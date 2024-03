No los dejarán llegar a las boletas, advirtió la presidenta del Observatorio de Violencia social y de Genero, Mariana Ávila, aludiendo al menos siete candidatos de todos los partidos políticos con antecedentes de violencia que buscan postularse para cargos públicos.

REPORTÓ EL IMSS la exitosa recuperación de Mauricio, un menor de 11 años, que sufrió quemaduras de primero y segundo grado en diversas partes de su cuerpo tras la explosión de un bote de aerosol cerca de un asador. El incidente causó lesiones en su cara, cuello, brazos y tórax. Gracias a la intervención del equipo multidisciplinario del HGZ No. 3 y los especializados cuidados del Cubículo de Heridas y Estomas, pudo superar las adversidades del accidente. Recibió tratamientos que incluyeron lavados quirúrgicos y aplicación de piel cultivada, lo que favoreció una pronta y efectiva regeneración del tejido dañado. El equipo de salud destacó la mejora notable del menor, quien aproximadamente en una semana, mostró una recuperación del 60% de sus heridas, alcanzando posteriormente una recuperación total. Este progreso permitió que Mauricio pudiera retomar sus actividades escolares sin presentar secuelas físicas o psicológicas… NO LOS DEJARÁN LLEGAR a las boletas, advirtió la presidenta del Observatorio de Violencia social y de Genero, Mariana Ávila Montejano, aludiendo al menos siete candidatos de todos los partidos políticos con antecedentes de violencia que buscan postularse para cargos públicos; sin embargo, dijo que no revelarán sus nombres para no interferir con los procesos legales en curso. No obstante, hizo un llamado a los partidos políticos para que asuman su responsabilidad y eviten postular a individuos con historial de agresión. Ante la falta de acción por parte de las autoridades estatales, dijo que el Observatorio Ciudadano de la 3 de 3 Aguascalientes ha decidido llevar el caso al ámbito federal. Asimismo, comentó que en caso de que el IEE y el INE digan que no pueden identificar a los presuntos agresores candidatos, las distintas organizaciones que integran el Observatorio Ciudadano de la 3 de 3 Aguascalientes les ayudarán a dichos organismos para que los conozcan y evidenciarlos. “El objetivo es bajar a estos candidatos. La ciudadanía tiene evidencia o desea denunciar, les instamos a que lo hagan sin miedo. Estas personas que nos van a gobernar no pueden tener antecedentes de violencia», enfatizó… DEL ANÁLISIS DE LAS CARPETAS digitales judicializadas en materia penal, resaltan los delitos contra la salud y violencia familiar, con alta incidencia como sucede con los casos por robo, lesiones, y daño en las cosas, como conflictos recurrentes entre los particulares. En el caso de los delitos contra la salud, en el cuarto sitio de incidencia de acuerdo a las cifras oficiales del Poder Judicial del Estado, se advierte la carga de trabajo que está generando este tipo penal en los juzgados, con la delicadeza que conllevan estos asuntos entre los juzgadores. Para el tipo penal de violencia familiar, se analizan los claroscuros, donde la tónica es el abuso de las parejas contra las mujeres, quienes por una parte están actuando para denunciar a sus agresores, con quienes llevan una relación sentimental. Sin embargo, no se puede ignorar que esta alta incidencia de carpetas muestra de nueva cuenta los pendientes en evitar que estas agresiones ocurran, desde una visión de prevención, que sería necesario medir de manera concienzuda para identificar si realmente se tienen avances en el combate a la violencia contra las mujeres desde los diversos frentes, que tiene una obligación para actuar ante este mal… TRASCENDIO QUE, EL ANUNCIO de la rectora Sandra Pinzón Castro, sobre el hallazgo de dos afectaciones por inversiones bursátiles “basura” por 130 millones de pesos, el pasado viernes, requirió una planeación para dar la mala noticia, a todos los integrantes interesados. Y es que antes de darse a conocer de manera pública, se programó una jornada en la que se ventiló el asunto ante la Junta de Gobierno, con posterioridad al Consejo Universitario, así como a los representantes de la comunidad universitaria, que conforman la ACIUAA como representante de los académicos, del STUAA como sindicato del personal administrativo, así como de la FEUAA, que aglutina al estudiantado. Esta operación se interpretó por actores opositores y disidentes como una señal de buena voluntad, en la que Pinzón Castro se deslinda del grupo de Javier Avelar, y demuestra que no tiene algo que ocultar, ni solapar… YA SE VA, PERO VOLVERÁ… el alcalde de Asientos, José Manuel González Mota anunció su retiro para el 1º de abril y reveló que participará en la contienda por otro partido para su reelección, en este caso por el PRD, manteniendo su compromiso con la comunidad. Respecto a quién ocupará su lugar, expresó su confianza en el respaldo de la ciudadanía y la designación de la maestra Matilda Coronel, quien funge como secretaria del Ayuntamiento. De las críticas que ha recibido afirmó que siempre se someterá al escrutinio ciudadano y que, a pesar de las adversidades, ha mantenido su compromiso con la comunidad, confiando en Dios y en el respaldo del pueblo. En relación a las acusaciones de malversación de fondos, el alcalde de Asientos negó cualquier denuncia en su contra y expresó su confianza en las entidades fiscalizadoras, como la Contraloría General del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. Afirmó estar dispuesto a colaborar con cualquier investigación y aseguró que todas las observaciones en las cuentas públicas han sido solventadas adecuadamente… COMO LO INFORMÓ El Heraldo antier, el operativo de Semana Santa en Aguascalientes se puso en marcha y ha dispuesto un contingente de 2,136 efectivos y 438 unidades, apoyados por 80 puntos de atención y auxilio estratégicamente ubicados en puntos turísticos clave y a lo largo de las carreteras estatales y federales. Dentro de las fuerzas federales participantes se encuentran: Sedena, Guardia Nacional, Comisión Nacional Forestal y Conagua. A nivel estatal, colaborarán: las Secretarías de Seguridad Pública, Salud y Medio Ambiente, Proespa y la Coordinación Estatal de Protección Civil. Los municipios contribuirán con sus respectivas corporaciones de Seguridad Pública y unidades de Protección Civil. Además, el operativo contará con el apoyo de instituciones como: Bomberos, Ángeles Verdes, Cruz Roja y Cruz Ámbar, para proporcionar una cobertura integral ante cualquier eventualidad…