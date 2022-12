Precisamente en estas fechas ha florecido la presencia de niñas y niños con alcancía en mano que afirman pedir su navidad ante la falta de recursos en sus hogares…

NO HACE MUCHO TIEMPO que se conformó la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, cuyo objetivo es impulsar programas y acciones de manera coordinada para evitar la explotación de los menores… SI PLANTAMOS bien los pies sobre la realidad y abrimos bien los ojos, nos daremos cuenta de que la misión resulta complicada, si no es que imposible, al menos en el mediano plazo… LOS FATALISTAS dirán que ningún sentido tiene que algunas personas –cuyos hijos o nietos seguramente no persiguen coches buscando unas monedas– dediquen tiempo, recursos y energía en una aventura que pinta irrealizable… LOS OPTIMISTAS, por el contrario, dirán que no hay peor lucha que la que no se hace, y argumentarán que es peor quedarse cruzados de brazos a intentar generar un cambio en este sentido, por mínimo que éste pueda parecer… EL ASUNTO ES que precisamente en estas fechas ha florecido la presencia de niñas y niños con alcancía en mano que afirman pedir su navidad ante la falta de recursos en sus hogares… TAMBIÉN LOS ENCONTRAMOS acompañando a sus padres, quienes se dedican a extraer material reciclable de los contenedores. Se trata de chamacos que naturalmente están expuestos a serios riesgos cuando acompañan a las labores de pepena… ACABAR CON LAS ESCENAS de menores sometidos a labores en las que se pone en riesgo su desarrollo y salud física y mental, no será algo que se resuelva de la noche a la mañana, pero al menos poner el tema en la mesa ya genera un primer movimiento de conciencias… OTRA CLASE de movimientos, un tanto claroscuros, son los que se viven hoy en el sector de la construcción, y es que existen una serie de proyectos enfocados en un nuevo dinamismo económico en el estado que están en etapa de valoración de rentabilidad… PARA MUESTRA, caso de campos de golf y edificios que se mantienen proyectados, especialmente con la detonación del sector poniente de la capital… EN ESTA DECISIÓN TIENE que ver que la zona norte de la mancha urbana pareciera haber llegado a su crecimiento límite, con ajustes a la baja en proyectos que fueron anunciados como espacios de uso de suelo mixto residencial y comercial, que reunirían edificios comerciales y residencias, sin que hasta la fecha logren cristalizarse… ESTOS ASPECTOS forman parte de los retos que el nuevo Código Urbano, cuya publicación realizada el día de ayer en el Periódico Oficial del Estado le genera toda la validez, para que sus articulados den pauta a las autoridades en el reto que se vislumbra para un estado como el nuestro… EN ASUNTO APARTE, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Aguascalientes, Ignacio Flores Lugo, comentó que para este último trimestre del año han observado como algo positivo el aumento en las tasas formales de empleo en la entidad… ESTO SIN DUDA va a impactar de manera positiva al sector económico y particularmente al inmobiliario “porque estas personas que cotizan actualmente a Infonavit, Fovissste e ISSSPEA van a requerir una vivienda y van a tener la posibilidad de comprarla con los instrumentos tradicionales” aseguró… DONDE LAS COSAS no pintan nada bien es en algunas zonas agrícolas del norte de la República, y tampoco para quienes en Aguascalientes hacen de la venta de jugos de naranja su forma de ganarse el pan… Y ES QUE EL ASESOR financiero Gerardo Sánchez Herrera comentó a El Heraldo de Aguascalientes que la onda gélida que ocurrió el pasado fin de semana pudo afectar severamente la zona norte del país, especialmente la zona naranjera del estado de Nuevo León… Y EN LA ECONOMÍA, como en otros aspectos de la vida, todo tiene consecuencias, esto podría reflejarse en un aumento en el precio de la naranja para las próximas semanas… “DE POR SÍ, estamos en pleno invierno y se ocupa el consumo de la vitamina C, por lo que este cítrico no está exento de que pueda aumentar de precio en las próximas semanas por la escasez y la poca producción de naranja en el estado de Nuevo León, debido a las nevadas y clima tan severo que pegó al norte del país”, explicó Sánchez… CON O SIN NARANJAS, habrá que reflexionar sobre la forma de celebrar lo que falta de estas fiestas decembrinas, luego de que el fin de semana de Navidad las corporaciones no se dieran abasto con alta incidencia de choques automovilísticos a causa del exceso de alcohol… A ESTO SE SUMA la conducción a velocidad inmoderada a lo largo y ancho de la ciudad de Aguascalientes. Si esto fue con las fiestas con toque religioso, no queremos pensar cómo se darán lo festejos de Fin de Año, donde se suele celebrar en antros y bares, con mayor desenfreno… EL LLAMADO ES A CUIDARSE, cuidar a los suyos y a los ajenos, pues el desenlace después de una tragedia por un accidente vial no tiene reparación alguna, y está en manos de las personas evitarlo…