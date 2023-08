Quedó en nada el amago de llevar a los tribunales el proceso de elección de Raúl González Alonso para su último año en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial…

PARA QUE VISITANTES y locales puedan disfrutar sin mayor preocupación, la gobernadora Tere Jiménez comunicó en sus redes sociales sobre el operativo de seguridad que se realiza este fin de semana en la Ruta del Vino 2023… ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL,en coordinación con la Guardia Nacional y las Policías Municipales, llevan a cabo de manera permanente el recorrido por la red carretera e inmediaciones de los viñedos, casas vinícolas y zonas de comercio, para salvaguardar a las personas que asistan a “Vive las Vendimias”… PARA QUE TODO termine en santa paz, será necesario que los grupos de familias y amigos que asistan a estas actividades tengan claro que habrá un conductor designado que deberá renunciar a las catas pero no por ello al disfrute. Las autoridades ponen de su parte, y los ciudadanos no pueden hacerse los desentendidos… QUEDÓ EN NADAel amago de llevar a los tribunales el proceso de elección de Raúl González Alonso para su último año en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial… EL EMPRESARIO COMENTÓ en el ocaso de su ejercicio al frente del club de empresarios, que nunca hubo una notificación o molestia sobre algún asunto de impugnación a su dirigencia. Y es que en su momento los presidentes de organismos empresariales que se separaron del Consejo Coordinador para conformar el Consejo Estatal Empresarial, advirtieron que iban a impugnar el proceso, pero todo fue pura polvareda… SE ANTICIPAque habrá un voto de confianza por parte de transportistas con las autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de que haya más presencia de la Guardia Nacional en las carreteras del país… EL SECTOR EMPRESARIALde los transportistas representado a nivel local por don Roberto Díaz Ruíz, a través de la Canacar, manifestó en días recientes que las soluciones sobre el tema de inseguridad en las carreteras tienen claras responsabilidades, el problema está plenamente identificado y sólo resta que haya un reforzamiento de la vigilancia… LARGAS FILAS Y ESTRÉSpudo apreciarse este sábado entre madres y padres de familia que hacían fila en papelerías para realizar la compra de útiles escolares, debido a las compras de último minuto, tradición que sigue vigente en buena parte de los mexicanos… HAY QUE DECIR que en algunos planteles también se entregó de manera tardía estapetición y en algunos casos era liberado hasta el pago de la famosa “cuota voluntaria”… DESPUÉS DE TRES AÑOS de suspensión a causa a la contingencia por COVID-19, fue confirmada la reanudación de la celebración de la tradicional Feria Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes… FUE LA PROPIArectora Sandra Pinzón Castroquien confirmó que el evento se realizará de manera presencial los días 9 y 10 de septiembre, como un escaparate de las actividades académicas y sociales de la máxima casa de estudios, que siempre es concurrido por numerosos sectores de la sociedad de Aguascalientes… EN CONFERENCIA DE PRENSA que reunió a miembros del Partido de la Revolución Democrática de la entidad, se anunció el respaldo unánime a Xóchitl Gálvez en su candidatura para dirigir los trabajos del Frente Amplio por México de cara a las elecciones del 2024…EL DIPUTADO LOCALEmanuelle Sánchez Nájera, durante su intervención, resaltó la labor incansable del equipo perredista que, en semanas previas, trabajó arduamente en la recolección de voluntades ciudadanas para el proyecto de Silvano Aureoles. Este mismo equipo reconoció el perfil idóneo de la senadora hidalguense para representar al Frente Amplio por México y llevar adelante la agenda progresista del PRD… «ELLA HA TOMADO MEDIDASaudaces y no teme abordar los temas difíciles y necesarios para la sociedad mexicana», afirmó el legislador… Y HABLANDO de Xóchitl Gálvez, este domingo estará de visita en la entidad. La agenda de la empresaria inicia a las 10:30 con una rueda de prensa, posteriormente encabezará un evento dirigido a mujeres en el FicoTrece a las 11:30 y cerrará con un evento para ciudadanos en el Lobby del Centro de Convenciones en la Isla San Marcos a las 17:00 horas…