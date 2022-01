El que sigue, apenas se ponga en marcha al 100% el Distribuidor Vial Pulgas Pandas, el Gobierno del Estado arrancará en febrero los trabajos para la construcción de un nuevo paso a desnivel que consolide el flujo continuo del Segundo Anillo en su crucero con la avenida Barberena.

SE HAN CAÍDO 5 árboles y 3 lonas espectaculares en la ciudad, por fortuna sin heridos, derivado de las rachas de viento registradas esta semana y que han alcanzado hasta los 80 kilómetros por hora, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil que alertó por la continuidad de bajas temperaturas y fuertes vientos en la entidad; así que tome precauciones… EL QUE SIGUE, apenas se ponga en marcha al 100% el Distribuidor Vial Pulgas Pandas, el Gobierno del Estado arrancará en febrero los trabajos para la construcción de un nuevo paso a desnivel que consolide el flujo continuo del Segundo Anillo de Circunvalación, anunció ayer en su cuenta de Twitter el gobernador Martín Orozco Sandoval al informar sobre el proyecto en el crucero de las avenidas Aguascalientes y Miguel Ángel Barberena, al oriente de la ciudad, donde comprometió desarrollar una obra eficiente en tiempo y buscando mantener la circulación de la zona lo más fluida posible… VINO A ALBOROTAR EL GALLINERO el diputado local de la Ciudad de México, del Partido Verde, Jesús Sesma. Resulta que fue invitado en la segunda jornada del I Foro Diagnóstico del Medio Ambiente y primero hizo un recuento de la legislación de bienestar animal donde salió a relucir el tema de la tauromaquia, sí, en tierra de taurófilos y semillero de toreros. Aclaró que se busca eliminarla, afectando lo menos posible a quien depende de esta actividad en lo económico y en lo laboral…ay, qué ocurrente el legislador. Pero, además, recomendó a los diputados locales de Aguascalientes no tenerle miedo y tomar por los cuernos el tema aquí para eliminar las corridas de toros. Ya después platicó que actualmente se trabaja en la capital del país en una iniciativa para que los zoológicos evolucionen y se conviertan en sitios de conservación, reinserción e investigación únicamente de animales endémicos…bueno… POR SU PARTE, la abogada ambientalista, Rebeca Castillo Delgadillo tocó el tema “Manejo de Residuos y Justicia Ambiental”; mencionó que hay 3 tipos de residuos peligrosos, sólidos urbanos y manejo especial, mismos que deben ser tratados de diferente forma. Aguascalientes es un Estado industrializado, y lamentó que sin embargo no se han tomado las acciones necesarias para responder a la gran generación de residuos de todo tipo… El biólogo Adolfo Muñoz Torres abordó el tema del “Distintivo de Plástico Desechable”, es una iniciativa que se lanzará próximamente y en la que están involucradas tres organizaciones: Facultada Aguascalientes para la Cultura, Academia y el Deporte, Alianza México sin Plásticos y el Pnuma, la cual primeramente está dirigida a instituciones educativas, gobiernos e iniciativa privada y busca que se implementen las medidas necesarias para eliminar la compra de productos de plástico desechable. De acuerdo a estudios internacionales cada semana una persona está ingiriendo el equivalente a una tarjeta de crédito plástica “esto por el concepto de microplásticos que se encuentran en el aire y se posan en distintos lugares”… Víctor Hugo Salazar Ortiz tocó la temática de la “Restauración del Parque México” a través de protección y Rescate de Árboles Nativos. Es el segundo parque más grande con una extensión de 80 hectáreas, en la que el 15% son deportivas, 15% son de recreación y el 70% están olvidadas… LA BUENA, es que está quedando como nueva la Universidad Autónoma de Aguascalientes con la millonaria inversión que se ha ejecutado en sus instalaciones del año pasado a la fecha, transformando en muchos sentidos el escenario universitario en sus Campus central y sur, con nada más y nada menos que 87 millones de pesos; LA MALA es que todas esas maravillas no pueden ser aprovechadas por el conjunto de su comunidad estudiantil y académica, que siguen sujetas a restricciones escrupulosas que les impiden asistir a las aulas. Esta semana de inicio de clases grupos de diversas carreras a los que les habían prometido que irían a presenciales, en porcentajes mínimos, turnados cada tres semanas o bien, que podrían asistir a talleres para materias prácticas, se llevaron el frentazo de que siempre no…Diría la abuela: cuando hay pa´ carne… es vigilia… SIN AGENDA. Los diputados federales por Aguascalientes, Noel Mata y Paulo Martínez decidieron cancelar los foros y mesas de trabajo que se realizarían esta semana para la construcción de la agenda legislativa. Mata Atilano explicó que dichos foros y mesas de trabajo consistirían en un intercambio de opiniones, en la escucha y recepción de propuestas por parte de los distintos sectores, económico, social, agropecuario, medio ambiental, de salud y seguridad entre otros. Paulo Martínez detalló que una vez que los contagios y hospitalizaciones disminuyan se ha establecido el compromiso de sí realizarlos para enriquecer la agenda legislativa de Acción Nacional. En tanto, de seguro irán al garete… EN SU VISITA POR LA ENTIDAD, los cofundadores de Sí por México, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther, tomaron protesta a Juan Carlos Soledad, como presidente de Sí por México Aguascalientes. Se trata del primer movimiento del país, que forma parte de las acciones por incentivar la participación ciudadana y a su vez, apoyar a partidos políticos de oposición al del Gobierno Federal actual. Dentro de los consejeros, se encuentran empresarios, quienes acudieron en calidad de ciudadanos dejando de lado la representatividad patronal. Tal es el caso de Raúl González Alonso, Humberto Martínez Guerra, Alfonso Linares, además de Juan Manuel Ávila, y de Karla Martorell Moya, entre otros líderes empresariales… ESTUDIANTES, PROFESORES Y ADMINISTRATIVOS del CIDE Región Centro, se dieron cita frente a las oficinas del CIDE en Ciudad de México para manifestarse contra la arbitrariedad del Conacyt luego de convocar a una reunión extraordinaria para reformar artículos de su estatuto general, informó Edgar Guerra, catedrático e integrante del Comité de la Asamblea Académica Permanente del CIDE en la entidad. Explicó que el Conacyt convalidó la elección ilegítima del director general del CIDE José Antonio Romero Tellaeche, y se saltó procedimientos, haciendo esta dirigencia ilegal, ya que buscó reformar una ley para que tenga funciones retroactivas. Edgar Guerra sostiene que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realizó otros cambios en sus estatutos que le dan la facilidad de hacer nombramiento de funcionarios que sean externos a la comunidad, como Secretarios Académicos y de Coordinación…

