección del Anticorrupción (Novales, Rentería, Padilla, Ocampo y Armendáriz por la academia; García, Rangel, Jaime y López por la sociedad civil), acataron el manotazo de la Suprema Corte quitando cobros indebidos de copias y certificaciones en Asientos y ya le fijaron cita al secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes, para que el jueves 3 de diciembre venga a desglosar el Paquete Económico 2027… A RITMO DE SENTENCIA JUDICIAL, el Consejo General del IEE tuvo que apretar el paso y aprobar al fin el protocolo de siete etapas para consultar a pueblos y comunidades indígenas rumbo a 2027; una tarea ordenada por el Tribunal Electoral local para definir las cuotas afirmativas en candidaturas que debió haber quedado lista hace tiempo y cuyos lineamientos finales verán la luz hasta diciembre, mientras el órgano electoral intenta conectar con los nuevos votantes presumiendo una campaña digital diseñada por estudiantes de la UAA para atajar el abstencionismo juvenil en las próximas elecciones… EL COLEO DE LA REFORMA JUDICIAL sigue dejando coletazos en los tribunales locales: Diana del Carmen Torres Jiménez —exjueza con más de 44 mil votos que encabeza la lista de reserva femenina— prefirió desistirse del juicio ciudadano que interpuso contra el Órgano de Administración del Poder Judicial tras la imposición de Rogelio Eduardo Fernández Ramírez como suplente penal en Pabellón de Arteaga, tras la baja por salud de Rosa Elena Muñoz Esparza. Aunque la abogada bajó las armas sin soltar sus derechos de prelación, el movimiento destapó la opacidad con la que se brincan la paridad de género y los turnos de lista, marcando el segundo relevo en el área penal a más de un año de la elección judicial; todo mientras en el fuero federal de Aguascalientes persiste el licuado institucional donde jueces de carrera experimentados conviven a regañadientes con los perfiles del “acordeón” impulsados por el voto clientelar… FORMALIZAR EN LUGAR DE EXPRIMIR es la fórmula que la presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Corchado Reyes, le puso sobre la mesa al Gobierno estatal frente a la tentación de subir el Impuesto sobre Nóminas (ISN) del 2.5% al 3%; un sablazo que apenas dejaría 500 millones de pesos extra a costa de arriesgar 11 mil empleos e inflar la informalidad. En su lugar, la especialista demostró que incorporar de forma gradual al 50% de los informales, arrancando con tasas del 1% al 1.5% —empezando por los comerciantes de la Feria de San Marcos y el Festival de Calaveras—, metería 6 mil millones a las arcas estatales, exigiendo, además, que cualquier peso adicional del ISN quede etiquetado con candado para el desarrollo productivo local y no se diluya en el gasto corriente… REVISIÓN BILATERAL EN PUERTA: la Sección XXI del SNTSS en Aguascalientes, bajo el mando de Luis Marco Robledo Delgado, arrancó con las autoridades del IMSS el estira y afloja de la Minuta de Movimientos de Enfermería 2027; una mesa de trabajo coordinada por Antonio Ibarra desde la Secretaría del Trabajo sindical, junto a los mandos hospitalarios y delegacionales, para ajustar la plantilla, responder a los vacíos en los servicios médicos y destrabar la movilidad laboral del personal de enfermería en las clínicas del estado…