PARA TORTURA de las mascotas y sus dueños y a pesar de los esfuerzos de las autoridades, con total descaro se pudo apreciar la venta de pirotecnia en cruceros de la ciudad de Aguascalientes en la víspera navideña… IMPOSIBLE QUE EL PERSONAL de la Dirección de Reglamentación Municipal pudiera contener tremenda ola de juguetes cargados de pólvora y chispas, y también resulta tarea imposible para los elementos de las corporaciones policiacas que en estas fechas suelen tener agenda apretada… LA COMPRAVENTA de estos peligrosos artículos que han representado tragedias familiares no cesará mientras los aficionados a los estruendos y el fuego mantengan esta tradición que, a vista de muchos, es además de peligrosa, anacrónica y contaminante… ESTA MISIÓN IMPOSIBLE para las autoridades quedará, seguramente, rebasada de nuevo el próximo 31 de diciembre, fecha en la que el amor por cuetes y chifladores se incrementa… A PESAR DE LAS DETONACIONES de los amantes de la pirotecnia, literalmente fue una Noche Buena la que se vivió la madrugada del lunes al no registrarse la incidencia de accidentes o percances vehiculares de gravedad que empañaran los festejos navideños… ESTA SITUACIÓN no se presentaba desde hace ya varios años, por lo que es de reconocerse el buen comportamiento de la población en general. Esperemos que la absurda costumbre de algunos de jugarle al “Juan Camaney” y mezclar ponches con piquete y volante sea cada vez más rara, para lo cual la proactividad de familiares y amigos de los borrachos valentones tendrá un peso fundamental… EL CENTRO DE LA CIUDAD comenzó a despejarse de la contaminación visual generada por la instalación de puestos ambulantes en distintas plazas y puntos del sector. Desde las primeras horas de este lunes, por los vendedores que son piedra en el zapato de los comerciantes formales levantaron sus mercancías. Zonas como el Jardín Carpio, inmediaciones del mercado Jesús Terán, del andador Juárez y del Jardín de los Palacios quedaron liberados, así como el propio Jardín de Zaragoza… EN CONTRASTE, fueron muchos los negocios formales del centro que abrieron sus puertas este lunes como si no fuera un asueto, con la expectativa de captar la atención de quienes aún tienen parte del aguinaldo y reanudaron actividades, omitiendo la tradición nacional del día del recalentado, que practican quienes tienen la suerte de desconectarse por completo de la fábrica, el taller o la oficina… LOS QUE NI DE BROMA pueden darse el lujo de cerrar son los expendedores de medicamentos. Alfonso Contreras Campos, presidente de la Unión de Propietarios de Farmacias en Aguascalientes, reconoció que recientemente se dio un incremento en los precios de los medicamentos de hasta un 15%. “Fue un alza en los precios que no esperábamos, que afectó también los genéricos que habían dicho que no iban a subir”… AL REFERIRSE AL ABASTO de estos productos, Contreras Campos afirmó que en la actualidad todas las farmacias en Aguascalientes cuentan con stock suficiente de todo tipo de medicamentos, sobre todo para hacer frente a lo que tiene que ver con las enfermedades de tipo respiratorio, que es lo que más aqueja actualmente a la población… TAMBIÉN NOS COMENTÓ que aún cuando son miles los pacientes que cuentan con Seguridad Social, no faltan quienes de este grupo poblacional acuden a las farmacias comerciales para ser atendidos y resolver sus necesidades farmacológicas… SI BIEN EN EL IMSS suele contar con un abastecimiento del 90% del catálogo, el problema de la “falta de claves” suele ser más común en el ISSSTE, por lo que para algunos pacientes no hay de otra sopa más que desembolsar para no perder la secuencia de sus tratamientos… OTRO LUGAR en el que la chamba no se detiene es en la industria automotriz. El Secretario General del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Rogelio Padilla de León, comentó que en este importante sector están cerrando el año a tambor batiente, logrando índices de producción del 100%, así como los consecuentes ingresos en las numerosas empresas instaladas en la entidad… PARA LOS TRABAJADORES representados por esta unión sindical, la noticia despierta esperanzas por las implicaciones remunerativas de cara al año entrante… “TENEMOS OPCIÓN DE CRECER y obtener también mejores revisiones, luego de que el salario mínimo va a aumentar un 20% a partir del primero de enero. Aunque las empresas no pagan el mínimo, pero si (…) marca una pauta en cuanto al tema salarial, debido a que en algunos casos las empresas que menos pagan fueron rebasadas en sus salarios iniciales. Entonces eso ayuda a que también tengamos un crecimiento, a que mejoremos los salarios y también tiene que ayudar a mejorar el nivel de ingreso de los trabajadores”… POR OTRO LADO, Padilla aseguró que se están generando nuevas inversiones y advirtió que hay empresas instaladas que van a crecer a causa de la demanda de productos de los que son sujetas… “AGUASCALIENTES está en un gran momento de mucho auge y de mucha oportunidad también. Sobre todo, estamos generando oportunidades para quien quiera trabajar y eso nos da mucha seguridad… ”