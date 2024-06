Coordinación para la difusión en materia de seguridad, era el propósito hace meses y hasta se contempló la participación conjunta de SSPE y FGE en rueda de prensa periódica, pero como dicen los futbolistas, no se concretó.

ALGUNOS DATOS DEL KICKS hecho en Aguascalientes. El modelo se presenta como una evolución en el segmento de los crossovers compactos, combinando un diseño audaz con tecnologías avanzadas para una conducción segura y eficiente. El modelo destaca por su tracción inteligente en todas las ruedas y el sistema de asistencia ProPILOT, orientado a mejorar la experiencia de manejo tanto en la ciudad como en carreteras. Además, el vehículo incorpora un sistema de info entretenimiento con pantalla táctil y compatibilidad inalámbrica, garantizando una conectividad integral para los usuarios. Desde el punto de vista de la seguridad, el Kicks 2025 está equipado con el Nissan Safety Shield 360, que incluye múltiples características de seguridad activa, como frenado automático de emergencia con detección de peatones. En términos de espacio, el vehículo ofrece una capacidad de carga líder en su clase, con hasta 60 pies cúbicos disponibles al abatir los asientos, lo que lo hace ideal tanto para la aventura como para el uso diario. Este enfoque integral busca establecer un nuevo estándar en el mercado de crossovers compactos, respondiendo a las crecientes demandas de versatilidad y seguridad en vehículos de este tipo… COORDINACIÓN PARA LA DIFUSION en materia de seguridad, era el propósito hace meses y hasta se contempló la participación conjunta del secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García y del Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega, en rueda de prensa periódica, como en el gobierno de MOS, donde se sentaban Porfirio Sánchez, Figueroa y a veces Antonio Martínez. Pero, como dicen los futbolistas, no se concretó y ayer estas dependencias convocaron a sendas ruedas de prensa el mismo día y a la misma hora, donde surgieron las mismas preguntas en relación al homicidio del sábado pasado en un motel al norte de la capital. Y así, mientras el Fiscal indicó que había avances dejando entrever que el móvil del homicidio se trataba de un tema referente a la disputa entre grupos delictivos dedicados al narcomenudeo, Alonso García dio más detalles al referir que este lunes hubo operativos en los que se detuvo a un hombre señalado como presunto responsable del crimen cometido con el uso de arma de fuego, y además indicó que de los operativos también se podría tener vinculación con el homicidio registrado durante la noche de ese mismo sábado. De esta forma Alonso García le mató el gallo al Fiscal Figueroa, quien eso sí, subrayó en rueda de prensa que no va a dar información que no corresponda a su competencia… ERAMOS MUCHOS y parió la abuela… resulta que la ciudadanía tiene tres nuevos partidos recién nacidos en Aguascalientes, como si siete hijos que alimentar no fueran ya suficientes, a reserva de que se defina de manera clara si el PRD buscará la obtención de su registro como partido político local, tras su pérdida por falta de interés de la población como opción política. De los nuevos, surgen viejos… son conocidos en la política los representantes de las tres fuerzas naciente y con cierta afinidad hacia la izquierda, aunque eso de diestras y siniestras es un concepto en desuso, porque ahora la bandera de la clase política es el pragmatismo y la “vieja confiable” de la búsqueda del bien del pueblo. El Movimiento Laborista es representado por Alejandro Michaus Meyemberg. Es un partido que ya tiene registro en otras entidades federativas y pareciera extenderse a modo de franquicia. De este partido salió a relucir en la pasada elección como fue que realizaron el registro de una mujer indígena como candidata a diputada local en San Luis Potosí, sin que esta hubiera sido enterada hasta que vio su foto en la boleta electoral, presumiéndose que tal engaño fue realizado con el único objetivo de quedarse con el financiamiento público de la campaña, ¡vaya carta de presentación!…. Alianza por la Prosperidad tiene como representante a Oswaldo Rodríguez García a quien le sigue su pasado convergente posteriormente transformado en Movimiento Ciudadano, donde figuró como presidente estatal, aunque habrá que decir que más recientemente se mostró cercano a la 4ª Transformación. También figuran Jesús Rangel de Lira, con largo historial en el PRI, el partido del Trabajo, más recientemente en Movimiento Ciudadano, y no hace mucho desplegó un fuerte activismo contra el abuso en el servicio del agua potable, y que incluso habría sido la plataforma para consolidar la creación de la nueva fuerza política Finalmente el partido Poder y Alternativa Social es representado por Fernando Ramos Medina, político de la vieja guardia con ascendencia en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde recientemente ocupó una regiduría por el Partido del Trabajo, y también tiene vínculos con la 4a Transformación…