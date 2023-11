El problema recurrente radica en que en muchos casos, los elementos que tienen estas tareas en sus manos deciden abandonar la corporación y a otros les dan las gracias…

LOS SUSTOS NUNCA FALTAN, y ayer se encendieron las alarmas en el oriente de la capital del estado al reportarse el hallazgo de un supuesto artefacto de aspecto hechizo aparentemente de naturaleza explosiva sobre el Boulevard Guadalupano en la colonia Las Cumbres… COMO EL MIEDO no anda en burro, rápidamente se llamó a la unidad antibombas del Ejército Mexicano, para proceder al levantamiento del artefacto. Como suele suceder en estos casos, se descartó que se tratara de un objeto que representara un peligro mayor… NO OBSTANTE, el personal militar usó el equipo especializado para el levantamiento del artefacto y su disposición para su destrucción… EN LA FISCALÍA General del Estado de Aguascalientes están de plácemes porque estrenaron nuevos agentes de investigación, que se integran al equipo de la Policía Ministerial… SE TRATA DE 10 nuevos agentes, hombres y mujeres que se habrán de sumar a la difícil tarea de investigar miles de carpetas en rezago, ante el déficit de personal existente en esta corporación… EL PROBLEMA RECURRENTE radica en que en muchos casos, los elementos que tienen estas tareas en sus manos deciden abandonar la corporación y a otros les dan las gracias porque no existe confianza en su lealtad a la ciudadanía para el combate al delito… EL CENTRO EMPRESARIAL Coparmex Aguascalientes está próximo a celebrar elecciones de renovación de su presidencia, actualmente en manos de Oscar Fabián González Tenorio, quien en su condición de conducción interina tiene la posibilidad de contender por el puesto, aunque ya comienzan a surgir interesados que cumplen con los requisitos, como es el caso de Juan Carlos Soledad Pérez, quien ocupa la dirigencia de la Unión Social de Empresarios de México en Aguascalientes, asociación civil de profundos vínculos cristianos… HA CAUSADO REVUELO la reciente publicación del calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes para el año 2024, principalmente entre los litigantes, ya que esta calendarización terminaría con la costumbre de vacaciones para todo el personal por periodos definidos… CON ESTO SE ESTARÍA buscando que las vacaciones sean tomadas de manera individual por cada uno de los trabajadores. Naturalmente esto representa toda una reingeniería al interior del sistema de justicia… EN ASUNTO DISTINTO, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Javier Luévano Núñez, hizo un pronunciamiento respecto a la sentencia dictada al exgobernador Martín Orozco Sandoval y afirmó que, ante la reciente sentencia condenatoria dictada al mandatario estatal, la sede local de los azules reitera su respeto al debido proceso y las acciones que conforme a derecho se deriven… “ENTENDEMOS QUE el exgobernador ha manifestado su intención de hacer uso de los recursos que la ley le otorga, y como partido, nos mantenemos vigilantes del desarrollo legal de este caso”… DEL MISMO MODO, subrayó que sus correligionarios reafirman su compromiso con la legalidad y la transparencia, confiando en que las instancias correspondientes desahogarán el proceso conforme a derecho… “ES IMPERATIVO destacar que, hasta que la sentencia no sea definitiva, el PAN en Aguascalientes se mantendrá vigilante, en estricto apego a los principios estatutarios que rigen nuestra institución. Seremos respetuosos de los tiempos y procedimientos legales, evaluando la situación conforme evolucione el proceso judicial”… ARTURO MARTÍNEZ MORALES, director de Tránsito y Movilidad del Municipio capital, anunció la puesta en marcha del operativo de fin de año, que ya se encuentra en preparación tras la conclusión del Buen Fin. En declaraciones recientes, informó sobre la instalación de puntos de control en áreas estratégicas como el Jardín Carpio y el tramo corto de la calle 5 de Mayo, entre Zaragoza y Petróleos Mexicanos… EL DIRECTOR DESTACÓ que el personal necesario ya está establecido en estos puntos para brindar servicios durante la temporada festiva. «La coordinación siempre la hemos tenido. Como secretaría que somos, la Policía Preventiva, la Policía Vial, siempre coordinados. Y este año no será la excepción para que tengamos un cierre de año sin novedad», aseguró Martínez Morales… EL OPERATIVO para el periodo conocido como «Guadalupe- Reyes», que inicia el 12 de diciembre, ya está completamente preparado, con todo el personal disponible a partir del 9 y 10 de diciembre. Se suspenden vacaciones tanto para la Policía Vial como para la Policía Preventiva, asegurando así una fuerza operativa completa… ANTE LA PREGUNTA sobre el aumento de accidentes durante el mes de diciembre, Martínez Morales indicó que actualmente registran un promedio diario de tres accidentes, pero se espera un aumento con la llegada de las posadas…