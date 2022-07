El actual diferendo con Estados Unidos y Canadá va más allá de la defensa de la soberanía como intenta hacer ver el Gobierno Federal y no se debe olvidar que hay tratados que deben respetarse…

UN PROVEBIO ORIENTAL reza que hay tres cosas que no tienen vuelta atrás: la oportunidad perdida, la flecha lanzada y la palabra pronunciada. Otra forma de decirlo es que “lo dicho, dicho está” y en el fondo, la advertencia es que más vale pensar muy bien y pasar por el filtro de la prudencia todo lo que se dice o se publica… HAN PASADO varias semanas desde que el líder de la FTA, Alfredo González, auguró un oscuro futuro para Aguascalientes al vaticinar el despido de 5 mil trabajadores de la industria automotriz, cimbrando corazones y mentes y dejando fríos a inversionistas y mandos directivos del sector… HASTA AHORA, como dicen en el teatro, González sigue “haciendo mutis”… COMO SE LO HEMOS dado a conocer en este diario, ya reviraron otros líderes sindicales, el propio titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manuel González Martínez, y el asunto seguramente ha sido motivo de conversación entre numerosos empresarios, proveedores, trabajadores y analistas… AYER FUE OPORTUNIDAD para que los integrantes del Colegio de Economistas se sumaran a las voces que desestiman la predicción del veterano cabecilla sindical, que es grave por la cifra estimada, más que por los despidos en sí –esos, a final de cuenta, son inevitables-… PROBABLEMENTE, el dirigente de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes está esperando a que se enfríe el asunto para volver a enfrentar cámaras y micrófonos dándole la vuelta a la página… SIN EMBARGO, lo más probable, es que cuando llegue el momento, la primera pregunta que le lanzará algún representante de los medios locales, será: “¿y qué pasó con los cinco mil?”… SIGUIENDO con los asuntos que se ventilaron ayer en la rueda de prensa de los economistas, el vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, Jael Pérez Sánchez, consideró que es “delicado” el conflicto que está propiciando el Gobierno Federal con sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá por el tema de las energías limpias y su férrea defensa por la CFE y Pemex… APUNTÓ QUE EL ACTUAL diferendo con Estados Unidos y Canadá va más allá de la defensa de la soberanía como intenta hacer ver el Gobierno Federal y no se debe olvidar que hay tratados que deben respetarse… EL ESPECIALISTA ADVIRTIÓ que si Estados Unidos toma represalias hacia México, se podría ver seriamente afectada la industria automotriz, lo cual pegaría directamente a Aguascalientes. “Eso sería un efecto devastador para la economía nacional y para Aguascalientes, dado que la actividad económica en los últimos 6 u 8 meses no han sido buena para el estado”… QUEDA CLARO que cada quien, de acuerdo con su formación, verá de modo distinto el problema. Si bien economistas y especialistas en derecho internacional verán la gravedad del asunto y sus repercusiones inmediatas y a largo plazo, para los politólogos no afines al presidente tabasqueño sabrán que se trata de otro espectáculo que le permite, mostrarse tan envalentonado y patriótico como aquel niño héroe que –según el mito- se envolvió en la bandera para lanzarse al precipicio… También en aras de mantener su popularidad, y con un cierto tufo electoral, consideran algunos la maroma que Andrés Manuel López Obrador concertó ayer en “la mañanera”. Tal y como lo había advertido la semana anterior, dio otra de sus patadas al exhibir a los funcionarios “fifís” de primer nivel que se siguen atreviendo –algunos de ellos con la gracia de un amparo- a ganar más que el propio presidente de la República… OTRA SUERTE de tortas y moquetes los que suelen verse entre jóvenes enfiestados los fines de semana. El escenario, la céntrica calle Carranza donde bares y antros se reproducen más rápido que piojos en una peluquería de changos… SOBRE ESTE ASUNTO que ha llevado una tormenta de quejas a las autoridades municipales, se refirió el secretario del Ayuntamiento capital, Jaime Beltrán Martínez… SEGÚN PALABRAS del funcionario, se han estado realizando operativos por parte de la Dirección de Reglamentos que han derivado en algunas clausuras de establecimientos en Carranza por vender bebidas embriagantes a menores… “ESTAMOS EN TRÁMITE de la cancelación de una licencia de terraza, derivado del cúmulo de quejas y de llamadas de atención que hemos hecho”, mencionó… SEGÚN SUS CUENTAS, en lo que va del año, la Dirección de Reglamentos ha llevado a cabo cerca de 350 clausuras en establecimientos de diversos giros por no acatar las reglas… COMO QUERIENDO dejar claro que a las autoridades no les tiembla la mano cuando se trata de estos enjuagues, recordó que a los negocios que tienen un negro historial en materia de quejas, se les niega el permiso para tener música en vivo o la extensión de horario. Así que, los que no se cuadren, con la música a otra parte… SUENA LA MÚSICA y las familias de Jesús María salen de su encierro hogareño con motivo de la Feria de los Chicahuales. Y como en todos lados se cuecen habas, los tradicionales festejos que se celebran desde el fin de semana pasado no están libres de una que otra oveja que se sale del redil… COMO YA SE LA SABEN, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de aquella demarcación ya estaban prevenidos y con operativo armado, por lo que no fue nada del otro mundo poner a 50 personas que terminaron detenidas en tres días… CASI LA MITAD se involucraron en riñas, mientras que cerca de 15 fueron sorprendidos con sustancias ilícitas… DETUVIERON a 13 por causar escándalos en la vía pública, y 2 por hacer necesidades fisiológicas en la vía pública… Y SIGUIENDO CON ESTA costumbre de reprender a quien “la riega” saltándose las reglas, los diputados locales no descartan llamar a comparecer a los alcaldes de aquellas demarcaciones en donde han desaparecido las instancias enfocadas a la atención de las mujeres, quienes sufren violencia de género o cualquier tipo de agresión… DE ACUERDO con la legisladora Nancy Gutiérrez, son varias comisiones las interesadas en conocer el uso de los recursos municipales que han dejado de ser aplicados para su causa… “QUE BRINDEN explicaciones con respecto a la desaparición de tales instituciones a pesar de haber un recurso destinado a ello”, dijo la panista… SÓLO PARA tantearle el agua a los camotes los Ayuntamientos de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, así como El Llano, son los aludidos por haber desaparecido, como por arte de magia, sus organismos para la mujer….