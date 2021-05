A quien no le fue tan bien es a Gabriel Arellano Espinosa, candidato a presidente municipal de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano, quien tendrá que pagar una pequeña multa…

El asunto paró como con la intervención de Eulogio Monreal en una serie de negociaciones que se llevaron cosa de una semana. Una vez que el arroz se coció, ayer salieran todos, “muy cuatitos”…

AUNQUE FUERON VARIOS los asuntos tratados ayer por el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, la sesión fue ágil… LA NUEVA BUENA para quienes forman parte de Redes Sociales Progresistas es que podrán conservar al candidato que hasta ahora ha hecho campaña en busca de la presidencia municipal de Aguascalientes, Germán Arciniega, quien fue impugnado por alguien de su propio partido, pretendiendo que se le revocara su registro… A QUIEN NO LE FUE tan bien es a Gabriel Arellano Espinosa, candidato a presidente municipal de Aguascalientes por Movimiento Ciudadano, quien tendrá que pagar una pequeña multa de 45 UMAS, (Unidades de Medida y Actualización), que sería el equivalente a 4,032.90 pesos… Y ES QUE EL TRIBUNAL de la calle Juan de Montoro lo encontró responsable de calumnias en contra del candidato de MORENA, Arturo Ávila… CON ESO PAGARÁ el atrevimiento de haber publicado un video en Facebook, mismo que según el ofendido, le provocaron daños en su honra y dignidad, cosa que fue acreditada por los magistrados electorales… TAMPOCO SE LIBRÓ de una posible sanción fue la candidata a diputada local de la coalición “Juntos Haremos Historia en Aguascalientes”, Flavia Narváez Martínez, pues el PRD la acusó de hacer uso de imágenes de niños en algunos de sus promocionales a través de Facebook… LA ACUSADA no pudo comprobar tener el permiso de los padres o tutores de los menores, como la ley lo exige. Tampoco difuminó, ocultó la imagen de los niños para evitar su reconocimiento. Ella tendrá que pagar 100 UMAS, es decir, 8,962 pesos, sanción prevista en el artículo 244 del Código Electoral… COSA DISTINTA OCURRIÓ con la aspirante a alcaldesa de Jesús María, Karla Espinosa, a quien el representante suplente del PAN, acusó de una situación similar… EN ESTE CASO, la investigación arrojó que la publicación a que se hizo referencia en la denuncia, data de julio de 2020 y nada tenía que ver con temas electorales, además, la fotografía en la que sí aparecían niños, no transgrede ninguna regla… MIENTRAS TANTO, en MORENA los mariachis callaban. Y es que, desde antes de los nombramientos de candidatos, hubo un grupo, encabezado por Sebastián y Norma Martínez, que estuvieron duro y dale oponiéndose a la designación de candidatos, que desde entonces se vislumbraba, sería impuesta desde el nivel central… CUANDO AL FIN “descubrieron” que sus sospechas se cumplieron, se dedicaron a oponerse a todo lo que oliera a Arturo Ávila y otros candidatos a diputados y alcaldes. Inclusive, hace unas tres semanas, declararon candidaturas alternas e iniciaron una campaña para evitar el voto de sus candidatos oficiales… EL ASUNTO PARÓ como con la intervención de Eulogio Monreal en una serie de negociaciones que se llevaron cosa de una semana… UNA VEZ QUE EL ARROZ se coció, ayer salieran todos, “muy cuatitos”, a dar la cara a los medios… NO PODÍA FALTAR la alegre estampa en la que se alzó el brazo “triunfante” de Arturo Ávila, y el discurso de que ahora sí, van todos juntos… SE ESTUVO ESPERANDO en el transcurso algún posicionamiento de ese férreo grupo ex opositor, pero ya no dijeron ni pío. El único que habló en representación de todos, fue Sebastián Martínez fue para sumarse, como ya se había acordado… OTRA CLASE de asuntos se trataban en el cuartel de los panistas, donde el presidente local de ese partido, Gustavo Baez Leos, presidente local del PAN, adelantó que este fin de semana se realizarán los actos de cierre de campaña considerando que el miércoles próximo será el ultimo día antes de la veda electoral de tres días, previo al 6 de junio… TAMBIÉN DIO A CONOCER que ayer martes envió al Instituto Estatal electoral el oficio para solicitar seguridad para la candidata a la Presidencia Municipal de Asientos por la coalición del PAN y PRD, Diana Karina Vázquez, junto con la candidata a diputada del Distrito II por dicha demarcación, Ana Karen López, a fin de garantizar su integridad… EN CUANTO AL PRI, se espera que hoy miércoles anden muy moviditos, pues vendrá a Aguascalientes el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en su gira de trabajo por Aguascalientes en apoyo de los candidatos del tricolor a alcaldes, diputados locales y federales… MORENO ESTARÁ ACOMPAÑADO por la dirigencia del CDE del PRI, que encabeza el delegado del CEN y presidente del CDE, Antonio Lugo Morales y la Secretaria General, Leslie Atilano Tapia… A VECES, LA INICIATIVA y las buenas intenciones no son suficientes. No falta la fiesta desangelada a la que nadie asiste y en la que el pozole se vuelve recalentado para toda la semana… TAL ES EL CASO de lo que se vive en Coparmex, los empresarios organizadores del Debate “Oferta de Empleo; Puesto Vacante: Presidencia Municipal de Aguascalientes”, están un tanto preocupados y desencantados, porque nada más no han podido concretar la participación de todos los candidatos, los que han confirmado son los mismos de siempre, pero también, los mismos de siempre, han dejado la posibilidad de no asistir porque dicen, no es un debate oficial… SIGUE EN DUDA LA PRESENCIA de Leo Montañez, que sería por ahora, el único por confirmar y el tema es que este debate será este miércoles de 19:00 a 20:30 horas, si bien, se necesitaría de la presencia de los candidatos, la transmisión sería a través de las redes sociales… HASTA AYER POR LA TARDE, le seguían insistiendo al panista sobre la importancia de su presencia, y en corto, comentaron que tal vez se niega a asistir porque “se siente ganador”…