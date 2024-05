Mal, muy mal, quedó otra vez Aeroméxico el fin de semana con decenas de pasajeros que con boleto en mano arribaron a la terminal aérea la tarde-noche del viernes para trasladarse a la Ciudad de México y no lo lograron.

Ya no se acuerdan, dicen los locatarios del Mercado Terán, de la última vez que se fumigaron las instalaciones y bueno, con este calor comerciantes y clientes del céntrico punto de venta lidian a diario con toda clase de fauna.

UN LLAMADO A ORAR reiteró este domingo el Obispo de la Diócesis, Juan Espinoza Jiménez, refiriéndose en concreto la jornada de elecciones que se desarrollará el domingo 2 de junio, pidiendo a Dios para que prevalezca un ambiente de tranquilidad y sin violencia. El prelado enfatizó la importancia de la participación responsable en el proceso electoral, invitando a todos los ciudadanos mayores de 18 años a ejercer su derecho al voto de manera consciente y comprometida. «El próximo domingo es un día crucial para México. Les invito a todos para que sean muy responsables de su voto. Todos los que tenemos 18 años en adelante y nuestra credencial, no dejemos de votar. Esto también nos incumbe a nosotros como creyentes», expresó el Obispo Espinoza. Además de su llamado a la paz y la responsabilidad cívica, el Obispo anunció la celebración de la fiesta del Corpus Christi, que tendrá lugar el próximo jueves en la Plaza de la Patria a las 7 de la tarde. La celebración incluirá una misa seguida de una procesión hasta el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, a la que invitó a toda la comunidad. «Vamos a pedir mucho a Dios en esta semana para que todos tomemos decisiones acertadas y votemos con responsabilidad. Encomendamos este momento histórico de nuestra nación y de nuestro estado a la Virgen María», añadió… MAL, MUY MAL, quedó otra vez Aeroméxico el fin de semana con decenas de pasajeros que con boleto en mano arribaron a la terminal aérea la tarde-noche del viernes para trasladarse a la Ciudad de México y horas más tarde a la programada para su vuelo, casi a la medianoche, fueron informados que no habría tal, pero que si llegaban el sábado a las 6 AM sin problema los subían al primer avión y todos en paz. No muy felices accedieron y al amanecer del día siguiente ahí estaban…y ahí se quedaron. Una lectora comentó a esta redacción que tenía un evento a las 4 de la tarde en la capital del país y al filo del mediodía la línea aérea les informó que no había lugar para los plantados la noche anterior y volvieron a ofrecer espacio en el vuelo del domingo. “Un ETN jamás me hubiera hecho esto”, remató la quejosa… YA NO SE ACUERDAN, dicen los locatarios del Mercado Terán, de la última vez que se fumigaron las instalaciones y bueno, con este calor comerciantes y clientes del céntrico punto de venta lidian a diario con toda clase de fauna que se está multiplicando en un local si y en otro también. Este fin de semana en improvisado team-back a horas de alta afluencia, comentaban entre sí la molestia expresada por muchos clientes que compra a compra topan con infinidad de alimañas y coincidieron en expresar su preocupación por la falta de atención en el lugar… LA SATURACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO de oralidad penal se genera desde la detención formal hasta la audiencia de control, advirtió José Luis Pecina, juez penal del Poder Judicial de Nuevo León, en el marco del Congreso Especializado en Oralidad Penal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que concluyó el fin de semana. Dijo que las fiscalías y la falta de infraestructura judicial en los juzgados de control para resolver las detenciones formales, fomentan técnicas de mínimo esfuerzo que saturan las cárceles. Además hay exceso de judicializaciones con prisión preventiva debido al abuso de formalismos y la falta de interpretación de los juzgadores para evitar la afectación de derechos. El proceso, que implica un lapso de hasta 48 horas de detención, podría evitarse si se lograra una mayor diligencia de los actores del sistema de justicia penal, detalló… LA TERCERA CARTERA VENCIDA más baja del país la tiene la delegación del Infonavit en Aguascalientes informó el encargado, Claudio David Lozano Jáuregui. En Aguascalientes, la cartera vencida se mantiene en 10%, una cifra significativamente inferior al 14% que maneja el promedio nacional, según lo indicado por el director nacional de Infonavit durante su visita hace dos semanas.» Explicó que el buen estado de la cartera vencida en Aguascalientes se debe en gran medida a la implementación del programa de Responsabilidad Compartida, que ha permitido convertir créditos denominados en salarios mínimos a pesos. Este programa no sólo ha ofrecido certeza a los trabajadores en cuanto a sus pagos, sino que también ha proporcionado descuentos tanto en el saldo como en las mensualidades de los créditos. «Con esta certeza y los descuentos, muchos acreditados que antes veían difícil saldar sus deudas, ahora tienen un panorama más claro y han podido regularizar sus pagos”. El encargado de la delegación también destacó que, a pesar del incremento reportado en la cartera vencida de tarjetas de crédito y otros productos financieros en el sistema bancario, Infonavit ha logrado estabilizar su situación en Aguascalientes. «Por primera vez en mucho tiempo, logramos detener la curva ascendente de la cartera vencida. Esto es un logro significativo, considerando el tipo de trabajadores a los que Infonavit les facilita el acceso a la vivienda”… SOBRE EL CRECIMIENTO TURÍSTICO en la región y la evolución de la industria hotelera, especialmente en relación con la incursión de viñedos en la oferta de hospedaje compartió el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Roberto Ramírez Chávez. Sobre el tema de los viñedos, comentó el impacto de estos establecimientos en la oferta hotelera pues aunque no todos cuentan con servicios de hospedaje, los que sí lo hacen están atrayendo a un perfil de cliente exigente en términos de comodidades. Enfatizó la importancia de adaptarse a las necesidades de este segmento, que busca experiencias de calidad durante su estancia en la región.