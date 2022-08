Las lluvias sólo han alcanzado los 200 milímetros cuando, regularmente, a estas alturas del partido, alcanzan los 500…

Quienes sin necesidad de lluvias se reproducen como yerbas malas son los estafadores y vivales que hacen de los medios informáticos, una herramienta para sacar provecho de la desgracia ajena…

A FALTA DE PAN Y TORTILLAS, y cuando no queda de otra sopa, no queda más que resignarse y adaptarse… A CONSECUENCIA de las pocas precipitaciones que se han tenido en el Estado, a buen número de pequeños productores locales que dependen de San Isidro para hacer producir sus tierras, no podrán cosechar maíz… EL DELEGADO de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado, Mario Arturo Santana García, apuntó que las lluvias sólo han alcanzado los 200 milímetros cuando, regularmente, a estas alturas del partido, alcanzan los 500… “TODAVÍA NO TENEMOS ni la mitad y ya estamos a finales de agosto. Entonces los productores de temporal no pudieron sembrar maíz, porque no llovió”, comentó… NOS COMENTÓ, ADEMÁS, que hacerlo ahora sería riesgoso debido a que las heladas tempranas podrían afectarlo; ante esta problemática, recordó que, como alternativa, la dependencia federal tiene la mirada puesta en la avena como alternativa para salir del paso… “EL CICLO DE LA AVENA es más corto y si llega a caer alguna helada temprana aguanta un poco más”, además de que pueden lograrse dos ciclos por año, según lo que explicó Santana García… POR AHORA, la Secretaría de Agricultura está contemplando apoyar a 2 mil productores con semilla de avena y será en la próxima semana cuando se dé a conocer la convocatoria que va a complementar el apoyo que actualmente el Gobierno del Estado está brindado a los productores… COMO DICIENDO “cada quien lo suyo”, el delegado comentó que en esta ocasión se trabajará por separado con la administración saliente, ya que la Federación tiene contemplado dar seguimiento a los beneficiarios de dichos apoyos, mientras que el Gobierno Estatal no lo hará, pues las cortinas están por cerrarse… LA CONVOCATORIA SERÁ SIMILAR a la anunciada por la administración estatal: “vamos a usar el mismo patrón de productores, y complementaremos a los que no fueron beneficiados”, adelantó el funcionario federal… QUIENES SIN NECESIDAD de lluvias se reproducen como yerbas malas son los estafadores y vivales que hacen de los medios informáticos una herramienta para sacar provecho de la desgracia ajena… EL DIRECTOR DE LA POLICÍA Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Balam García, recomendó a la población no caer, por ningún motivo, en la telaraña de quienes ofrecen préstamos inmediatos mediante aplicaciones digitales, mejor conocidas aquí y en China como “Apps”… EL ASUNTO, que ya hemos abordado en ocasiones anteriores, tiene como víctimas a quienes en su desesperación por no contar con opciones crediticias en instituciones formales –ya sea por no contar con un empleo formal o estar en la lista “roja” del buró– aceptan créditos inmediatos con requisitos mínimos… UNA VEZ ENGANCHADOS en el anzuelo, terminan pagando intereses desproporcionados y siendo sujetos de acciones indebidas en materia de cobranza como son extorsiones y amenazas… DE MOMENTO, la Policía Cibernética tiene identificadas casi 20 aplicaciones que han traído dolores de cabeza a buen número de aguascalentenses… SE SABE QUE ALGUNAS de ellas operan desde entidades como Tlaxcala, Nuevo León y la Ciudad de México, donde recientemente se desmanteló a varias empresas involucradas en estos asuntos… BALAM GARCÍA explicó que una vez que los interesados suben datos personales para iniciar con el trámite y una vez aprobado el crédito realizan la firma electrónica del contrato… SI BIEN EL DINERO del préstamo les es depositado a los solicitantes, éstos también autorizan al acreedor virtual el acceso a sus contactos registrados en sus respectivos celulares, comenzando así el calvario… COMO PARTE DE LOS MÉTODOS de cobranza, las empresas prestamistas que operan de manera ilegal -puesto que no están registradas ante las autoridades correspondientes- utilizan un lenguaje ofensivo contra sus clientes, extorsionándolos e incluso contactando a sus amigos y familiares bajo la amenaza de que habrán de mostrarles los “trapitos sucios” del deudor… SI USTED o algún conocido ya cayó en esta trampa, es de suma importancia no quedarse con la boca cerrada y hacer el reporte correspondiente ante la Policía Cibernética, o bien, formalizando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado… ¿DE QUÉ TAMAÑO es el problema hoy en Aguascalientes? Tan solo en un mes, la Policía Cibernética registró un centenar de reportes… Y CLARO, por cada persona que denuncia, no sabemos cuántas prefieren callarse a punta de amenazas y chantajes… PREOCUPADOS por asuntos que evidentemente no pueden ni podrán controlarse, en sesión de trabajo, la Comisión de Desarrollo Social de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, que preside la diputada Laura Ponce Luna, dio ingreso a una iniciativa que busca reformar los artículos primero y tercero de la Ley para Evitar el Desperdicio de Alimentos en el Estado de Aguascalientes…. ESTO, PORQUE “es triste observar que la gente desperdicia los alimentos. Tenemos conocimiento de que la ciudadanía, al momento de recibir un apoyo alimentario o despensas, por parte de los gobiernos estatal o municipal, las desecha y las tira en la basura. Es necesario legislar al respecto y evitar este tipo de acciones. Si no la quieren, que digan no y que llegue a quienes realmente la llevarán a su mesa”… PALABRAS y más palabras, que luego se convierten en montañas de leyes… NOS PREGUNTAMOS, ¿quién, cómo y con qué recursos se podría tener control y sancionar esa clase de actos?…