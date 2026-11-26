Con lápiz y calculadora, la Comisión Permanente Nacional del PAN alista sesión para este jueves 26 de noviembre a fin de armar el rompecabezas de las convocatorias para las 17 gubernaturas de 2027.

CON AGENDA APRETADA, la presidenta de la JUCOPO, Arlette Muñoz, ya puso fecha en el calendario legislativo para que el secretario de Finanzas, Alfredo Cervantes, desfile el jueves 3 de diciembre ante los diputados a desmenuzar el Paquete Económico 2027, reservando, además, la sesión del 10 de diciembre para tomarle protesta a Juana Guadalupe Martínez Frausto como suplente de la diputada Mirna Medina; una recta final del año en la que la Comisión de Desarrollo Económico ya hizo su tarea al aprobar la nueva Ley Vitivinícola —iniciativa de Humberto Montero para institucionalizar a las 24 vinícolas y mil 350 hectáreas de uva del estado—, dejando todo servido para que la propuesta pase al pleno, esperando únicamente que al presidente del Congreso, Emanuelle Sánchez Nájera, no se le vuelva a salir de control la sesión, como la semana pasada… CON MAQUILLAJE DE OFICINA, la conmemoración del 25N dejó al descubierto las trampas de la estadística oficial cuando el Observatorio de Violencia Social y de Género, encabezado por Mariana Ávila Montejano, exhibió que, mientras la autoridad solo reconoce tres feminicidios de enero a septiembre de 2026, la sociedad civil documentó 14 muertes violentas de mujeres; un subregistro alarmante que, sumado a las 549 carpetas por delitos sexuales en apenas seis meses, retrata a una procuración de justicia que prefiere clasificar mal para inflar sus discursos antes que atender la exigencia de crear una Fiscalía Especializada con autonomía y presupuesto real… CON CUENTAS DE ADORNO, el 25N volvió a ser marco para llamar a la educación familiar y pronunciar discursos sobre romper ciclos, mientras la Policía de Atención a la Violencia de Género y el Instituto Municipal de la Mujer presumen haber atendido más de 900 órdenes de protección y a más de 6 mil usuarias; una narrativa oficialista que se queda en el puro conteo de visitas y acompañamientos telefónicos, pero que sigue sin responder cuántas de esas mujeres lograron salir de verdad del peligro o terminaron regresando exactamente al mismo entorno de riesgo por falta de castigo a sus agresores… CON OÍDOS PROTEGIDOS, la Fiscalía Estatal desempolvó la ley para imputar y poner a firma periódica a los cinco músicos del grupo Extensión Masiva por cantar narcocorridos el pasado 2 de agosto en la Feria de los Chicahuales; un celo punitivo bastante chusco al venir de los mismos funcionarios que los contrataron para el Foro Cielo Claro y que revive el pleito que perdió la organización Artículo 19 al intentar tumbar el tipo penal, demostrando que la autoridad prefiere taparse las orejas en el escenario antes que atender el consumo real de drogas que ya golpea a niños y jóvenes en la cotidianidad… CON LLAMADA OPORTUNA, la mentada Unión Empresarial —que juntaba al CCEA, Coparmex, Canaco, CMIC y al Grupo de Industriales— prefirió abortar a última hora la rueda de prensa en la que le plantarían cara al alza del Impuesto Sobre Nómina para 2027, luego de que un telefonazo a tiempo desactivara el pleito y los llevara de corbata a Casa de Gobierno a platicar con la gobernadora y el secretario de Finanzas en una mesa de “comunicación abierta” que sustituyó el choque público, justo cuando la Concanaco anda pidiendo a nivel nacional recortar el ISN a la mitad… CON MEMORIA SELECTIVA, el secretario de Desarrollo Urbano Municipal, Óscar Rodríguez Godoy, guardó un cómodo silencio cuando se aprobó limitar el alza de rentas a la inflación y decidió levantar la voz solo ahora que el Congreso del Estado alista la reversa, saliendo a defender el rendimiento de quienes invierten en inmuebles bajo el cliché del libre mercado y citando el viejo fantasma del deterioro de edificios en la Ciudad de México; una postura tardía y conveniente que evita tocar las presiones inmobiliarias y pretende resolver el acceso a la vivienda con la promesa de construir casas económicas, mientras que, en la práctica, la balanza vuelve a inclinarse a favor del propietario sobre el inquilino… CON LÁPIZ Y CALCULADORA, la Comisión Permanente Nacional del PAN alista sesión para este jueves 26 de noviembre a fin de armar el rompecabezas de las convocatorias para las 17 gubernaturas de 2027, un malabarismo que —según reconoció el dirigente estatal Javier Luévano Núñez— exige acomodar los bloques de competitividad para cumplir por ley con al menos nueve candidatas mujeres; un ajedrez interno en el que la cúpula blanquiazul pretende coordinarse con las dirigencias locales para matizar las reglas, pero en el que el verdadero jalón de cobija estará en ver a qué estados les toca la cuota de género y qué aspirantes masculinos terminarán sacrificados en el altar de la paridad institucional…