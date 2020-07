En Aguascalientes, los motores del organismo que llevó a AMLO a la presidencia están oxidados, nomás no arrancan. Se ve complicado darle una aceitadita cuando lo que sobra son los desencuentros…

AUNQUE PARA ALGUNOS el PRI ya está fuera del mapa, el instituto político que monopolizó el poder público durante varias décadas sigue dando señales de vida y se ha visto cierta actividad en el cuartel de la Avenida López Mateos… UNA VEZ QUE FUE OFICIALIZADO el nombramiento del profesor Herminio Ventura al frente de Comité Directivo Estatal, éste ha comenzado a tomar la batuta de las reuniones preliminares con los liderazgos tricolores e inclusive se piensa ya en la reestructuración de las pocas oficinas ocupadas por funcionarios de ese partido… Y ES QUE DESPUÉS de las derrotas pasadas se fueron alejando muchos y uno que otro de los que deberían ir a trabajar, sólo iban por sus quincenas, al fin y al cabo había poco por hacer… LA REACTIVACIÓN es lenta pero sostenida y sólo falta la definición de la limpia que se hará en el Comité, quienes se van y quienes le acompañarán en el próximo proceso, que oficialmente comienza en noviembre en los preparativos por parte del IEE y ya en marzo próximo con la intervención directa de los partidos políticos… MIENTRAS TANTO, ex priistas se han vuelto a acercar, unos se ofrecen al trabajo político como militantes de siempre y otros obviamente, van por una chambita o un huesito, lo que les llegue primero… MIENTRAS TANTO en MORENA, las cosas en nuestra entidad distan mucho de lo que sucede con este movimiento a nivel nacional… EN AGUASCALIENTES, los motores del organismo que llevó a AMLO a la presidencia están oxidados, nomás no arrancan. Se ve complicado darle una aceitadita cuando lo que sobra son los desencuentros entre militantes. Si bien todos se dicen comprometidos con el movimiento y con el tlatoani tabasqueño, también es cierto que todos se sienten dueños de las siglas y de los compromisos… EN ESTA LUCHA, es importante presumir músculo por lo que no faltan los que dicen tener el apoyo de alguno de los fuertes a nivel nacional, entre los que presumen estar cobijados por los Monreal y los que ostentan ser de los “chiquis” de Yeidkol no hay ni a quien irle… LO QUE NO SE VE es trabajo político y coordinación. A las redacciones de los medios siguen llegando correos de “quién sabe quién” denostando a sus correligionarios… EN MEDIO de esta guerra no faltan los personajes que por ahora, no hacen mucho ruido, pues están esperando el mejor momento para saltar al escenario, así como lo hacen los felinos que pacientemente esperan la oportunidad precisa para dar el zarpazo… OTROS, POR SU PARTE, también guardan silencio pero no guardan esperanza alguna. Son los que fueron víctimas de la “rasurada” que el INE dio a los padrones del partido… A DECIR DEL VOCAL ejecutivo del INE en la entidad, Ignacio Ruelas Olvera, en tiempos de empadronamiento y de realización de asambleas, hay ciudadanos que se acercan a los partidos, ya sea por invitación de alguien o por voluntad propia, para conocer cómo se trabaja y si acaso les interesaría participar… DONDE LA PUERCA tuerce el rabo es al momento del registro en las listas de asistencia, pues en algunos casos los inscriben como militantes cuando quizá ni a simpatizantes llegan… ASÍ SE HAN ENCONTRADO con infinidad de personas que resulta ser parroquiana de varios partidos… SON QUIENES AL FINAL, después de una investigación y acercamiento con el INE, deciden a cuál quieren pertenecer o si definitivamente quedan fuera de todos aquellos que los invitaron… VOLVIENDO CON LOS “MORENOS” de los que se quieren deshacer es de Fernando Alférez que ahora resulta es morenista de toda la vida… SERÍA BUENO tomar en cuenta que no se le olvidó cobrar con la derecha cuando fue asesor de un ex diputado priista David Vallín, quien se fue a militar al PAN… TAMBIÉN ASESORÓ al ex senador panista, Fernando Herrera… EL CASO ES QUE AHORA, Alférez se aferra a la cartera que dice tener en MORENA, en donde no ha hecho más que grilla y ruido, algo así como el personaje de caricaturas infantiles “El Demonio de Tazmania”, ese que hace mucho aire pero no deja nada visible, prueba de ello es que no hay quien le siga. O bueno, casi… ESTÁ EL CASO de Cuitláhuac Cardona, a quien Alférez le ha metido el pie varias veces, pero éste, quién sabe con qué interés ha aguantado… ¿TENDRÁ ALGO QUE VER la compra millonaria y a sobreprecio de la finca antigua en Alameda, esa que ahora es ocupada por una oficina de Bienestar Social?…. SOBRE DICHO INMUEBLE se espera la entrega recepción junto con el documento que avale la compra venta y el monto pagado por ella. Justo en este asunto es donde está atorada la dirigencia actual de MORENA, en donde algunas voces piden que ya se cierre este episodio…

¡Participa con tu opinión!