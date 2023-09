Sin decir agua va, el Patronato de la Feria le comió el mandado al alcalde Leo Montañez y mientras el edil organizaba la conferencia de prensa para revelar las actividades del 448 Aniversario de la Ciudad, la oficina de la verbena anunció que será el colombiano Juanes el encargado del concierto estelar del 22 de octubre.

LA CASA DEL INDÍGENA en la colonia Héroes estaría por cambiar de nombre, si se tomara en consideración que el uso de esta finca bajo control del DIF Estatal poco a poco atiende a menos indígenas para dar cabida a población migrante, esencialmente personas originarias de centro y Sudamérica que están recibiendo atención en este albergue, a la espera de que puedan estar en mejores condiciones para retomar su camino hacia el norte del país, o frenar su travesía para analizar si permanecen en territorio nacional o regresan a su país, ante las difíciles circunstancias de su travesía… SIN DECIR AGUA VA, el Patronato de la Feria le comió el mandado al alcalde Leo Montañez y mientras el edil y su equipo organizaba la conferencia de prensa para dar a conocer las actividades oficiales con motivo del 448 Aniversario de la Ciudad, la oficina de la verbena anunció que será el colombiano Juanes el encargado de brindar el concierto estelar del 22 de octubre en la Plaza de la Patria. El anuncio ha generado entusiasmo entre los habitantes de Aguascalientes y los amantes de la música en todo el país. Hasta el momento, el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura no ha emitido ninguna declaración oficial al respecto, lo que deja a la comunidad con numerosas preguntas sin respuesta. ¿Cómo reaccionará el Ayuntamiento ante esta revelación del Patronato de la Feria? ¿Cuál será el papel del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura en los eventos del aniversario? Este inusual giro de los acontecimientos deja en evidencia la falta de coordinación entre las instituciones encargadas de la organización de los eventos del Aniversario de la Ciudad. Los ciudadanos están ansiosos por conocer más detalles sobre las actividades que se llevarán a cabo en esta celebración histórica y esperan que el Municipio de Aguascalientes proporcione respuestas claras y oportunas en las próximas semanas. A medida que se acerca la fecha del 448 Aniversario de la Ciudad de Aguascalientes, queda por verse cómo se desarrollarán los acontecimientos y si el Ayuntamiento podrá recuperar el control de la planificación de esta celebración, que marca otro año de historia y cultura en la ciudad… LAS NUEVAS REGLAS del juego en la relación comercial México-Estados Unidos son un área a la que se debe poner atención desde lo local, luego que el Gobierno del país del norte ha impulsado una nueva queja, la número 14 en lo que va de la implementación del T-MEC, esta ultima contra la empresa de autopartes Teklas Automotive. Esta fábrica se encuentra asentada en el municipio de San Francisco de los Romo y por las recientes experiencias de otras industrias que han sido sometidas a revisiones en materia contractual para los trabajadores, se sabe que este tipo de estrategias legales son costosas y altamente especializadas para las compañías. Habrá corporativos que puedan asumir estos costos de asesoría, pero también hay aquellas que requieren del soporte gubernamental porque de otra manera los americanos los agarran con los dedos en la puerta… SIN QUERER QUERIENDO, como decía aquel personaje, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Eduardo Ismael Aguilar, se hizo viral luego de que apareciera en el mismo tiempo y circunstancia junto a la aspirante presidencial por el Frente Amplio Opositor, Xóchitl Gálvez, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y es que en un Tiktok compartido en las redes, supuestamente un grupo de viajeros le recriminan que se haya saltado la fila para abordar el avión. Sus defensores achacaron que los protestantes fueron sembrados por los cuatroteístas para hacerle quedar mal… UN TOTAL DE 333 PERSONAS integran el registro que se tiene a nivel nacional de gente de Aguascalientes que está en calidad de desaparecida, informó Javier Espinoza, vocero del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia. “En Aguascalientes de todas las personas que desaparecen, el 90% regresa solos a sus casas, hay algunas acciones de las Fiscalías que sí encuentran a las personas, pero no concretas”. Lo anterior fue dado a conocer en el marco de la presentación de la postulación de Violeta Sabás Díaz de León para la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, cuya convocatoria fue emitida apenas en días pasados. Por cierto que a pesar de la convocatoria del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia y del Observatorio de Violencia para la cobertura mediática del evento, en todo momento fue impedido el acceso al Palacio de Gobierno por parte de quienes vigilan la entrada a la otrora Casa del Pueblo, alegando que sólo podían entrar dos personas del OVSGA para hacer la entrega del escrito ante la Secretaría General de Gobierno, mas no los representantes de los medios… ESPERAN UN REPUNTE EN SUS VENTAS todas las agencias de marcas de automóviles nuevos en el Estado, comentó el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en Aguascalientes, José Mario Martínez Sosa, dado que en esta temporada se viene el pago de aguinaldos y bonos, lo que favorece que haya un mayor movimiento. “Siempre el último trimestre del año es bueno porque aparte de la mayoría de las marcas, estamos terminando los modelos 2023 y empezamos a tener ya el modelo 2024 a partir de octubre, lo cual también da un impulso y obviamente en lo que es noviembre y octubre, noviembre y diciembre es donde se vende más o menos entre un 20 y un 28% del mercado, de las ventas de todo el año”. Comentó que actualmente trabajan ya con pasos más firmes después de la pandemia, donde se tuvo la falta de microcomponentes y después de la inconsistencia en la cadena de distribución. “Estamos ya con pasos más firmes, con estrategias más firmes con respecto a eso y con la confianza de que está creciendo el mercado y muestra de eso, pues hay que ver nuevos competidores y seguirán llegando a Aguascalientes”…