Bien arropado estuvo Ricardo Monreal Ávila durante su gira de “corcholata” presidencial por Aguascalientes; la asistencia fue aceptable, con todo y que el evento no estuvo exento del traslado de mujeres y hombres en autobuses y combis.

Casa por casa será la campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía que se llevará a cabo con volanteo para informar a los residentes sobre los detalles de MIAA, adelantó el alcalde Leo Montañez.

CON “ABONOS CHIQUITOS” puede pagarle al Estado. Ayer, la Secretaría de Finanzas anunció una iniciativa para ayudar a las familias a cubrir sus adeudos fiscales estatales de manera accesible. Para ello pone a disposición de los contribuyentes un convenio de pago que permite regularizar sus adeudos en parcialidades, adaptándose a sus posibilidades económicas. De esta manera, se busca alentar a los ciudadanos a cumplir con sus responsabilidades fiscales sin enfrentar una carga financiera abrumadora. Para obtener más información sobre requisitos y detalles del convenio de pago de impuestos estatales, los interesados pueden acceder a la página oficial de la Secretaría de Finanzas en el enlace: https://www.aguascalientes.gob.mx/tramites/tramite/EDO-SEFI-42… BIEN ARROPADO estuvo Ricardo Monreal Ávila durante su gira de “corcholata” presidencial por Aguascalientes, sin sufrir con los imponderables del clima lluvioso registrado la tarde de este martes. La asistencia fue aceptable, con todo y que el evento no estuvo exento del traslado de mujeres y hombres en autobuses y combis, quienes al menos en esta ocasión no sufrieron los aguaceros a pie firme. Si bien Monreal Ávila se mostró tranquilo y complacido de haber recorrido 20 entidades federativas y 72 municipios, así como de haber tenido diversas reuniones con integrantes de distintos sectores, hizo hincapié en cuidar la unidad de MORENA quizás hablando a nombre de quienes se ven en desventaja y tratan de ser medidos en su peso de operación política y no por popularidad. Se mostró conforme hacia la segunda parte de su recorrido y advirtió que ha estado recorriendo puntos complejos por la inseguridad, como su municipio natal Fresnillo, Nochistlán, y continuará este miércoles en Guanajuato que también enfrenta el fenómeno de la violencia, aunque confió en que se logrará la pacificación del territorio nacional… ENARBOLADO EN LA BANDERA antigrafiti, el fiscal Jesús Figueroa Ortega llama la atención, considerando que estas actividades que ciertamente son un mal que afecta a gran parte de la población, corresponden a funciones que bien se podrían prevenir con las acciones de vigilancia de elementos de la Policía Municipal y las cámaras de videovigilancia. No obstante el fiscal se dio su tiempo para argumentar que la violencia entre pandillas, como problemática adicional a la incidencia delictiva por el consumo de drogas y robos en las colonias, tiene vinculación con las “placas” que las bandas y barrios colocan en sus “territorios”. De forma tal que aunque no sea por vender droga o por asaltar a un joven para robar un celular, existe la advertencia de que quienes estén “plaqueando” en las calles serán retirados por dos años para pasar ese lapso en la cárcel… AMPLIAS DISCUSIONES CON EXPERTOS ha tenido el director general del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, Jesús Vallín Contreras, con lo que ha conseguido el respaldo de los regidores que lo favorecieron con su voto. Comentó que los concejales consideran que su desempeño y la información presentada hasta el momento son suficientes para operar la gestión de manera satisfactoria… CASA POR CASA será la campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía que se llevará a cabo con volanteo para informar a los residentes sobre los centros de atención, las líneas telefónicas para reportes y el seguimiento de sus solicitudes que se tendrán con la entrada en operaciones de MIAA, adelantó el alcalde Leo Montañez. Añadió que se están buscando convenios con el Gobierno del Estado, tiendas de conveniencia y la banca comercial para que los ciudadanos puedan pagar sus contribuciones y servicios en diversos puntos de atención, facilitando así el proceso y aumentando la accesibilidad. Por otro lado, respondió a las acusaciones de la senadora Martha Márquez sobre el alto índice de robos en la región y si bien reconoció la importancia de trabajar en el tema de seguridad, destacó los resultados de una encuesta del INEGI que muestra una disminución en la percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Respecto al Foro del Agua hecho por la legisladora, el edil expresó su apoyo a la politización del agua, asegurando que la información debe ser accesible y transparente para todos. Animó a los ciudadanos a informarse y juzgar con objetividad la gestión del agua y las medidas implementadas. Finalmente, al ser cuestionado sobre su posible reelección, enfatizó que en este momento su enfoque está totalmente centrado en los temas del agua y la seguridad. Afirmó que hay muchas tareas pendientes por realizar y que no puede distraerse en cuestiones políticas… PREVENIMSS EMPRESARIAL, en lo que va del año, ha realizado acciones preventivas de salud dirigidas a trabajadores en empresas locales, logrando atender a más de 11 mil personas dentro de sus centros laborales. Estas acciones tienen como objetivo prevenir y detectar enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad y colesterol alto. El personal de salud del IMSS ha llevado a cabo chequeos médicos para identificar y prevenir distintas patologías, incluyendo enfermedades como el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, para las cuales también se ofrecen acciones preventivas como la realización de mastografías, Papanicolaou y otras pruebas relevantes… RINDIÓ PROTESTA la diputada Sanjuana Martínez como nueva integrante de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias en el Congreso. En el cargo buscará fortalecer la operatividad del quehacer legislativo y mejorar el proceso de formulación de reformas y generación de nuevas leyes… NO HUBO VIOLENCIA, determinó en sesión el Tribunal Electoral, al desestimar una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género presentada por una regidora contra Juan Manuel Gloria Ruvalcaba, alegando actos de intimidación y violencia verbal durante el ejercicio de sus derechos político-electorales. Tras analizar las pruebas presentadas, el TEEA declaró la inexistencia de la conducta infractora debido a que no se pudo comprobar que las expresiones atribuidas a Gloria Ruvalcaba fueron efectivamente realizadas. La identidad de la persona denunciante se mantuvo protegida…