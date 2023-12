Mal y de malas amaneció ayer el senador Toño quien no pudo esconder su incomodidad en la conferencia de prensa que encabezó para presentar una de las asociaciones ciudadanas que aparecen cada año electoral, ávidas de gastar recursos propios en calcas y publicidad política.

Varios legisladores han solicitado la reelección ante el Instituto Estatal Electoral, pero a decir de Jaime González de León esto se hizo más como un requisito formal que como una intención real de buscarla.

BACHES POR AQUÍ y baches por allá. Su presencia por distintos puntos de la ciudad capital se multiplica y el cierre presupuestal no parece llegar en buen momento, porque no se advierte que haya brigadas que alcancen para cubrir los desperfectos, encontrándose incluso zonas en las que causa notoriedad que resurgen hoyos subsanados de manera reciente, evidenciando malos trabajos en la reparación… FELIZ ESTRENO en la Clínica 2 del IMSS; alcanzó para un tomógrafo computarizado multicorte, un dispositivo Arco en C, dos ultrasonógrafos y equipo especializado en estudios de patología con costo de 45 millones de pesos; pero como en todos lados, hay niveles, y en contraparte está la Clínica 1 donde todavía la semana trataban a los pacientes como los parientes pobres, pues los tenían canalizados y recibiendo atención de emergencia sentados y recostados en las bancas de los pasillos del viejo edificio… PARECE QUE NO LLEGÓ SANTA CLAUS a casa, así que mal y de malas amaneció ayer el senador Toño quien no pudo esconder su incomodidad durante una conferencia de prensa que encabezó para presentar una de las asociaciones ciudadanas que aparecen cada año electoral, ávidas de gastar recursos propios en calcas y publicidad política, por puro amor al arte. Y, ¿qué anda haciendo Toño ahí?, pues un poco de todo: legislador federal en funciones, coordinador de precampaña presidencial y también precandidato al escaño que ha ocupado en los últimos cinco años, más lo que se pueda acumular. Pero al senador le molesta que lo saquen de su discurso así que borró la sonrisa cuando se le cuestionó la multifunción. Luego, endureció el tono cuando le preguntaron sobre el tema de seguridad y los matices garcialunistas de la precandidata que representa. Frunció el ceño al salir a relucir el nombre de Eduardo Verastegui y bueno, hablar de Morena y la ventaja que mantiene en encuestas a nivel nacional, eso sí que puso chata la situación. Ya el dato de una fuerza rosa local que forma parte de un conglomerado de más de 300 asociaciones civiles comprometidas con generar un cambio positivo en el país, fue lo de menos. Los representantes de esa fuerza rosa aclararon que no mantienen afiliación política y que su financiamiento es autónomo, agradeciendo la generosidad de empresarios que han contribuido al proyecto. Además, destacaron la apertura para la inclusión de más organizaciones y ciudadanos, contando actualmente con alrededor de 3 mil miembros activos en redes sociales y bla, bla, bla… POR SI LAS MOSCAS… varios legisladores han solicitado la reelección ante el Instituto Estatal Electoral, pero a decir de Jaime González de León esto se hizo más como un requisito formal que como una intención real de buscarla. Al menos en su caso dijo que la solicitó, pero personalmente no tiene intención de reelegirse y fue más bien una medida precautoria para mantener abierta la opción en caso de necesidad. Desconoce cuántos diputados finalmente buscarán la reelección… A OBSERVAR, pero ya… El Instituto Estatal Electoral convoca a la ciudadanía a participar en el proceso electoral de 2023. Los observadores están facultados por ley para supervisar los actos de preparación y jornada electoral y los requisitos no son tantos, basta con ser ciudadano mexicano con derechos civiles y políticos y no tener afiliación política reciente. Los requisitos administrativos incluyen la solicitud de acreditación y dos fotografías tamaño infantil. La convocatoria está abierta hasta el 7 de mayo de 2024 y a los interesados, porque debe haber interés, se les da un curso de capacitación en el que, entre otras cosas, se aclara que ser observador es voluntario y los gastos no son cubiertos por el instituto. Si con eso no hay problema entonces pueden registrarse en la página observadores.ine.mx… UNA ENTREGA DE APOYOS a 770 familias del municipio encabezó el alcalde pabellonense, Humberto Ambriz Delgadillo. La iniciativa, impulsada a través del Fondo de Inversión para la Infraestructura Social de Mejora a la Vivienda, tiene como objetivo principal impactar de manera positiva en la calidad de vida de los habitantes locales. Durante la gira llevó a cabo la entrega simbólica de 200 calentadores solares, junto con vales para la construcción de piso firme y baño digno. Estos apoyos serán instalados en los domicilios de los beneficiarios a partir del día de hoy y hasta el 29 de febrero de 2024, marcando así el inicio de una transformación significativa en numerosos hogares. En un esfuerzo adicional, 270 familias fueron beneficiadas con la entrega de cisternas de mil 100 y 50 de 2 mil 500 litros, mientras que otras 130 recibieron una estufa ecológica. Además, 64 hogares obtuvieron láminas para techo, proporcionando a las familias las herramientas necesarias para mejorar sus viviendas con productos y materiales… PRUEBAS DE PATERNIDAD para todos, propondrá el próximo año la diputada Nancy Gutiérrez a la Fiscalía General del Estado. Enfatizó la importancia de estas pruebas para asegurar la identidad y protección de muchos menores, un derecho humano respaldado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dejó en claro que la falta de presupuesto no es un impedimento, ya que se han asignado más de 27 millones de pesos específicamente para reactivos que aplique la Fiscalía General del Estado y recalcó la importancia de respetar esta asignación presupuestaria, considerando la urgente necesidad de estas pruebas en el estado para resolver los juicios pendientes…