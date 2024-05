El IEE realizará ante los medios de comunicación, hoy domingo 26 de mayo, un simulacro final del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)

HOY DOMINGO 26 de mayo se llevará a cabo la colecta anual de Cáritas Diocesana de Aguascalientes. Esta jornada de colaboración se realizará en todas las parroquias de la Diócesis para apoyar a la asociación. La colecta se divide en tres partes: un porcentaje se queda en Cáritas Parroquial, otro se destina a Cáritas Diocesana y el tercero se entrega a Cáritas Nacional. Cáritas Nacional también reporta un porcentaje a Cáritas Internacional. Así se organiza la distribución de los fondos recaudados en esta colecta… DE IGUAL MODO, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE) realizará ante los medios de comunicación, hoy domingo 26 de mayo, un simulacro final del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para la elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos, a una semana de la jornada comicial del 2 de junio. El evento comenzará a las 9:30 a.m. en las instalaciones del IEE, donde se presentará el Sistema y se firmará el Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC). Posteriormente, habrá un traslado al Centro de Captura y Verificación (CCV) en la colonia Los Cedros, Aguascalientes, para la proyección del sitio de publicación del PREP y la observación de actividades en el centro… LOS EJERCICIOS DE DIÁLOGOS por la Democracia, convocados por el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, en conjunto con asociaciones religiosas e instituciones educativas privadas concluirán este próximo lunes 27 de mayo con la presentación de las candidaturas a puestos de elección federal y local por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en su oportunidad de dar a conocer sus propuestas y responder a las preguntas de estudiantes, académicos y líderes empresariales… POR CIERTO QUE el Consejo Coordinador Empresarial, bajo la conducción de Irma Patricia Muñoz de León, comienza a recuperar la representatividad que se vio disminuida, a raíz de la división interna electoral entre dos grupos principales, durante la gestión de Raúl González Alonso. El organismo cúpula que llegó a contar con más de 30 asociaciones empresariales, estaba integrado con poco más de 20 agrupaciones al arranque del actual periodo, y ahora incorpora a cinco agrupaciones empresariales, entre las que destaca la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, a su retorno del breve paso por el Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes. La salida de CMIC le costó en su momento que no fuese incluido dentro de los asientos del consejo ciudadano del organismo público operador de agua potable Manejo Integral de Aguas del Ayuntamiento de Aguascalientes en los que se privilegió a asociaciones del Consejo Coordinador, pese a que CMIC es un sector clave en la operación del servicio del suministro del vital líquido en las obras de creación y mantenimiento de infraestructura hidráulica… A UNA SEMANA de las elecciones en Aguascalientes, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Iván Sánchez Nájera, habló de las diversas preocupaciones sobre el proceso electoral, la posible interferencia de actores externos y la alianza reciente que fortalece a su partido. El dirigente perredista manifestó que, aunque no se descarta la llegada de personas de otros estados con la intención de amedrentar a los equipos del PRD y de la coalición, el estado está preparado para enfrentar cualquier intento de desestabilización. Recordó que hace dos años, durante las elecciones, Aguascalientes experimentó un fenómeno de «turismo electoral» con la llegada de cinco gobernadores que intentaron desestabilizar la región sin éxito. Además, Sánchez Nájera subrayó la importancia de que la ciudadanía salga a votar sin miedo, asegurando que habrá un ambiente de calma durante las elecciones… FIRMARON UN CONVENIO histórico la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para facilitar la inclusión tributaria de los mexicanos en el extranjero. Este acuerdo simplifica la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), permitiendo realizar el trámite en línea desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma del SAT. Además, se ofrecerá asesoría en las Ventanillas de Asesoría Financiera (VAF) en las representaciones mexicanas en el exterior. Inscribirse en el RFC permitirá a los mexicanos acceder a beneficios como el Infonavit, facilitando la adquisición de propiedades en México.