AL FILO DEL MEDIODÍA llegó al Miércoles Ciudadano el alcalde Leonardo Montañez; parece que su agenda no le permitió madrugar en la jornada de atención a la población que ayer se llevó a cabo en Villa Sur, en donde por cierto se encontró con su maestra Rosita, de la Escuela Primaria Primo Verdad y quien en el saludo le recordó que “era calladito pero trabajador”… UNA TANDA DE LLANTO promete para hoy la sesión ordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral. Primero porque en el orden del día se contempla el análisis y aprobación, en su caso, el Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al 2022, donde seguramente Luis Fernando Landeros Ortiz, recordará que el IEE es pobre, pobre, pobre. Luego porque no falta quien le pregunte cómo va el asunto relativo a la acusación por violencia política de género en contra de una ex consejera trans quien incluso pidió ayer su renuncia. Sin duda será incómodo. Pero también tardado, pues la agenda programada para las 19 horas incluye 20 puntos a desahogar como la rendición de informes anuales por parte del consejero presidente, del titular del Órgano de Control Interno, de consejeros electorales, de la Comisión Electoral de Debates, del secretario ejecutivo y de la Oficialía Electoral. También se abordará el proyecto de acuerdo del IEE, mediante el cual se determina el procedimiento para el sorteo virtual o a distancia de los lugares de uso común que serán repartidos en forma equitativa entre los partidos políticos y candidaturas independientes registradas, para la colocación o fijación de propaganda electoral en el proceso electoral local 2021-2022… ARRANCÓ DE MANERA PRESENCIAL la cuarta generación del Modelo de Formación Empresarial, de la Secretaría de Desarrollo Económico, compuesto por dos bloques de capacitación, en donde participan 17 representantes de micro y pequeñas empresas de Aguascalientes, a fin de obtener las herramientas esenciales para fortalecer y crecer sus negocios. Un total de 114 empresas han completado este programa de formación, por lo que invitó a quienes deseen sumarse al segundo bloque, que comenzará el 18 de febrero, a comunicarse al teléfono 449-910-2622, teniendo un costo de recuperación de 1,500 pesos y en el que se incluyen también sesiones virtuales de asesoría personalizada… QUE DEJE DE AUTORIZAR FRACCIONAMIENTOS a diestra y siniestra, mandó decir la ambientalista María Guadalupe Castorena Esparza, a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, pues el daño ambiental que éstos generan está quitando espacio a la flora y fauna de la capital. Y que a pesar, de que por normativa los nuevos fraccionamientos deben cumplir con las “famosas” ecotecnologías, el poner un calentador solar, focos ahorradores y plantar un arbolito afuera de las pequeñas casas no es suficiente, pues se están matando a cientos de árboles para lograr satisfacer las necesidades “aspiracionales” de los ciudadanos que ya no quieren vivir en el barrio, si no en cotos… EN JAQUE han puesto al titular de Servicios Públicos Municipales, Carlos España, las jubilaciones de trabajadores en el área de Alumbrado Público del Municipio capital. Y es que a decir de la regidora Patricia García, falta mucho para que el servicio de alumbrado público sea perfecto, pues entre los amantes de lo ajeno que se llevan el cableado de las luminarias, la lluvia de jubilaciones que se tienen y la falta de capacitación del personal nuevo, no se le da a la ciudadanía el servicio que merece y tienen que padecer que sus calles o colonias estén en la penumbra… LISTOS PARA RECLUTAR a más operadores del transporte público, siguen en la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, según comento el líder del Sindicato de Choferes de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Hugo Acosta García, al destacar que el objetivo es lograr que haya cuando menos dos conductores por unidad. “Ahorita no tenemos ningún conflicto, vamos logrando mejoras para ellos y es el objetivo de nosotros. Ante la problemática que los dueños de la Línea Express tuvieron con la Coordinación de Movilidad, dijo que en el caso de los choferes que laboraban con ellos, el 100% ya están activos. “Eran los mejor calificados y ya están activos, dado que se recolocaron con otras empresas de aquí en el mismo transporte local”… PRESUMIÓ en redes sociales, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, que estuvo en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional para recibir la Constancia de Mayoría que lo acredita formalmente como dirigente estatal del partido, de manos del propio líder nacional Marko Cortés Mendoza… ¡Por fin! “Vamos a trabajar para demostrar la fuerza del PAN y estaremos unidos para enfrentar los próximos retos”, señaló el calvillense, no chicahual… LA COORDINADORA del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, Violeta Sabás Díaz de León, informó que en febrero tendrá lugar la reunión en seguimiento al Primer Encuentro Regional de Búsqueda que se realizó en Aguascalientes en diciembre pasado y que tendrá verificativo en la ciudad de Guanajuato. “Será el 26 de febrero y tenemos la intención de asistir como representantes de Aguascalientes y después viene otra en Michoacán, entonces vamos a estar en reuniones regionales de estrategias en trabajo de cara a la problemática que hay de desaparición de personas en el país”… RENDIRÁ PROTESTA mañana la nueva Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC) que presidirá Imelda Xóchitl Padilla Padilla, en un evento que tendrá lugar en el Salón San Marcos del Hotel Marriott en punto de las 9:30 de la mañana, evento al que asistirá el presidente nacional de dicha asociación, Alejandro Manuel Sobera… SE SUMÓ la Universidad Tecnológica de Aguascalientes al proyecto: “Universidades a favor de la juventud”, el cual es un convenio de colaboración impulsado por la Presidencia Municipal de Aguascalientes, con el objetivo de contribuir a la formación de los jóvenes a través del servicio público. Al respecto, su rector Guillermo Hernández Duque destacó que dicho convenio contempla la participación de los jóvenes estudiantes en programas de prácticas profesionales y servicio social y considera la capacitación, así como la conclusión y/o continuidad de los estudios profesionales de los trabajadores de las dependencias municipales…

