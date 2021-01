Se llenan la boca en los palacios Legislativo y Municipal presumiendo que no hubo aumento de impuestos, no obstante hay una queja generalizada entre quienes acuden al CAM a solicitar exenciones de ley en trámites de compra de inmuebles pues no les rebajan lo que la norma indica.

HOY, EL INEGI, mediante videoconferencia de prensa, presentará los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, con datos de Aguascalientes. Será encabezada por Nicolás Molina López, coordinador estatal del instituto en Aguascalientes; la transmisión se realizará a las 10:00 horas… SE LLENAN LA BOCA en los palacios Legislativo y Municipal presumiendo que no hubo aumento de impuestos, no obstante hay una queja generalizada entre quienes acuden al CAM a solicitar exenciones de ley en trámites de compra de inmuebles pues no les rebajan lo que la norma indica. Y es que la Ley de Hacienda prevé exenciones en salarios mínimos y lo que aplica la tesorería municipal son en UMAs. Sí, es cierto, hay una disposición constitucional que permite que esto se haga, pero si la hay es para efecto de que en multas y otros pagos calculados en SM, se afecte menos al ciudadano, resulta todo lo contrario cuando la autoridad la aplica para exenciones. Es decir, gracias a este criterio al municipio ingresa más y en el bolsillo queda menos y pues no, ese no era el espíritu de tal disposición constitucional… HOY ES EL DÍA, llegó el plazo a los aspirantes priistas a alcaldes y a diputados locales para completar su registro ante la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI, y deberán llevar las firmas recabadas que evidencian el apoyo que lograron conseguir por parte de los sectores y de las organizaciones tricolores. Con este mero trámite podrá continuar el proceso de selección de candidatos que deberá terminar el próximo 7 de febrero, fecha en que se entregara el aval o constancia a todos aquellos que completaron con los requisitos y los plazos de la convocatoria… COMO CADA DÍA 25 de mes, el Día Naranja por la eliminación de la violencia contra las mujeres fue dedicado por el Instituto Municipal de la Mujer para capacitar a más mujeres para prevenir y erradicar todo tipo de agresión hacia ellas en Aguascalientes, ya que tienen derecho a vivir una vida tranquila y en paz, y en esta tarea deben sumarse todos, recordó su directora Zayra Rosales Tirado… EL MAESTRO PEREZCHICA continúa en su domicilio cumpliendo la cuarentena y terminándose de recuperar del COVID-19; no falta mucho para que regrese a las actividades laborales al frente del Instituto de Educación de Aguascalientes, aunque no ha dejado de estar atento por medio de recursos digitales… EL “PROTOCOLO Estatal de Atención a Reportes de Fauna Silvestre” fue presentado ayer por la titular de la Proespa, Ofelia Patricia Castillo Díaz, para promover la gestión, protección y conservación de la biodiversidad dentro del estado. Con este protocolo se brindará seguridad a la población, y a los ejemplares, cuando se presente un reporte en el que se involucre fauna silvestre. Además, participa la Profepa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Bomberos; policías estatal y municipales. Los reportes pueden hacerse al WhatsApp 449-182-3317, adjuntando imágenes, video y la ubicación exacta… TRAS COMENTARIOS hechos por algunos partidos políticos en torno al Bono COVID-19, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo, Francisco Javier Araiza Méndez afirmó que este es un tema que trasciende los tiempos electorales. Recordó que dicho sindicato lleva desde marzo del año pasado exigiendo mejores condiciones para el personal ante esta pandemia que hasta el momento sólo ha ido empeorando, a pesar del rayo de esperanza que es la vacuna. “Nosotros apalabramos el Bono COVID y nunca hemos quitado el dedo del renglón en que se cumpla a cabalidad con lo pactado, que de hecho es lo mínimo que deberían hacer las autoridades”, dijo. Por lo anterior, recalcó que el Hospital Hidalgo no es botín político de nadie “y la noble actividad no debe politizarse, cualquier interés debe ir ajeno a promociones partidistas. La salud es primero”. Araiza Méndez subrayó que la mejor manera de apoyar al trabajador del Hidalgo es apoyarles desde el Congreso o con el Ejecutivo en sus gestiones “y como gremio recordaremos a aquellos que sí luchen por nosotros en todo momento, no sólo en tiempos electorales. Tenemos memoria y el trabajo debe ser constante”. En tal sentido criticó a los actores políticos que solo quieren hacer alarde en los medios sin siquiera acercarse a los trabajadores, “¿dónde estuvieron estos 9 meses? ¿Nos atendieron en Congreso? ¿Fueron a nuestros foros con la FENASS? Es hora de hacer algo, los trabajadores de la Salud nos estamos muriendo y estamos matando a nuestros familiares”… CON UNA SERIE DE CONFERENCIAS ayer lunes se conmemoró el Día del Biólogo en México, fecha que celebró con una serie de conferencias de manera virtual a través de la plataforma Zoom a lo largo del día por parte de la Federación Mexicana de Colegios de Biólogos en las que participaron integrantes del Colegio en Aguascalientes, así lo dio a conocer María Guadalupe Castorena Esparza, quien es miembro de dicha agrupación. La activista social comentó que ante la depredación que sufre el medio ambiente en el Estado y el país, no hay manera de que el hombre no sea responsable de la pérdida de la biodiversidad y que los estudios de los biólogos de alguna manera ayudan a poner en la mesa el tema “que ojalá lo tomaran las autoridades para la cuestión de las políticas públicas porque así habría más oportunidad de que pudieran tomar mejores decisiones, si se acercaran a la academia”. Detalló que en la actualidad, los biólogos ya son tomados más en cuenta en sus opiniones técnicas para el desarrollo de ciertos proyectos, cosa que hace 30 años no ocurría. “Ya nos piden una opinión técnica que puede ser vista solamente bajo los ojos de un profesionista que estudió la biodiversidad y medio ambiente”…