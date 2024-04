Resulta que a escasos días de que comience la realización de debates electorales, son varios candidatos de diversos cargos a diputaciones locales y ayuntamientos que se han bajado del barco…

EN LA ERA DIGITAL, la política ha encontrado un nuevo aliado y, al mismo tiempo, una fuente de preocupación: la inteligencia artificial (IA). Si bien esta tecnología promete revolucionar muchos aspectos de nuestra sociedad, su uso en el ámbito político ha generado controversias y debates sobre sus implicaciones éticas y democráticas. En las contiendas electorales, la IA se ha convertido en una herramienta poderosa tanto para impulsar campañas como para desacreditar o difamar a los adversarios. Desde la creación de perfiles falsos en redes sociales hasta la generación de noticias falsas o deepfakes, la IA se presta fácilmente para la guerra sucia en la política. El uso de algoritmos para segmentar y microsegmentar audiencias, así como para personalizar mensajes políticos, plantea interrogantes sobre la manipulación de la opinión pública y la vulnerabilidad de los sistemas democráticos frente a la influencia externa. Además, la falta de regulación y transparencia en el uso de la IA en la política abre la puerta a abusos y violaciones de la privacidad de los ciudadanos. Si bien la inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la eficiencia y la transparencia en la política, su aplicación irresponsable y maliciosa socava la confianza en las instituciones democráticas y pone en riesgo la integridad de los procesos electorales. Es necesario un debate público informado y una regulación adecuada para garantizar que la IA sirva al interés público y fortalezca, en lugar de debilitar, la democracia… A PROPÓSITO DE DEBATES, resulta que a escasos días de que comience la realización de debates electorales, son varios candidatos y candidatas de diversos cargos a diputaciones locales y ayuntamientos que se han bajado del barco en el que el Instituto Estatal Electoral pretendía subirles para la realización de estos foros democráticos. Hay de todos los colores, y al menos en la capital se anticipa que todos los contendientes habrían confirmado su participación. Caso muy diferente es en las candidaturas de diputaciones federales y senadurías, en las que no habrá debates, y la gente se quedará con las ganas, y un volante afuera de su casa para conocer las propuestas de sus futuros representantes… LA NO TAN FAMOSA PLATAFORMA 3 de 3 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, resulta una vacilada, pues pese a que en su momento fue presumida en un evento donde se hablaron maravillas, resulta que es poco amigable, y tiene información desactualizada, al contar con información referente al proceso electoral del año 2022. En su página principal ni siquiera aparecen las opciones de candidaturas de este proceso electoral en curso, y pone la opción de buscar por propia cuenta las candidaturas registradas, como si no supieran que la mayoría de la gente no conoce nombres completos y siglas de los aspirantes. Tal parece que la iniciativa 3 de 3 quedará en retroceso, pues si a los comisionados no les interesa este ejercicio, a los partidos políticos menos, y a los candidatos, pues mucho menos. La clave del fracaso se enfoca en que los diputados locales no han querido hacer obligatoria la presentación de la declaratoria 3 de 3, y como a final de cuentas ellos eligieron a los comisionados, pues la presión que éstos puedan ejercer son como cosquillas para nuestros legisladores. Si los comisionados quieren, ahora que termine la Feria, desquitar un poco su chamba, bien podrían iniciar por identificar a los candidatos que no han presentado su declaración 3 de 3 para que la ciudadanía tenga claro, quienes están del lado de la transparencia y cuáles de la opacidad… GENERAR FLUJO HACIA el centro es lo que demanda el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro, Francisco Miguel González García, promoviendo la diversidad de comercios y productos disponibles, así como los precios competitivos que caracterizan a esta zona. Asimismo, enfatizó en la tarea de posicionar al centro como un destino seguro para las visitas de los ciudadanos. «El centro es muy seguro», aseguró González García, subrayando la estrecha colaboración y comunicación constante que mantienen con las autoridades locales. En particular, resaltó el vínculo cercano con el comandante operativo encargado de la seguridad en la zona central, con quien mantienen una comunicación prácticamente constante, ajustándose a las necesidades del momento. Esta comunicación fluida, que incluye reuniones diarias, se extiende también a otras instancias como las autoridades de tránsito municipal, con el objetivo de optimizar el flujo vehicular en la zona. «Hemos tratado de que las autoridades nos apoyen en que todo el flujo, tanto de vehículos de entrega, vehículos repartidores, entre otros, que se esté reordenando para que el flujo de tráfico tenga una mayor fluidez», explicó González García. Conscientes de que la congestión vehicular puede desincentivar la visita al centro, dijo que Acocen ha trabajado en estrecha colaboración con las autoridades para implementar medidas que garanticen una circulación más ágil y eficiente, beneficiando tanto a los comerciantes como a los visitantes… MUCHA CULTURA DEL CUIDADO del agua es lo que falta en Jesús María, reconoció el alcalde José Antonio Arámbula López, quien dijo que a pesar de los esfuerzos por promover prácticas responsables, como la detección y reparación de fugas, aún persisten comportamientos irresponsables, como el desperdicio innecesario del recurso. “Hay gente que todavía lava la banqueta a manguerazos. Hay gente que tiene una fuga en su casa, en la taza, y no la arregla. Hay gente que el tinaco no lo limpia y está tire y tire agua y lo deja. Yo creo que es una falta de cultura de cuidado de agua”… EN CUANTO A LA REGULACIÓN de tarifas, destacó la importancia de cobrar de manera justa, considerando el consumo real de agua. Si bien admitió que aún hay un porcentaje considerable de usuarios sin medidor, señaló que se están realizando inversiones para mejorar esta situación. “Si a veces no nos pagan el recibo tampoco, pero el municipio ha invertido cada año en medidores. Ya todas las casas nuevas sí llevan medidor”. Arámbula López informó que la cartera vencida asciende a más de 100 millones de pesos, una cifra significativa que refleja la complejidad del problema.