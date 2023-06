Apagadas las 50 velitas y repartido el pastel del festejo, con bolos y piñata, se espera que la UAA, en el marco de su aniversario de oro, haga un alto en el camino y se someta a un análisis autocrítico para dar luz a esas sombras que le han venido siguiendo durante años.

EMPANTANADO quedó el paquete de 20 ambulancias programado para la entidad a través del Insabi, hasta que concluya el proceso y se pasen todos los asuntos al IMSS-Bienestar; sólo entonces se podrá acceder a los recursos y a los pactos que se hicieron con el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar, informó el director del Instituto de Servicios de Salud del Estado, Rubén Galaviz Tristán. Así, estarán a la espera de que la Federación cumpla los compromisos contraídos… APAGADAS LAS 50 VELITAS y repartido el pastel del festejo, con bolos y piñata, se espera que la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el marco de su aniversario de oro, haga un alto en el camino y se someta a un análisis autocrítico para dar luz a esas sombras que le han venido siguiendo durante años, y que tendrán que atenderse y ser resueltas antes de que le generen más infiernitos de los registrados en meses recientes. Y es que el tema de la discrepancia laboral le pisa los talones a la actual administración, pues empiezan a multiplicarse los casos de maestros con más de 30 años de antigüedad -reconocidos por ello el pasado 15 de mayo, con foto grupal y toda la cosa-, a quienes laboralmente no les reconocen sus años de servicio, con casos particulares donde la institución escamotea hasta ¡19 años!, por lo cual, pese a que ya peinan canas, no les alcanza para su jubilación. Eso es una olla de presión que en cualquier momento puede explotar pero se puede evitar porque hay formas de resolver, claro que cuesta y claro que mucho, pero derechos son derechos y la UAA no tendría que eludirlos. La disfuncionalidad de programas estratégicos como el de Tutorías y las Academias hace tiempo que quedan a deber, y un caso específico relacionado con el primero, sacó a relucir hace poco que, o enderezan el rumbo o van al vacío. Respecto del seguimiento de egresados -más de 85 mil, presumen-, ni qué decir. ¿Quiénes son?, ¿a dónde han ido?, ¿cuál es su aportación? En 50 años. Bueno, pues parece que no hay datos o al menos no los suficientes. Se escucha, en tema aparte, que la Defensoría de los Derechos Universitarios ha transitado de la santa inquisición, del pasado reciente, hacia un actual silencio sepulcral. ¿Será? Y de la ACIUAA lo que se observa es que representa los intereses de los docentes e investigadores una vez al año y párenle de contar. Lo hace cuando firma la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y nunca falta la amplia sonrisa del líder sindical independientemente de si el aumento es mayor o menor, qué más da. El resto del año, se le ve al son que le marcan desde el piso 11 y poco se lucha por los nombramientos y la estabilidad de la mayoría de sus representados. Más aún, trascendió que en la UAA se está generando un falso índice de eficiencia terminal, en razón de que, primero, los efectos de la pandemia y el hecho innegable de la escasa participación activa de los alumnos en aula virtual generaron un amplio número de «no reprobados»; segundo, parece que la revisión de calificaciones se ha convertido en un medio de presión para lograr calificaciones que no son resultado de conocimientos, sino de criterios «sutiles» de comisiones revisoras departamentales; así, esos índices o ranking no resultará de «datos duros», sino «datos blandos»… así, en plenas vacaciones, la institución tiene tarea por hacer… INICIA HOY LA JORNADA de oración por el don del buen temporal anunciado por el Obispo Juan Espinoza Jiménez, quien recordó que el intenso calor es consecuencia del daño que la humanidad le ha hecho a la naturaleza y es una reacción del cambio climático. En otros estados se siente calor hasta de 50 grados centígrados y “por ello hay que pedir a Dios que nos regale el agua al campo y a la ciudad”, invitó. A su vez, dijo que los ciudadanos deben cuidar el agua, no desperdiciarla, sino ahorrarla, al igual que la energía eléctrica. Y es que tener para pagar ambos servicios no es sinónimo de poder derrocharlos. El prelado hizo también un llamado a la gente a plantar arbolitos y regarlos para que mejore el medio ambiente. La jornada concluirá el 4 de julio… EN PABELLÓN, el alcalde, Humberto Ambriz Delgadillo manifestó su preocupación dado que los productores están desesperados ante la prolongada sequía y la falta de lluvias en la entidad. “Están muy preocupados, porque a estas alturas ya deberían de haber empezado a labrar la tierra, pero ello todavía no se ha dado, hasta que no lleguen las primeras lluvias, esperamos que esta semana que está por empezar, a más tardar el viernes ya lleguen las primeras lluvias, y pasando que los agricultores ya puedan hacer la siembra de temporal”. Comentó que en el caso de los productores que cuentan con pozos, ellos ya iniciaron los procesos, pero sí, ya urge a todos que ya llegue la lluvia para empezar con esta importante actividad. Por lo anterior, dijo que mandarán los oficios correspondientes al Gobierno Federal para tratar de mitigar estos daños que se van a ocasionar a los patrimonios de las familias. “Se va a solicitar a la Federación que haya apoyo para la gente que siembra de temporal, y esperamos que pueda apoyarnos en caso de que no llueva”. Por lo pronto, dijo que los bordos están vacíos, enfatizando que hace 8 años no se presentaba una situación así en Pabellón de Arteaga… INSISTEN EN TIPIFICAR. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, señaló que apoya el proceso que se lleva a cabo en el Congreso del Estado para analizar que se tipifique como delito la portación de armas blancas y contundentes como bates, machetes, fileros, así como armas de fuego. El objetivo principal es inhibir que las personas porten este tipo de armas en la calle, lo cual se ha convertido en un problema diario. Mencionó que el operativo Barrio Seguro se encarga de asegurar armas blancas, pero la incidencia de robos a transeúntes y delitos similares persiste debido al uso de navajas, cuchillos e incluso réplicas de armas de fuego. Destacó que se está trabajando de manera conjunta entre diferentes corporaciones, como la Guardia Nacional, la Policía del Estado y posiblemente la Fiscalía, para reforzar la seguridad. La colaboración entre estas instituciones se suma a los esfuerzos de Barrio Seguro…