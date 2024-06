Aguascalientes apareció en la sección de ¿Quién es quién en las mentiras?, de la mañanera del presidente López Obrador, desmintiendo notas falsas en relación al cierre de Nissan Mexicana en la entidad.

POR SI SE SIENTE INSEGURO, ayer los diputados locales aprobaron en comisiones reformar la Constitución Política del Estado para incluir el derecho de toda persona a desarrollarse en entornos seguros y a vivir libres de violencia, así como a implementar las políticas públicas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana. El planteamiento de la diputada promotora es que los gobiernos deben garantizar un entorno seguro, para lo cual las políticas públicas resultan fundamentales y así asegurar a las personas, ambientes seguros y libres de violencia, destacando que este derecho se vincula con el correcto goce y ejercicio de los derechos humanos. Con seguridad en el papel, esperamos que ustedes se sientan más seguros a partir de hoy… Y POR SI ESTABAN CON EL PENDIENTE, también ayer en el Congreso el diputado Luis García asumió la presidencia de la Comisión de Justicia prometiendo trabajar mucho para resolver los asuntos pendientes de aquí al 15 de septiembre que termina la legislatura…y eso es un decir, porque esta mañana termina el periodo ordinario de sesiones, así que de aquí a la noche del grito parece difícil que aporten mucho, ya veremos… AGUASCALIENTES APARECIÓ en la sección de ¿Quién es quién en las mentiras?, de la mañanera del presidente López Obrador, desmintiendo notas falsas en relación al cierre de Nissan Mexicana en la entidad. Ana Elizabeth García Vilchis, manifestó que las notas que se hicieron circular en redes sociales, contaron con una mano misteriosa para que esta información tuviera mayor alcance entre los internautas, según ella, para hacer quedar mal a la 4a Transformación, al poner en tela de juicio las garantías que ofrece el gobierno federal a empresas extranjeras… EN ESTADOS UNIDOS se encuentra el secretario de Economía Social y Turismo Municipal, Francisco Javier Sánchez López, en una misión comercial estratégica. El alcalde Leo Montañez informó que la visita tiene como objetivo principal planear y gestionar proyectos enfocados en el turismo de salud y la promoción de productos locales de Aguascalientes. Explicó que la invitación fue extendida por el Estado y que se está trabajando de manera consolidada en la promoción del turismo de salud. Uno de los focos de la misión es establecer conexiones con ciudades como Chicago, aprovechando los vuelos directos desde Aguascalientes. La idea es atraer a turistas de zonas con climas extremos para que puedan pasar temporadas en Aguascalientes, disfrutando de su clima más benigno y sus múltiples atractivos turísticos. Además, la delegación está trabajando en la promoción de productos locales La visión es establecer un espacio similar a la Plaza de la Tecnología, pero dedicado a la artesanía local, donde se concentre y destaque la riqueza cultural del municipio y del estado… EN LA RECTA FINAL del ciclo escolar, siguen surgiendo quejas en planteles educativos. El de ayer correspondió a padres de familia que denunciaron a la directora del Instituto de Psicopedagogía Infantil Ausubel por presunto maltrato y amedrentamiento hacia los alumnos que están por terminar su educación primaria. Según la denuncia, la directora grita y los amenaza con retener sus documentos de finalización de cursos si no liquidan las deudas de sus padres antes de una fecha recientemente establecida en un comunicado no oficial. El problema no radica en el cobro en sí, sino en la manera en que se lleva a cabo, especialmente considerando que se trata de niños que están preocupados por terminar sus estudios de la mejor manera posible, emocionados por comenzar la secundaria. Es importante señalar que, según las normativas de la SEP y PROFECO, no se puede condicionar la entrega de documentos por ninguna razón. Los padres están dispuestos a pagar las deudas pendientes, pero insisten en que sus hijos no sean involucrados en estos asuntos… CONTINÚAN LAS TENSIONES al interior del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad. Angélica de la Torre Ruiz, presidenta interina, comentó que tras la destitución de María de Jesús Salas Carrasco como presidenta, en mayo pasado durante una junta de mesa directiva, ella y otros miembros fueron sorprendidos por la llegada de Salas Carrasco, acompañada de varios individuos, cuyo grupo irrumpió en la reunión, agrediendo física y verbalmente a los presentes y reteniéndolos en el salón por casi seis horas, exigiendo la entrega de las instalaciones. Tras estos hechos, dijo que el Consejo prácticamente quedó dividido, por lo que Angélica de la Torre y sus seguidores sesionan en un nuevo lugar. Mientras tanto, se encuentra en proceso de resolver la situación legalmente. De la Torre sostiene que posee la representación legal del Consejo, respaldada por la carta de destitución de Salas Carrasco y las firmas de la asamblea. Sin embargo, reconoce que la resolución definitiva dependerá de las instancias legales correspondientes como la fiscalía, que ya conoce el asunto… 10 AÑOS CUMPLIRA el próximo mes de agosto el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes y su presidenta, Mariana Ávila Montejano reflexionó sobre esta década de trabajo, marcada por la resistencia, el aprendizaje y el compromiso inquebrantable con la justicia social. Aunque la celebración puede tardar un poco en materializarse, la activista aseguró que el objetivo es generar memoria y reconocimiento a través de los testimonios de quienes han vivido y luchado en este contexto. Afirmó que el trabajo del Observatorio es una muestra de la vitalidad y resistencia de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. A través de sus esfuerzos, se busca no solo la reparación de las injusticias, sino también la construcción de un futuro más esperanzador para todos los habitantes de Aguascalientes.