A PROPÓSITO DE LA VISITA que la secretaria de educación pública federal realizó a la entidad, la funcionaria comentó que a nivel nacional existen todavía 4 millones de mexicanos analfabetas y es crucial invertir en ellos para que aprendan a leer y a escribir… SI BIEN EL DATO que apuntó Delfina Gómez Álvarez resulta tan lamentable como decepcionante, el asunto es aún más grave cuando recordamos que buena parte de los mexicanos que ostentan un título de secundaria o preparatoria son analfabetas “funcionales”… SE TRATA DE AQUELLOS que, si bien “balbucean” palabras y frases, tienen una deficiente capacidad de comprensión y análisis de los textos… ESTANDO LAS COSAS como están, era inevitable que a Delfina –quien también estuvo en San Luis Potosí– se le cuestionara sobre su participación en la próxima contienda por la gubernatura del Estado de México… “ESPEREMOS RESULTADOS y después ya hablamos”, respondió la originaria de Texcoco… ENTRE LAS ACTIVIDADES de la morenista en la entidad, acompañó al gobernador Martín Orozco Sandoval a supervisar los avances de la construcción del segundo plantel del Bachillerato Militarizado que llevará por nombre “José María Chávez”… EL PLANTEL SE CONSTRUYE en un espacio de más de 7 mil metros cuadrados donde se contará con tres edificios que albergarán 12 aulas didácticas, gimnasio, laboratorio de cómputo y de idiomas, comedores, dormitorios, plaza cívica, área de enfermería y nutrición… TAMBIÉN SE DIERON una vuelta por el Centro de Atención Múltiple número 20 que fue creado en esta administración y que brinda servicios educativos a alumnos con discapacidades, garantizando la cobertura para que todas y todos puedan continuar con sus estudios en un entorno adecuado… DONDE EL ENTORNO se puso feo es en la Escuela Normal de Aguascalientes, esto tras la manifestación que un grupo de alumnas realizó hace varios meses, cuando denunciaron ser víctimas de acoso por parte de algunos docentes… SEGÚN LO DADO a conocer en exclusiva para El Heraldo por Teresa de Jesús Ramírez Gómez, directora general de esta institución, no se quedaron de brazos cruzados y no solamente se procedió en contra de los acusados, quienes “han sido sancionados dependiendo de la gravedad de sus faltas”, sino que también han buscado capacitación y certificaciones en materia de prevención y protocolos ante este tipo de conductas… LA DIRECTORA EXPLICÓ que, para ello, se han apoyado en el Instituto Aguascalentense de la Mujer, en la Unidad de Género del IEA y a la CEDHA con el fin de recibir capacitación para docentes y administrativos… ENTRE OTRAS medidas, dijo, explicó que la Escuela Normal cuenta con su propia Unidad de Género, “se cambió el consejero varón por una mujer a petición de las estudiantes y se dio atención a las demandas; algunas serán atendidas paulatinamente”… SI BIEN UN ADAGIO asegura que nadie aprende en cabeza ajena, también hay un refrán que reza que cuando veas que el vecino se rasura, es buen momento para remojar las barbas. Así, otros centros educativos ya deberían estar blindándose contra este despreciable tipo de conductas… CONDUCTA A LA QUE URGE poner freno es el imprudente manejo de motocicletas que han invadido calles y avenidas en la ciudad capital. En otros municipios del estado no cantan mal las rancheras, y tal es el caso de Rincón de Romos, donde se reproducen como conejos este tipo de vehículos. Lo grave es que se ve a menores de edad manejándolas, mujeres acompañadas de sus niños e, incluso, algunas en estado de embarazo… ALGUNAS DE ESTAS personas ni siquiera cuentan con licencia de conducir y sin casco de protección… ESTE CRECIENTE fenómeno fue puesto sobre la mesa por el legislador local Marmolejo Montoya, quien hizo un llamado tanto a las autoridades de movilidad del gobierno del estado, así como al alcalde de esa demarcación, para regular esta situación que ya ha llevado a la tumba o al hospital a buen número de personas en aquellos lares… OTRO TIPO DE ASUNTOS son los que ocuparon ayer al también diputado Juan Luis Jasso Hernández, presidente de la Comisión de asuntos migratorios, relaciones internacionales e interinstitucionales del Congreso Local, quien aseguró que se está confeccionando un dictamen sobre la creación de un protocolo para la atención de migrantes mexicanos en retorno… ESTE RECETARIO también consideraría tanto a aquellos que van de paso como a los paisanos que vienen a visitar a su familia en Aguascalientes. La idea es que no les falte información y asesoría para evitar toda suerte de abusos de los que son sujetos por parte de quien debería protegerlos, como ya es bien sabido… APROVECHANDO LA ATENCIÓN de los representantes de los medios locales, el legislador se refirió a la denuncia que le interpuso la diputada Karola Macías por violencia política de género ante la fiscalía y el tribunal electoral… EN SU DEFENSA, dijo que se encuentra tranquilo y que será respetuoso, en espera de que ambas instancias hagan su trabajo para verificar el tema y una vez que haya alguna notificación se informará en el momento… POR CIERTO que la ofendida, la diputada Karola Macías, quien preside la Comisión de Servidores Públicos, hizo los movimientos necesarios para que, en sesión ordinaria, se aprobara un dictamen… LA INTENCIÓN de esta diligencia legislativa fue establecer las figuras de acoso laboral, sexual y hostigamiento sexual en el estatuto jurídico de los trabajadores al servicio de los gobiernos del Estado, sus Municipios, Órganos constitucionales autónomos y organismos descentralizados… DEL MISMO MODO, se avaló un dictamen presentado por el diputado Quique Galo, a nombre del GPPAN, mediante la cual propone reformar la Ley Municipal para el estado de Aguascalientes para armonizarla con la Ley de Responsabilidades Administrativas y que haya mayor claridad y certeza jurídica en materia de revisión de cuentas públicas, remuneraciones y responsabilidades administrativas….