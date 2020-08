Trascendió que la Unidad de Inteligencia Financiera ronda, como La Llorona, en oficinas, pasillos y recovecos del Palacio Legislativo en Aguascalientes y no, no busca a sus hijos, anda rastreando por todo el Congreso local, sin excepción, operaciones simuladas, de esas que tienen que ver con las denominadas “factureras”.

“AbraMOS el internet”, denominó el dirigente estatal del PRD en Aguascalientes, Iván Sánchez Nájera la campaña con la cual pidió al gobernador Martín Orozco Sandoval que en las instituciones educativas y oficinas públicas del Gobierno Estatal, se hagan públicas sus redes para que los estudiantes puedan tomar sus clases en el formato virtual sin problema.

LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS de la Terminal Multimodal del Sur habrían terminado, de ahí que ahora sí se advierten avances en la construcción de los edificios que habrán de albergar un sinfín de servicios y amenidades, –como en los cotos–, para que los conductores de las unidades del servicio de transporte urbano trabajen con dignidad y tengan, por lo menos, a donde ir al baño como dios manda. El proyecto estratégico dio inicio hace exactamente once meses, la inversión es millonaria y se estima que atenderá a 125 unidades con una estación de combis para 117 vehículos; la construcción se despliega sobre más de 37 mil metros cuadrados, según datos oficiales… EN EL MAL QUERIDO se ha convertido Paco Muñoz Moreno, impugnado desde el día de su elección como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Primero por profesionistas que participaron en la convocatoria para ocupar el cargo y no fueron considerados, después con la demanda de amparo interpuesta por Coparmex, apoyado por el Colegio de Abogados, demandando que el Poder Judicial de la Federación revise lo que haya sido que hizo el Congreso del Estado y eche abajo tal designación porque ni siquiera cumple los requisitos establecidos. Ahora fue el Comité Ciudadano Anticorrupción, el que ha hecho lo mismo, exigiendo la atención de la justicia federal, no para atacar a la persona de Muñoz, sino el proceder de los diputados locales que impusieron a quien definitivamente a nadie llena el ojo… DICEN QUE NI SIQUIERA al interior de la institución ha logrado generar confianza pues habría quedado mal, muy mal, con un par de colaboradoras a las que negó el acceso a su espacio laboral por presunto contagio de Covid-19 y como no se quedaron conformes porque estaban sanas, acusaron al jefe con Derechos Humanos y éste se quiso justificar con la autoridad presentando una prueba cuyo resultado era positivo, lo malo es que no correspondía a ninguna de ellas, por lo que parece que el engaño no le salió y solo le valió un tache más a la larga lista de puntos negativos que tiene el auditor estatal… DE LOS DESENCUENTROS registrados en el ISSSTE, el diputado Heder Guzmán Espejel, habló ayer echándole la culpa a Héctor Hugo Casillas Cisneros, encargado de despacho de esta dependencia federal, quien dijo “está más ocupado en sus politiquerías que en realizar bien su trabajo”. El legislador cuestionó que el funcionario no se alinea a la 4T, y aseguró que por problemas administrativos no se da una adecuada atención a los derechohabientes. Creímos que se trataba de recientes quejas del personal, pero la realidad es que se le durmió el gallo y sacó a relucir la manifestación que hicieron los sindicalizados el pasado día tres, cuando se quejaron de falta de insumos y medicamentos… ES PRECISAMENTE Heder Guzmán, el que busca la presidencia de la Comisión de Vigilancia, siendo el cargo más importante, ya que ese organismo es el que dictamina los paquetes económicos. Es por ello la urgencia de subir el Pleno, el Acuerdo Legislativo que emitió la Junta de Coordinación Política para modificar la integración de comisiones ordinarias del Poder Legislativo: y claro que habrá otros ajustes para beneficiar a Morena, de ahí que cabe la pregunta obligada ¿las bancadas del PAN y PRI, pelearán posiciones o ya se negociaron los cambios?… GALO NO DESPISTA ni un poquito, trata como sus vasallos a Alejandro Serrano, presidente del Comité de Administración y al propio Memo Alaniz, coordinador de la bancada del PAN. Lo rescatable es que a la magistrada Díaz de León le corresponderá estar al frente de este órgano en el próximo proceso electoral, que se anticipa complicado; ella es reconocida por su capacidad, por lo que el augurio es que desempeñará un buen papel. Ante la necesidad económica actual, los gastos de las familias, la falta de accesibilidad del internet y el arranque del ciclo escolar en formato virtual, dijo que se considera necesario enfrentar estos retos como sociedad unida y colaborativa, haciendo uso de las herramientas y recursos públicos…