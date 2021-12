“Aquí está el panismo fuerte, unido y de pie. Mucho hemos tenido que recorrer juntos durante largos años para estar este día aquí” expresó Jiménez…

Algunos harán circo, maroma y teatro en espera de que -llegado el momento- les toque un huesito, cualquiera que sea, pero que les permita vivir del erario público…

AYER POR LA TARDE, a buen número de aguascalentenses se les olvidó el tema de los contagios y la nueva variante del COVID que ya se dispersa por suelo mexicano. Eso de que en breve estaremos en semáforo amarillo tampoco pareció preocuparles… Y ES QUE, como buenos amantes del borlote y la porra, más de 5 mil personas, entre militantes y simpatizantes, se dieron cita en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN, en el norte de la ciudad… EL CHISTE era hacer bola para mostrar apoyo la diputada federal, Tere Jiménez Esquivel, quien acudió a registrarse como precandidata por la Gubernatura del Estado de Aguascalientes en el cuartel de los panistas, ubicado sobre la avenida Independencia… DE LA GUARDIA SANITARIA, ni sus luces, y no había que perder el “multitudinario” estilo que forma parte del sello de la casa de la diputada federal… DE GEL DESINFECTANTE y sana distancia, mejor ni hablemos… FUE A LAS 6:27 de la tarde cuando la otrora alcaldesa arribó a la sede para de inmediato subir al templete donde emitió un mensaje a los militantes, a quienes les pidió su respaldo para poder ser la próxima abanderada blanquiazul para la gubernatura del Estado… “AQUÍ ESTÁ EL PANISMO FUERTE, unido y de pie. Mucho hemos tenido que recorrer juntos durante largos años para estar este día aquí”, expresó Jiménez… TRAS UN DISCURSO de poco más de 15 minutos y tras ser vitoreada por los asistentes en medio de juegos pirotécnicos, la legisladora federal ingresó a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN donde ya la estaban esperando los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral… MUY EN SU PAPEL, el presidente de este órgano, Guillermo Reed Frausto, recibió la documentación requerida que constaba de 1,699 firmas de militantes y en cuya sala estuvo acompañada de diputados locales afines a Tere, así como los diputados federales Paulo Martínez López y Mónica Becerra… TAMPOCO FALTARON los funcionarios del Ayuntamiento de Aguascalientes encabezados por el alcalde, Leonardo Montañez Castro y el de Calvillo, Daniel Romo Urrutia… EN ENTREVISTA, la virtual candidata de la alianza PAN-PRD-PRI afirmó que la 4T es un riesgo para Aguascalientes… “NO PODEMOS ESPERAR a que sigan destruyendo nuestro estado y nuestro país, por eso estamos aquí firmes (…) esa es nuestra motivación y nuestra unidad, es lo que nos motiva a estar unidos y fuertes, lo vimos en el Congreso y en el Senado y no podemos retroceder”… LA PANISTA no podía dejar fuera del discurso, las palabras balsámicas, el discurso antiácido, el apapacho que calma y que tan necesario es en lo que se conoce en la jerga política como “operación cicatriz”: “sabemos cómo llegar unidos. Siempre existen fiestas democráticas internas y ésta vez no será la excepción, saldremos adelante”… QUEDA CLARO que lo que para unos es fiesta, para otros resulta velorio de sueños y expectativas… ¿QUÉ SIGUE? Que inicie formalmente su precampaña el 2 de enero, misma que habrá de terminar el 10 de febrero. Un día antes de San Valentín y los enamorados, habrá de realizarse la “consulta indicativa”… UNAS HORAS ANTES del multitudinario evento, el dirigente del Comité Directivo Estatal, Javier Luévano, aseguraba que pudiera no ser la única persona que se registre, pues la convocatoria está abierta a la militancia en general… FUERA MÁSCARAS ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? la realidad es que todo está escrito para que sea la diputada federal la que porte la bandera, no solo la del albiceleste, sino la del sol azteca y la del PRI, que desde antes que fuera “destapada” Tere, habían acordado que irían en alianza… AHORA BIEN, si bien es Vox Pópuli que se trata de la candidata más fuerte, también es real la decepción que muestran algunos líderes priistas ante esta situación, que han amenazado con hacer campaña… pero a favor de Nora Ruvalcaba… LA EXPERIENCIA NOS RECUERDA que, en tiempos como los que se avecinan, se acomodan las calabazas de los partidos, y unos saldrán de las filas del PRI para irse otra vez a MORENA y otros de MORENA volverán al PRI o al PAN para sumar “su capital”… ALGUNOS HARÁN CIRCO, maroma y teatro en espera de que -llegado el momento- les toque un huesito, cualquiera que sea, pero que les permita vivir del erario público… SIGUIENDO CON LAS MACHINCUEPAS, Nora Ruvalcaba podrá seguir al frente de la Delegación de Bienestar por un par de meses antes de que entre de lleno a la contienda una vez que quedó claro que ella será la ungida de MORENA… QUIENES NO ESTÁN muy contentos que digamos, son esos morenistas de cepa una vez que se enteraron que Nora ha mandado señales de “buena onda” y trabajo en equipo con Arturo Ávila Anaya para los tiempos venideros… NO SON POCOS los seguidores de la 4T en la entidad que no pueden ver al empresario ni en pintura, y el hecho de que éste siga apareciendo en escena, con posibilidades de volver a competir por la alcaldía capitalina, tras dos intentos fallidos, les está cayendo más pesado que el cuarto recalentado… EN ALGO SE ESTARÍAN pareciendo Ávila Anaya al gran tlatoani tabasqueño: ambos creen que el que persevera alcanza, y que la tercera, es la vencida… ¿Será?

