DADAS LAS COMPLICACIONES que se registraron la mañana de este jueves a causa de las intensas lluvias registradas en la ciudad, que provocaron inundaciones en el cruce de Héroe de Nacozari y avenida Adolfo López Mateos, el Consejo de la Judicatura emitió un acuerdo urgente, que suspendió los términos y plazos para este 26 de julio, en los juzgados, el Supremo Tribunal de Justicia y sus salas. Este gesto de buena voluntad por parte del Poder Judicial se dio luego de las múltiples complicaciones que dejó la contingencia por las precipitaciones en diversos puntos de la capital del estado. Si bien se reportó que las audiencias y actividades se estaban desarrollando, se consideró a quienes por una causa de fuerza mayor no lograron llegar a la sede del Poder Judicial, aún así fuera por simplemente no poder cruzar el río en el que se convierte la avenida Adolfo López Mateos… EL NIVEL DE LOS CAUCES en el estado debe ser un aspecto de prioridad fundamental para las autoridades de Protección Civil, dado que las precipitaciones que se dan en el estado vecino de Zacatecas vienen a acrecentar el volumen de agua como ocurre en el caso del Río San Pedro y el Río San Francisco, independiente si se registran lluvias o no en la entidad. Lamentablemente, las lluvias registradas en la última semana ya provocaron tres muertes, y la desaparición de un oficial de la Policía Municipal que al tratar de auxiliar a sus compañeros en el socavón registrado en el parque ubicado por encima del colector pluvial del Arroyo El Cedazo, a la altura del Infonavit Ojo de Agua. Las complicaciones de la búsqueda del elemento radican en que este colector atraviesa toda la ciudad, por avenida Ayuntamiento, continúa por la zona de las Américas y se extiende a lo largo de Boulevard San Marcos hasta el desemboque del arroyo entubado, en los márgenes del Río San Pedro a un costado de Isla San Marcos. Como se había mencionado, esta infraestructura hidráulica ya había registrado oquedades aunque de menores dimensiones, precisamente en la zona de Boulevard San Marcos…

HIZO UN LLAMADO a la población el coordinador estatal de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, a no refugiarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas, debido al riesgo de caídas por el reblandecimiento del suelo y el peso del agua. «Si hay mucho viento, no se nos queden tampoco abajo de espectaculares, que se pueden caer», añadió. El coordinador destacó que este año ya se han captado aproximadamente 350 milímetros de lluvia, superando los registros del año pasado, cuando no se llegó a los 300 milímetros. Las lluvias están pronosticadas hasta el mes de noviembre, lo que representa un alivio para la región, especialmente para los municipios con presas… EN OTROS MUNICIPIOS del estado, las lluvias fueron menos intensas, salvo en Calvillo, donde se registraron precipitaciones más fuertes pero sin incidentes graves de inundación. Sin embargo, la falta de escurrimiento de agua de la Sierra Fría hacia las presas ha mantenido los niveles de agua en niveles críticos, con algunas presas como la de Malpaso al 10% y la de Media Luna al 5%. «Esperamos que las lluvias se concentren en los municipios donde se encuentran las presas, ya que aquí en la ciudad generan caos y el agua no se capta adecuadamente», explicó Muñoz de León. También aclaró que las presas del Gringo y el Cedazo han estado vertiendo agua controladamente durante las últimas semanas para evitar desbordamientos… QUE YA ESTÁN disponibles las tarjetas de transporte para su venta en todas las tiendas Oxxo, anunció Ricardo Serrano Rangel, coordinador general de Movilidad (CMOV). No sólo se pueden recargar, sino también adquirir nuevas tarjetas, facilitando el acceso al sistema para los usuarios. Este nuevo punto de venta inició la semana pasada, y el objetivo es evitar dificultades en la adquisición de las tarjetas. Además, se ha alcanzado un 40% de uso del cobro electrónico en el sistema de transporte, destacando el avance en la implementación de este método de pago… EMITIÓ UNA ALERTA el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes sobre la creciente preocupación por la seguridad de los integrantes de Ánima Naturalis, quienes presuntamente fueron víctimas de violencia por parte de las autoridades. Se reporta que estos activistas han enfrentado brutalidad policial, amenazas, tortura y allanamientos ilegales tras denunciar abusos de poder y la incursión no autorizada en la residencia de uno de sus colaboradores. En un incidente grave, denunció el asesinato de «Sombra», una perra pitbull, a manos de la policía durante uno de estos allanamientos. La organización exigió a las autoridades competentes, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, tomar medidas inmediatas para proteger al personal de Ánima Naturalis y a sus asociados. Además, demandó una investigación exhaustiva y la sanción correspondiente para los responsables de la muerte de «Sombra». Las organizaciones y activistas solicitaron una pronta intervención para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto a las leyes que rigen la protección de los animales y los derechos civiles en el país…