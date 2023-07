La cuenta regresiva de 30 días para hacer efectiva la reforma constitucional en materia judicial iniciará el lunes 31 de julio y el conteo lo marcará un evento que encabezará la gobernadora Tere Jiménez.

EN LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, la diputada de MORENA, Ana Gómez, invitó a los estudiantes universitarios a inscribirse en el concurso “La Ciencia Aplicada para el Desarrollo Agrónomo y Económico de Aguascalientes, el cual organizan cuatro comisiones legislativas del Congreso Local. Explicó que este concurso está dirigido a los jóvenes estudiantes de las instituciones de educación superior con sede en Aguascalientes, que se encuentren interesados en participar y expresar sus puntos de vista y opiniones respecto de los diversos temas de actualidad que afectan el campo de nuestra entidad. Los requisitos los podrán consultar en la página oficial del Poder Legislativo: www.congresoags.gob.mx… LA CUENTA REGRESIVA de treinta días para hacer efectiva la reforma constitucional en materia judicial iniciará el lunes 31 de julio y el conteo lo marcará un evento que se llevará a cabo a las 10 horas en el Congreso del Estado con la presencia de la gobernadora Tere Jiménez en el cual se hará la declaratoria y firma para la publicación oficial; entonces, serán encauzadas las siguientes etapas de la modificación dictaminada, informó ayer la presidenta de la Diputación Permanente, Alma Hilda Medina Macías… DESHOJANDO LA MARGARITA dice que está el diputado Cuauhtémoc Escobedo, pues está interesado en postularse otra vez como candidato a la Presidencia Municipal de Pabellón de Arteaga, ahora que se le acabe la chamba de legislador. Asegura que ha recibido buenas señales de la población para que vuelva a la cabeza del Ayuntamiento, pero comentó que debe resolver antes su proyecto personal, expectativas, deseos, fortalezas, aptitudes y conocimientos para decidir si ese es el campo fértil a donde irá a cosechar. De hacerlo, -y lo hará-, sería desde el PRD, donde ha militado desde quinceañero, aseguró… ¿TIENEN DERECHO los policías, -así como permiso o tiempos “muertos”-, para usar el celular y consultar las redes sociales durante su jornada de trabajo? Es notorio que algunos elementos que realizan actividades de vigilancia en las calles de la zona centro, están atentos y concentrados en las pantallas de sus celulares, sin tener noción de lo que sucede en el entorno. La actuación criminal suele aprovechar los descuidos y distracciones, pero pareciera que el celular puede relajar la actividad prioritaria de estar en alerta para detectar alguna persona sospechosa, o una situación de riesgo. Por cuestión de seguridad pública y personal, bien valdría la pena que los uniformados dejen de chatear y scrollear en sus dispositivos para enfocarse en lo que sucede en las calles… LA FED aumentó este miércoles un cuarto de punto y su tasa de referencia pasó de 5.25 a 5.50%, informó el asesor financiero Gerardo Sánchez Herrera, lo cual hace que la banda entre las tasas en México y Estados Unidos se recorten, ya que en México la tasa de referencia de Banxico es de 11.25, de ser 600 puntos base se reduce a 575. Reconoció que esto pudiera afectar muy poco al peso y que de repente pudiera perder fuerza ante el dólar, de 10 a 20 centavos. “Pudiéramos ver este jueves o en el transcurso de los siguientes días cerca de los 17 pesos por dólar”. Afirmó que esta medida de la FED sí ayuda al dólar y fortalece que aumente sus tasas y al peso lo va a debilitar pero muy poco, “porque nomás un cuarto de punto es el alza de la FED, si fuera más se vería más fortaleza de dólar”… SERÁ A PARTIR DE HOY en que las autoridades de seguridad pública deberán reforzar las acciones de vigilancia en los perímetros de las escuelas para evitar actos de vandalismo y robo del que son objeto por parte de ladrones y vagos, al haberse concluido con las actividades presenciales de capacitación del personal docente con motivo de la Nueva Escuela Mexicana… PERO TAMBIÉN las autoridades municipales estarán en alerta para evitar el incremento de delitos que tradicionalmente suele ocurrir durante esta época del año. Según Antonio Martínez Romo, titular de la SSPM, se ha registrado un incremento de hasta un 10% en ciertos delitos durante vacaciones, dependiendo de la actividad criminal en la zona. El comisario señaló la importancia de esperar a que finalice el periodo vacacional para realizar un análisis exhaustivo de los posibles eventos delictivos y poder tomar medidas adecuadas. Entre los delitos más frecuentes durante las vacaciones, se destacan el robo a casa habitación, el robo de autopartes y el robo de vehículos. Sin embargo, otro delito que ha ganado atención en los últimos tiempos es el robo transeúnte, conocido como «tumbadores», que se enfoca en despojar a las personas de sus pertenencias, especialmente teléfonos celulares. Instó a los ciudadanos a comunicar sus planes de vacaciones a vecinos o familiares, a fin de tener una red de apoyo y estar alerta ante movimientos inusuales en sus domicilios… MANITA DE GATO. El director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Aguascalientes, Gregorio Ledezma Quirarte, comentó que la dependencia trabaja también en acciones de conservación rutinaria, en el sistema de bacheo, renivelaciones aisladas, limpieza de cunetas, obras de drenaje que se hicieron y en las limpiezas para darle fluidez a las corrientes o escurrimientos que se tienen sobre las carpetas asfálticas, como parte de la vida útil del pavimento. “Si no lo conservamos o lo mantenemos, por lo que les he comentado a veces es que lo que no conservemos lo vamos a reconstruir y lo que no vayamos a reconstruir lo tenemos que construir y pues es un cuento de nunca acabar, los costos operacionales se incrementan por la inseguridad propia por no darle un mantenimiento en tiempo y forma”. En este sentido, dijo que la conservación rutinaria incluye alrededor de 360 kilómetros en lo que es señalamiento horizontal, las marcas en el pavimento con cerca de 700 metros lineales, la reposición de defensa que también está incluida en el programa y la cuestión de los puntos de conflicto donde hay mayor índice de accidentes o inseguridad. “Se está manejando la cuestión de la limpieza muy fuerte, lo que es en las obras de drenaje y vemos mucho la cuestión de los escurrimientos sobre el derecho de vía cuando se autoriza un proyecto de acceso a la red federal”…