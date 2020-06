¿Productivo?, aunque hubo mucho ruido habría que analizar si el periodo ordinario de sesiones que acaban de clausurar en el Congreso del Estado lo fue o no. Para empezar fue cortísimo pues si bien comenzaron en marzo, a los pocos días se suspendió por el Covid-19; después de ello, pasó de todo un poco.

NUNCA FALTAN los que dicen, hacen y deshacen, pero quieren caer bien parados. Un par de días antes de la sesión en que el Congreso del Estado designó al nuevo titular del OSFAGS, varios exigían transparencia en el proceso, retaron a los diputados a ser valientes y mostrar la cédula de votación antes de depositarla en la urna para que se supiera cuál de los 3 aspirantes era su favorito, se crítico uno de los tres perfiles y se señaló como el más pobre pero que al tener la preferencia del Palacio Menor, sería quien ganaría por seguro; y así fue, pero toda esa alharaca se vino abajo en cuanto Francisco Muñoz rindió protesta, entonces las cosas cambiaron y de la crítica se pasó a dar el voto de confianza. Así lo hizo el ex presidente del Sistema Estatal Anticorrupción y presidente del Consejo de Abogados de Aguascalientes, Eric Monroy quien consideró iluso impugnar, anticipando que de hacerlo los resultados no serían los esperados, por lo que resignación, solo resignación. Sin embargo, habrá que informarle que en el Colegio de Abogados han comenzado a analizar el recurso que promoverán a qué recurso se podrían apegar, pues no están dispuestos a cruzarse de brazos cuando el trabajo legislativo estuvo manchado no sólo por la falta de transparencia, “sino por el cinismo de violar la Constitución local”… ¿PRODUCTIVO?, aunque hubo mucho ruido habría que analizar si el periodo ordinario de sesiones que acaban de clausurar en el Congreso del Estado lo fue o no. Para empezar fue cortísimo pues si bien comenzaron en marzo, a los pocos días se suspendió por el Covid-19, reiniciaron las sesiones del Pleno en redes sociales, pero por presión y trabajaron de prisa y solo para atender asuntos de urgencia. Luego vino el tema de la aprobación de la reforma a Ley de Educación, inconcluso porque el artículo 4º no quedó como hubieran querido, y aunque no lo quieran reconocer, eso de no leer el documento, les hizo cometer errores de los que se dieron cuenta luego porque fueron en contra de sus intenciones, al menos para el caso de 8 diputados que presentaron una contrarreforma que seguro se discutirá en el próximo periodo legislativo para corregirlo o dejarlo como está, según lo determine la mayoría. Se reformó también el Código Electoral y ahí si bien hubo acuerdos en lo general, en lo particular se aplicaron cambios; de todos, fue el único tema en el que se dignaron a proponer, discutir y determinar, será porque es algo que les interesa a ellos y sus partidos. Y bueno, era urgente la elección del titular del Osfags, en lo que los diputados no quedaron bien con todos, y es que se esperaba un perfil con más preparación y resultó que al menos entre la terna era el menos capacitado, pero aún así, claro es que el ser diputados los hace estar en el ojo del huracán y hagan o digan, serán objeto de crítica, así que sólo queda aguantar. Por lo pronto, la mayoría tendrán descanso u oportunidad de hacer trabajo de campo en sus distritos, según dicen ellos, así le hacen, pues deberán volver a sus funciones ordinarias hasta el 15 de septiembre próximo…TENDRÁN QUE SEGUIR ESPERANDO a que las cosas mejoren los familiares de personas internas en los Centros de Readaptación Social en Aguascalientes, así como en el tutelar de menores, para poder realizar visitas presenciales. Actualmente y a consecuencia del Covid-19, las medidas han sido intensificadas entre ellas la suspensión de las visitas familiares las cuales se reanudarán una vez que autoridades del sector salud lo crean conveniente. La directora general de Reinserción Social del Estado, Nancy Sánchez Navarro, dijo que la intención es salvaguardar en todo momento la integridad y salud de los internos y de custodios, quienes por tres meses han salido bien librados al no existir al interior de los penales ningún caso sospechoso. Atendiendo la resolución de la CEDH en el sentido de que la suspensión de las visitas domiciliarias no son violatorias al interponerse la salud de las personas por encima de todo, será hasta nuevo aviso cuando se reanuden… EN CHARLA CON estudiantes de la Universidad Tecnológica El Retoño, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau recalcó que tras su llegada al país en agosto del año pasado fijó tres prioridades muy claras: migración, seguridad y la economía, en las que se ha centrado. En tal sentido destacó el trabajo de colaboración que ha mantenido con las autoridades mexicanas para bajar los índices de migración hacia la Unión Americana sobre todo de centroamericanos. Afirmó que en la seguridad y las drogas, el tema es de narcóticos. “Tenemos muchas drogas que se usan en nuestro país que vienen de México. Creo que tradicionalmente se ha señalado con el dedo a los Estados Unidos y a México cuando los estadounidenses dicen a México que deje de enviarnos estas drogas. Y los mexicanos regresan y dicen, deja de crear una demanda de estas drogas y deja de enviarnos armas y dinero ilegal. Y mi actitud es basta con todas estas acusaciones de vuelta, pues es un problema común”. Destacó que con el COVID los temas de salud pública pasaron a la parte superior de la agenda y lo primero que se tuvo que abordar fue la frontera común, por la cantidad de gente, coches y camiones que cruzan esa frontera cada día. Reconoció que hoy en día hay mucha presión para abrirla y vuelva a la normalidad y la capacidad de levantar esas restricciones. “Espero que podamos hacerlo, pero todo depende de la situación de la salud pública. El área que ha sido un desafío, ha estado en el lado económico durante la pandemia, porque nuestras instituciones, creo que no se han mantenido al día con nuestro comercio”… BUSCAN TRABAJAR DE LA MANO los distintos colectivos ciclistas con las autoridades estatales y municipales, a fin de impulsar los cursos de ciclismo urbano para que la gente conozca la ley de movilidad, su reglamento, los derechos de los ciclistas, así como la coexistencia de los ciclistas con el resto de los actores de la vialidad, así lo destacó Antonio Pérez, integrante de la asociación de Bicicálidos…