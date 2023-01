Como ya no le harán la chamba porque Pavel ya se fue y Maya pronto lo hará, reapareció públicamente la titular del recién nacido Instituto del Migrante y consiguió mil despensas, colchonetas, cobijas y botellas de agua.

EN LA MAÑANERA, Aguascalientes salió a colación con el presidente López Obrador con un ¡poor favoor!, luego de que un reportero del estado de Guanajuato pusiera tanto a ese estado del Bajío como a nuestra entidad como ejemplos positivos de la implementación del Sistema Anticorrupción con buenos resultados, y AMLO atinó a contestar que no se quería reír a carcajadas, pero un segundo después lo hizo, refutando el comentario al advertir que no es así pues dijo que no funciona y sólo se trata de simulación… COMO YA NO LE HARÁN LA CHAMBA porque Pavel ya se fue y Maya pronto lo hará, reapareció públicamente la titular del recién nacido Instituto del Migrante, y para pronto consiguió mil despensas, colchonetas, cobijas, botellas de agua, y fue a darse un baño de pueblo a tres albergues, no oficiales por supuesto porque de esos al parecer no hay, pero fue a calmar al menos por un día el hambre y la sed de las decenas de extranjeros que están de paso por Aguascalientes buscando, aquí o a donde lleguen, mejores condiciones de vida que en su país de origen. No, pues el miedo no anda en burro… DEJÓ LA ZONA DE CONFORT también el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Congreso del Estado, Juan Luis Jasso, quien convocó a sesión ordinaria y ratificó su compromiso de vigilar el funcionamiento de las oficinas de atención a este sector poblacional que existen en los municipios, para que no sólo quede en “brindarles orientación mediante un folleto, sino de acompañar y dar el seguimiento integral a las situaciones legales, familiares y sociales que enfrentan”. Aseveró que también el Poder Legislativo está atento de las personas que provienen de países centroamericanos y que están en tránsito por la entidad de Aguascalientes… ajá… NI PIO dijeron desde la Asociación de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, tampoco de la Secretaría de Turismo respecto de los protocolos de seguridad que deben cumplir las hospederías estatales para la seguridad de todo aquel que entra a sus instalaciones. La muerte por suicidio de una jovencita en un hotel de alto rango dejó abollada una de las 5 estrellas que posee esta unidad de la internacionalmente prestigiada cadena hotelera, pero sobre todo genera zozobra entre los usuarios de los cuartos que ofrece la entidad al turismo, más ahora que Aguascalientes será “el destino de México”. Y cierto es que no es la primera vez que se registra una tragedia al interior de un hotel o motel, desgraciadamente hay en el historial suicidios en cuartos, secuestros virtuales o violencia de género, pero al interior de habitaciones rentadas. La diferencia radicaría en que ingresó a las instalaciones alguien que no era trabajador ni huésped, en un establecimiento de alta calidad y en el que se cobra hasta por respirar, entonces ¿cómo es que llegó tan lejos y nadie lo notó? Eso sí preocupa porque más de uno estaría inquieto por salir de su habitación y encontrarse con algún “colado” en el pasillo, en el elevador, en las unidades de sanitarios o cualquier otro lugar. Ahí queda… CON EMOTICONES de “Me divierte” reacciones de los lectores de nuestra edición digital en relación a las declaraciones del presidente de Canaco Aguascalientes, Miguel Ángel Breceda, quien consideró que la “cuesta de enero” no se ha manifestado en los comercios de la entidad; entre los comentarios surgieron las recomendaciones para que el dirigente del Sector Comercio se diera una vuelta por los locales del centro de la ciudad, donde los propietarios claman por clientela… TRAS LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN del puente elevado de la colonia México, el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huizar Botello, declaró que la vida útil de la estructura metálica será larga y mayor de la que tenía con las trabes de concreto, por lo que cada 25 años se le deberá dar mantenimiento en los neoprenos que la soportan, así como en la pintura y las juntas… NO SABEN CUÁNTAS PATRULLAS les entregará el gobierno del Estado -de las recibidas el lunes pasado-, pero a pesar de ello se tendrá una mayor presencia policial en las calles para trabajar bajo el esquema de Policía Metropolitana, mediante la cual se llevarán a cabo acciones de vigilancia en las zonas limítrofes a la capital, como son los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, comentó Antonio Martínez Romo desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal… UNA FUERTE CRÍTICA en redes sociales hizo la representante de la Asociación Cultivando Género, Angélica Contreras Ruvalcaba, al llamar a las autoridades a no ponerse listones naranjas ni a subir a las páginas de las dependencias e instituciones de Aguascalientes que es Día Naranja, cuando en menos de un mes van 2 feminicidios registrados en el Estado, hubo 9 en el 2021 y 10 en el 2022, según datos del Secretariado, aunque dice que ella tiene otro dato, de que en 2022 fueron 12… INNOVACIÓN. La presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas, Erika Muñoz Vidrio, dio a conocer la realización del Primer Foro Conexión Internacional de Mujeres Empresarias y Directivas, que se llevará a cabo este jueves en formato híbrido en las instalaciones de la Universidad Panamericana campus Bonaterra. Asimismo, informó que están por firmar un convenio de colaboración con mujeres de Asturias, España: “Vamos a hacer una alianza con estas mujeres de Europa para compartir conocimientos, intercambios comerciales y buenas prácticas que las han llevado al éxito, y decir lo que hemos hecho en Aguascalientes para que nuestros negocios estén consolidados”. En esta alianza, tienen cerca de 158 mujeres asociadas en Asturias, España, y tienen poco más de 250 empresas… EL CIDE, encabezado por el economista Alberto Aldape Barrios, compartió que los recursos destinados a políticas sociales en el país se han incrementado a una tasa anual del 24.2% durante la actual administración federal, en tanto sólo 3 programas sociales abarcaron el 97.2% del presupuesto en la Secretaría de Bienestar, los cuales son: las Pensiones para Adultos Mayores y para Personas con Discapacidad, y el programa Sembrando Vida, acaparando 403 mil 55.7 millones de pesos, de los 414 mil 632.3 millones con los que cuenta la Secretaría de Bienestar para este año, subraya un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas…