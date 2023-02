En la víspera, prácticamente, del 8 de marzo, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, aseguró que no ha recibido alguna petición ni entablado un acercamiento con organizadoras o colectivos feministas.

Xóchitl Padilla Padilla comentó que al cierre de 2022 las instituciones de seguros en el país registraron un incremento en la contratación de los seguros de vida, donde sobresale en un porcentaje mayor las mujeres.

EN LA COLECTA anual a favor del Seminario Diocesano de Aguascalientes, en el mes de febrero, tras la homilía, el Obispo Juan Espinoza Jiménez le dio voz a un joven seminarista que cursa el primer grado de teología, procedente de Loreto y su nombre Maximiliano, quien hizo la petición al pueblo de Aguascalientes para que apoyen a la formación de sacerdotes a través de tres vías: la oración; la promoción de la vocación sacerdotal, tal y como se hace la promoción de otras carreras como las ingenierías y las licenciaturas, porque es un hecho que este tipo de orientación no se hace a favor de la vocación sacerdotal. Y la tercera vía es la cooperación económica que se canaliza para la formación de los futuros pastores, cuyos ingresos alcanzan para el sostenimiento del Seminario Diocesano de Aguascalientes para dos meses y para el resto del año, el seminarista llamó a los aguascalentenses a formar parte de la Red de Bienhechores mensuales, y de esta manera se apoye a la formación de nuevos presbíteros, quienes todo el tiempo requieren de una colecta espiritual y económica… EN LA VÍSPERA, prácticamente, del 8 de marzo, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, aseguró que no ha recibido alguna petición ni entablado un acercamiento con organizadoras o colectivos feministas. Señaló que desde su dependencia están abiertos a apoyar en el tema de la seguridad de las presentes y en la vialidad. “Estaremos atentos a que no se vandalice y no se dañe a terceros”, advirtió… DEFENDIENDO EL INE, apareció entre la multitud congregada en la Plaza de la Patria, el secretario general de la FTA, Alfredo González González, e informó que de los 350 contratos colectivos de trabajo, el 50% ha avanzado en el proceso de registro y se espera terminar en tiempo establecido para el 30 de abril. Y hasta el momento se da una doble fe de los hechos, ya que acude la autoridad laboral y también el notario público, lo cual hace más tardado el proceso. Ojalá se autorizara que este proceso se diera sólo con notario, lo que permitiría avanzar más rápido en esta obligación sindical, estimó. Agregó que los sindicatos que dejarán de activarse serán aquellos que eran de protección y de ese modo evitar ser afectados por los sindicatos estafadores del pasado, empero que realmente no existe una actividad sindical. Dijo que sólo la autoridad laboral sabe cuáles son, pues ellos tienen los registros que existan en Aguascalientes y en el país y se espera que el 40% de los sindicatos registrados desaparezcan en el país, comentó. Y por el lado de la FTA, los sindicatos de protección que había se han ido activando, gracias al apoyo de los trabajadores de las empresas, donde el 80% de ellos conceden su permiso para continuar con esta Federación… EN SAN GERARDO, al sur de la ciudad, el gobierno de la ciudad inició la entrega de patrullas rotuladas que se asignarán a colonias y fraccionamientos y que estarán al servicio de los vecinos para fortalecer la prevención del delito y la seguridad de las familias. En el Coto Paseo de la Asunción, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, reiteró que se brindará un entorno más seguro y tranquilo; a los colonos e integrantes de los 6 Comités del Buen Orden que conforman este fraccionamiento entregó 2 unidades, una de Policía Preventiva y una de Policía Vial, ambas con el rótulo “San Gerardo” y únicamente patrullarán este lugar estando a disposición las 24 horas. Martínez Romo dijo que ya se está llevando a cabo la planeación para la instalación de una Estación Sur en la que se encontrarán concentradas unidades de la Policía Municipal, Policía Vial, Paramédicos y Bomberos del Municipio capital… QUE VA VIENTO EN POPA la construcción de sucursales del Banco de Bienestar en Aguascalientes, aseguró la súper delegada Silvia Licón Dávila y detalló que actualmente 3 están en fase de edificación: una en Rincón de Romos con avance del 40%; otra en Chichimeco, Jesús María y la de Calvillo que va a estar en Valle de Huejúcar. Comentó que de las 16 sucursales que habrá en Aguascalientes, 9 ya están en funcionamiento y el resto a punto de inaugurarse. “De hecho, ya llegó el mobiliario para Tepezalá y para Villas de Nuestra Señora de la Asunción, eso son los dos bancos que se van a inaugurar. Ya está el personal, les dieron la capacitación en la Ciudad de México y la finalidad es que esos bancos trabajen en la dispersión de los recursos de los beneficiarios”… ASEGURADAS. La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Xóchitl Padilla Padilla, comentó que al cierre de 2022 las instituciones de seguros en el país registraron un incremento en la contratación de los seguros de vida, donde sobresale en un porcentaje mayor las mujeres pues están contratando más el seguro de vida y, en específico, la cobertura de invalidez previendo que si alguien dejara de trabajar por alguna situación de enfermedad total o permanente, que el seguro le cubra. Comentó que después de la pandemia se mostró que el sector asegurador está pagando y por ende se incrementó la contratación de seguros, específicamente seguros de invalidez por un 56% de la población que son mujeres. “Algo que se ha resaltado es que la principal causa de invalidez en la población es osteomuscular y tumores, siendo la causa principal de muerte en las mujeres y también invalidez, lo que es tumores y cáncer de mama”. En caso de fallecimiento dijo que la principal causa sigue siendo COVID, a pesar de que en los últimos meses ya no ha habido tanto, seguido del aparato circulatorio en 2022. En el caso específico de Aguascalientes, comentó que se atendieron 1,391 casos a quienes se les pagó un seguro de vida y en gastos médicos atendieron a 663 personas en hospitales del sector privado y que contaban con una póliza de gastos médicos. “El costo promedio de gastos médicos por COVID específicamente es de 1.4 millones de pesos. Esto qué nos dice, que tenemos que generar una mayor consciencia entre la población de proteger su patrimonio porque si una persona no tiene una póliza de gastos médicos afectaría a sus reservas financieras, a su patrimonio y a endeudarse”…