LLAMÓ LA ATENCIÓN ayer, en el evento que tuvo lugar en el Museo Descubre, la presencia deLupita Jones, quien además de ser directora nacional de Mexicana Universal, participa en diversos proyectos de índole social, algunos con semillas puestas en tierras aguascalentenses… COMO RELOJITO, hasta el momento no se tiene registro de que haya retrasos en la liberación de los documentos oficiales de títulos y cédulas de los egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes… AL MENOS así lo aseguró la rectora Sandra Pinzón Castro… COMO ES BIEN SABIDO, la entrega de los documentos se efectúa de manera semestral en un gran volumen, lo que advierte que aquellos casos en los que las instituciones privadas mantienen rezago, se dan por su proceso interno… ASÍ LAS COSAS, concluimos que no se puede endosar cualquier retraso a las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública, o en su defecto al Instituto de Educación de Aguascalientes. Quizá la diferencia radica en la experiencia y en la anticipación de los trámites… EN ASUNTO de otro orden y para sofocar especulaciones, Manuel Alonso García, secretario de Seguridad Pública Estatal, fue tajante en señalar que no quiere el puesto de Jesús Figueroa Ortega como fiscal General del Estado… LA ACLARACIÓN viene ante la proximidad del fin del periodo previsto para la titularidad de la instancia investigadora. Ante la interrogación planteada este lunes en la rueda de prensa semanal de seguridad, Alonso afirmó que él no es político y se concentra en su actual tarea… SÓLO PARA refrescar la memoria, cabe recordar que al inicio de la actual administración estatal, Alonso García recibió el membrete de la figura de comisionado estatal de Seguridad y Justicia, pero en términos formales se le dio el nombramiento de titular de la recién creada Agencia de Investigación Criminal, dentro de la estructura de la Fiscalía General del Estado… LUEGO SUCEDIÓ que tras el fatal “helicopterazo” en el que perdiera la vidaPorfirio Sánchez Mendoza, Alonso García tomó las riendas de la Policía Estatal y nada se supo del puesto de comisionado… PÉSIMO INICIO DE SEMANAse vivió en la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, donde una treintena de trabajadores sienten pasos en la azotea y no saben si podrán conservar su trabajo ante el surgimiento de una reforma judicial… LA INCERTIDUMBRE viene al caso porque el nuevo esquema organizacional propuesto en el paquete enviado de Palacio de Gobierno al Congreso Estatal contempla la eliminación de este organismo, para dar paso a un nuevo Tribunal Autónomo de Justicia Administrativa… EN TORNO A ESTA PROPUESTAdel Ejecutivo Estatal, que también desliza una serie de cambios en la estructura del Poder Judicial, no hubo un pronunciamiento desde la oficina de comunicación social del Supremo Tribunal, aunque se promete que con calma y sin prisas habrá de emitirse un pronunciamiento para definir una postura de estas posibles adecuaciones… QUIENES TAMBIÉN están pasando un trago amargo son los agroproductores de la entidad,tanto por las altas temperaturas como por el cielo claro en el que solamente “de chiripada” se asoman algunas nubes desnutridas que no despiertan esperanza alguna… EL TREMENDO PROBLEMA que implica carestía de agua, también pega en la zona urbana, donde el consumo se ha disparado… SEGÚN LACOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, el sector agrícola utiliza entre el 70 y el 80 por ciento del agua en el estado. Ante esta situación, Veolia no solamente tiene cabeza para tratar de quedarse, pues todavía tiene en sus manos el tremendo paquete de asegurar el suministro de agua a todos los habitantes del municipio capital… LA CONCESIONARIA informó que ello implica “desafíos hídricos, técnicos, operativos y ambientales” y detalló que el intenso uso de los pozos durante esta temporada ha provocado sobrecalentamientos y daños en los equipos, por lo que se ha visto obligada a realizar mantenimientos preventivos y reactivos, así como cambios de equipos de bombeo para optimizar el servicio, entre otras acciones… NO ES NINGUNA perita en dulce la madeja de problemas que MIAA habrá de asumir próximamente, y que por razones más que conocidas Veolia no quiere soltar, por lo que más vale que a quienes encabezaránel nuevo organismo no los agarre en curva el cambio de estafeta…