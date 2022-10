Abrió un paréntesis en su muy apretada agenda de lunes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para atender la reunión biestatal Aguascalientes-Jalisco con la gobernadora Tere Jiménez; se perdió algunas vueltas del Show Run de Checo Pérez, pero las compensó con selfies.

MEDALLA AL MÉRITO POLICIAL, fue entregada como cada mes a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, en las categorías de Mérito Policial, Deportivo, Docente, Académico y Ejemplar, por haber realizado acciones destacadas que enaltecen los valores de la corporación. Durante la ceremonia, el titular de la corporación municipal, Antonio Martínez Romo, felicitó a los uniformados por ser un ejemplo de superación y servicio; dijo que como parte del compromiso para fortalecer a la policía municipal se reconocen a los elementos que destacan en sus actividades de atención a la ciudadanía. Por su parte, la diputada María de Jesús de Díaz Marmolejo, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el H. Congreso del Estado, anunció que se buscará homologar el salario de los policías municipales con el ingreso que perciben los integrantes de la Policía Estatal y, bueno, con esas palabras, todos salieron si no felices, por lo menos motivados para volver a la chamba… ABRIÓ UN PARÉNTESIS en su muy apretada agenda de lunes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para atender la reunión biestatal Aguascalientes-Jalisco con la gobernadora Tere Jiménez, y adentrarse en la agenda conjunta que comparten las entidades en materia de seguridad y desarrollo económico. Especialmente en el primer tema, hubo mucho que comentar pues de todos es sabido que ciudades medias vecinas de esta entidad están plagadas de grupos delictivos muy activos pero que, como quedan lejos de la capital tapatía, las autoridades de esa entidad prácticamente “ni los ven ni los oyen”. Así que ni modo, Alfaro tuvo que perderse algunos detalles del Show Run que encabezó el piloto Checo Pérez para prestar atención a problemáticas más formales; eso sí, ni la chamarra de Red Bull tuvo la atención de despojarse y no porque la reunión fuera de vestimenta sobria, pero sí de temática lo suficientemente trascendente para que no le sacara la vuelta y se comportara a la altura. Apenas se retiraron los visitantes de Aguascalientes y Alfaro corrió de nuevo a los pits, a tomarse selfies con las figuras de la pista, como lo hizo constar en su cuenta de Twitter… DE LOS SUEÑOS habló la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes, Lorena Martínez, en su reunión con la subsecretaria de Educación Básica de la SEP, Martha Velda Hernández. Bueno, de lo que se trató fue exponerle la estrategia “Los sueños se construyen en el aula”, que actualmente se pone en marcha en el Estado para que 19 mil niñas, niños y adolescentes que dejaron la escuela durante la pandemia regresen al sistema educativo. Tras el encuentro, la titular del IEA aseguró que en la SEP se quedaron muy contentos con la iniciativa y hasta celebraron la realización de este tipo de proyectos que son pioneros a nivel nacional, pues van encaminados a regresar el derecho a la educación de los estudiantes, además de resarcir los aprendizajes básicos y fortalecer las habilidades socioemocionales. Destacó que se están sumando más sectores sociales a la gran cruzada por la educación y comentó que el objetivo es brindar una educación de calidad e inclusiva para todos y cómo será fundamental hacer alianza con las autoridades federales, pues no dejará de estrechar lazos con actores del sector educativo hablando de más sueños… PARA UN GRAN HOMENAJE prepara la Universidad Autónoma de Aguascalientes una serie de proyectos y actividades en memoria del doctor Alfonso Pérez Romo por su dilatada trayectoria, pero sobre todo por su gran calidad humana y sencillez pese al valor que sus acciones y habilidades dispuestas a servir al prójimo que dieron grandes frutos para Aguascalientes. Queda la sensación de que está en deuda un reconocimiento mayor, con todo y que la lamentable noticia volcó irremediablemente en expresiones de duelo y pesar de todos los que fueron tocados por su obra o tuvieron la oportunidad de compartir un momento, una frase, de un hombre grande pero humilde, que lo mismo disfrutaba de visitar una primaria para apreciar una exposición artística que dialogar de la medicina, o los toros… EL MORENISMO CONVIVE y no deja de llamar la atención la forma en que lo hace. Y es que, recientemente, se hizo pública la fotografía de una reunión con ganas de llamar la atención entre Roberto Tavarez, priísta de cepa aferrado a su militancia tricolor, e Ivonne González, secretaria general de MORENA, que ellos mismos publicaron en redes sociales para demostrar que se sentaron a tomar el cafecito y echar la platiquita. A quien no le sirvieron ni el café, fue al regidor Luis Salazar de extracción morenista, luego de que el dirigente estatal de MORENA le regañara públicamente por cuestionar las posturas del partido que le llevó al poder en relación a la falta de agua potable en la capital, e incluso le acusó de ser demasiado cercano a la administración panista del alcalde Leo Montañez. En eso habrá que decir que, por la fotos y las transmisiones en vivo, Salazar sí es uña y mugre, porque figura con el alcalde mucho más que los regidores panistas. Todo quedaría en regaño, porque se señaló que no se puede expulsar a Salazar del morenismo, ya que ni militancia tiene… RINDIÓ PROTESTA ayer en sesión ordinaria, en la Comisión de Seguridad Pública del Congreso de Aguascalientes, como vocal, la congresista Gladys Ramírez, en suplencia del legislador Juan Gómez, que se fue a trabajar al gobierno del Estado. Esta comisión legislativa dio entrada a dos iniciativas de reforma a la Ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, la Ley del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas y la Ley de Videovigilancia del Estado de Aguascalientes. También aprobaron el Segundo Informe Semestral de Actividades de esta comisión legislativa, con 8 dictámenes, donde 5 provenían de la legislatura anterior y tres de la actual. A la fecha existen 7 asuntos pendientes que se encuentran en su etapa de análisis y estudio… PRESENTE EN LA MÉXICO continúa la Secretaría de Salud brindando atención médica y psicológica durante 2 semanas o hasta nuevo aviso, a todos los habitantes afectados por la explosión de la pipa que le quiso ganar al tren, aunque no cuenten con algún documento que acredite su derechohabiencia. Para reforzar estas acciones, la parroquia Soledad de María, ubicada en la calle Casa Blanca, #202, en Infonavit Ojo de Agua, está habilitada como consultorio, con un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, para que las personas que así lo deseen acudan a recibir la atención…